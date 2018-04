Svatební líčení: buďte nezapomenutelná nevěsta

1. minimalistka

Svatební líčení by mělo být především takové, abyste se v něm cítila dobře. Mělo by vydržet všechny nástrahy výjimečného dne plného emocí. Mělo by ladit s barvou vlasů i s účesem. A třeba i s barvou okvětních lístků na svatební kytici. Záleží na vašem typu. Nevěsta může být něžně romantická, přirozeně zářivá a nebo odvážně rockerská, tak jako naše modelka. Nechte se inspirovat.

Jak na nenápadné líčení:

Make-up

Na odlíčenou pleť naneste matující krém, pak na ni rozetřete směrem ke krku až pod čelist tekutou emulzi v tónu vaší pleti. Pro sjednocení barvy pleti použijte světlý korektor, kterým zakryjete i tmavé kruhy pod očima. Celý make-up zafixujte jemným pudrem.

Zlatý lesk na víčkách

Vrstvením barev vytvarujete oko. Podklad tvoří hnědý odstín, v centru naneste oranžový a vrchní je zlatý s odleskem do zelené. Spodní víčko obkroužíte modrou tužkou a hnědým stínem.

Třpytky na tvář

Dokonalý make-up na tváři rozsvítíte zlatohnědou tvářenkou. Plochým štětcem naneste zlaté třpytky Sephora na oblasti spánků, na vrch lícních kostí a na část nad obočím. Na rty pak zvolte jen neutrální béžovou rtěnku zabarvenou oranžovým pigmentem.

Zlaté oči

Zlatý lesk na víčkách zvětší a rozzáří oči. V klepejte žlutozlatavý stín pod obočí, doprostřed víčka a do vnějšího a vnitřního koutku. Tento stín nanášejte vždy jako poslední.

TIP PRO MINIMALISTKU:

* Pro rychlou opravu poškozeného svatebního make-upu si pořiďte do minikabelky pudr se zrcátkem, Clarins, 1050 Kč

* Lehce růžový lesk na rty, Charming lips Dermacol, 139 Kč

* Korálková kabelka, Debenhams, 1499 Kč

2. romantička





Jak na něžné líčení:

Pastelové

Romantický vzhled vyžaduje jen lehké pastelové líčení. Kolem řas namalujte fialovou linku a spolu se stínem stejné barvy rozetřete. Růžový pigment naneste prstem a protáhněte přes druhou polovinu víčka.

Svěží tvářenka

Na make-up použijte růžový odstín tvářenky a do dekoltu rozetřete tělové mléko se třpytkami

Na rty jedině lesk

Na rty se hodí použít růžový, ale i oranžový lesk. Můžete si také vytvořit vlastní odstín rtěnky, pokud smícháte transparentní lesk s pigmentem.

TIP PRO VŠECHNY NEVĚSTY:

Svatební parfém Amarige Mariage od Givenchy, 1240 Kč, byl speciálně vytvořen pro nevěsty a jejich magický den. Jiskří v něm pomeranč, bergamot, jasmín, skořice, santalové dřevo a pačuli.



Svatební drdol doma Rychlý

Pramínek vlasů ukazováčkem a palcem točte směrem doprava a pak ho ještě jednou otáčejte stejným směrem, až vytvoříte zkroucený pramen Zdobení

Dlouhé vlasy upravte do drdolu, pevně zafixujte vlásenkami a vyzdobte bižuterií. A pokud si nad čelo připevníte korunku, budete si připadat jako královna. Šnek

Z umotaných pramínků vlasů prostým stočením vytvořte "šneky" a zafixujte vlásenkami

3. rockerka





Jak na drsné líčení:

Odvážná černá

Na horní víčko naneste černou linku těsně k řasám a tu rozmázněte černým stínem dokulata. Pro zjemnění použijte do vnitřního koutku a pod obočí růžovobílý stín. Vnitřní linku v oku vystínujte černou tužkou.

Poslušné obočí

Obočí jen lehce doplňte černou tužkou a pak učešte kartáčkem po směru jeho tvaru. A aby svůj tvar udrželo, postříkejte nejdříve kartáček lakem na vlasy a pak zkroťte obočí.

Průsvitné rty

Vzhledem k tmavému líčení očí je vhodné použít průsvitný lesk a střední zónu rtů vymalovat červenou rtěnkou. Na lícní a spánkové kosti naneste třpytky a celé líčení zjemněte broskvovou tvářenkou.

TIP:

* Termální vodu ve spreji La Roche-Posay použijte pro úpravu vlasů a přes den pro osvěžení pletí. 50 ml je za 90 Kč.

* Matující gel Pure Focus T-Zone od Lancôme, 1010 Kč, použijte jako podklad pod make-up. Pleť zůstane celý den matná a make-up bude stále dokonalý.

* Pokud se nalíčíte voděodolnou řasenkou Volumetrix od Astor za 189 Kč, budou vaše řasy objemné a nadzvednuté a také se nemusíte obávat případných slz z dojetí.

Rychlý účes pro rockerku

"Rockerka" si může dovolit odvážnější účes a zjemnit ho štrasovou čelenkou.

Dlouhé suché vlasy vydatně natupírujte velkým hřebenem a prostříkejte termální vodou, aby nepoletovaly do stran a lépe se s nimi pracovalo.

V zadní části je vyčešte k jedné straně do výšky a spojte s předními vlasy. Ve spodní části je uhlaďte.

Nad temenem je upevněte vlásenkami do obloučku a ze zbylých konců vlasů vytvoříte "rozcuch". Čelenku si raději nechte připravenou na krku, než začnete účes tvořit, a do vlasů ji navlékněte až na závěr.

DOPLŇKY:

Romantička je ozdobená štrasovým náhrdelníkem a náramkem (od 400 Kč). Ve vlasech má perličkové sponky a kytičky (od 5 Kč).

Minimalistka je zahalená v závoji barvy champagne (800 Kč), její vlasy zdobí sponky a perličky (od 5 Kč) a v uších má perličkové náušnice (119 Kč).

Rockerku zdobí náhrdelník s křišťálovým zubem (4300 Kč), účes je zpevněný čelenkou (4800 Kč) a v uších má skleněné broušené náušnice (280 Kč). Svatební doplňky si lze také vypůjčit.