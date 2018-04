Deset svatebních nesmyslů, které zbytečně prodraží svatbu

Vypouštění holubic

Tuto službu nabízejí desítky svatebních salonů, těží z toho i holubáři. "Když jsou holoubci vypuštěni, několikrát dokola létají nad vašimi hlavami," inzerují na internetu. Pokud se tedy nebojíte mazlavé nehody, poslužte si. Cena: od osmi do patnácti set korun. Nekupte to.



Svatební strom

Není to nic víc papír s předtištěným nebo ručně kresleným obrázkem stromu s holými větvemi, kam svatebčané barevně otiskují prsty a vytvářejí novomanželům (prý) originální obraz. Nejdřív si ale musíte koupit základní desku, která stojí pouhých 200 až 500 korun.

Candy bar

Éra čokofontán už je pryč, omrzely. Nově musíte svatebčany ohromit candy barem, což je jakýsi koutek s čokoládami a bonbony.

Organza

Základem výzdoby na řadě českých svateb je dnes organza, průhledná textilie, původně zhotovená z hedvábí, v našich krajích laciná syntetická v různých barvách. Organza může být obšitá i neobšitá, ale hlavně jí musíte mít aspoň pět kilometrů, aby byla všude a aby byla svatba fakt šmrncovní!

Fotobudka

Na svatebním večírku se stranou umístí zábavný foťák a zábavné rekvizity, se kterými se opilí svatebčané fotí. Vznikají tak zaručeně zábavné fotky. Prostě velká zábava.

Korsáž

Přízdoba v levé klopě ženichova obleku. Měl by ji mít i jeho otec. Vlastně by ji měli mít úplně všichni. Proč? Aby na tom vydělaly květinářky. Pardon, floristky.



Květinová brána

Proč ji musíte mít? Protože v amerických romantických filmech to tak mají taky. Proto! K zapůjčení od pěti set s umělými do pěti tisíc korun s živými květinami.



Kapesníčky na slzy dojetí

Ženich, který snese na vlastní svatbě tohle, vydrží v životě už úplně všechno. Deset kusů ultrakýče za pouhých šedesát korun.



Svatební pero

Cítíte-li mindrák, že podpis před oltářem nebo oddávajícím úředníkem obyčejnou propiskou je málo důstojný, kupte si zvláštní romantické pero. Jen za 250 korun. I s polštářkem, taktéž romantickým.

Koordinátorka

Celou svatbu by vám měla řídit specialistka na veselky, protože vy nemáte čas, abyste ohlídali, jestli se nezapomnělo na svatební strom nebo květinovou bránu. Nejlevnější koordinátorky na organizaci menšího svatebního veselí se v regionech nabízejí už od dvou tisíc korun. Koordinace svatby včetně příprav podle počtu odvedených hodin práce mohou růst až ke dvaceti tisícům korun.