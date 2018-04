Svatební list, pojistka proti kyselým díkům

Svatební list nebo přesněji soupis kýžených darů si budoucí manželé nechají udělat v obchodě, v němž objeví věci, které se jim hodí a líbí. Slušnost velí, aby v něm byly položky už od několika set korun. Pozvaní hosté pak přijdou do prodejny a dostanou seznam k nahlédnutí. Podle toho, jak hluboko mají do kapsy, vepíší k některým předmětům své jméno a zaplatí. Vybranou věc si buď mohou hned odnést a v den D předat osobně, anebo ji mohou v obchodě nechat - snoubenci se o převoz po svatbě postarají sami.

Kolik vyletí oknem

Přes pochybnosti skeptiků, kteří k této novotě přistupují s nedůvěrou, jsou zkušenosti novomanželů většinou dobré. "Asi dvě třetiny svatebních darů pocházely z našeho seznamu," vzpomíná Hana Michlová ze Zlatých Hor. "Zbylou třetinu koupili dárci podle svého gusta a až na čestné výjimky se nám nad nimi chtělo plakat. Dodnes nevíme, co si s nimi počít. Při představě, že by takových věcí byla většina, se mi úží dech."

Tragédie nevhodných dárků spočívá totiž především v sumách, které se za ně u nás běžně utrácejí - někteří rodiče šetří na dar měsíce či roky, příbuzní se trumfují, kamarádi předvádějí. "Celková škoda" v podobě nepředložených nákupů tak dosahuje i několika desítek tisíc korun.

"V prodejně nám radili, abychom nebyli skromní v ceně ani počtu darů - a měli pravdu," dělí se o svou zkušenost paní Michlová. "Zpočátku jsme byli přesvědčeni, že známe finanční možnosti našich blízkých, a tak jsme se drželi při zemi. Nejdražší položky ze seznamu však k našemu údivu mizely jako první. Nakonec jsme jej museli ještě dodatečně rozšířit."

Pro české hosty příjemné, pro zahraniční samozřejmé

Kristýna Neumannová pochází z jižních Čech, za manžela si brala rakouského lékaře a svatbu měla v Praze, kde několik let bydlí. Seznam svatebních darů v pražské prodejně vzbudil u známých pochybnosti - kdo by se kvůli němu zvlášť obtěžoval do Prahy, nikdo si přece nenechá nákup na poslední chvíli...

"Jihočeši si ho na poslední chvíli nechali všichni a rádi, v prodejně prý bylo živo ještě hodinu před obřadem," konstatuje Kristýna. "S novými příbuznými z Prahy jsem o něm nemluvila. Nakonec se ukázalo, že existenci seznamu považovali za samozřejmou. Blahopřáli nám a zároveň se ptali po adrese prodejny."

Dnes už téměř kdekoli

Zatímco ještě loni nabízeli v Čechách tuto službu pouze dva specializované obchody, dnes je jich celá řada. Novomanželům nabízejí další výhody: dárky v hodnotě několika procent z prodaného zboží, slevy na zboží, koupené v prvním roce manželství. Po seznamu svatebních darů je však možno se ptát i v prodejnách, které tuto službu běžně nenabízejí. Těžko si totiž představit obchodníka, který by odmítl.