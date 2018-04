Svatební dort a další sladké dobroty nejen v růžové pro váš velký den

Vanilkový dort s jahodovou naplní

Množství: na jeden korpus o velikosti v průměru 23 cm

Na těsto:

200 g hladké mouky

1,5 lžičky prášku do pečiva

110 g másla

1 hrnek krupicového cukru

2 sáčky vanilkového cukru (nebo 2 vanilkové lusky)

75 ml rostlinného oleje

2 vejce a 3 žloutky

120 ml podmáslí

50 ml jahodového džemu

1. Předehřejeme troubu na 180 °C a dortovou formu obložíme pečicím papírem.

2. Mouku jemně prosejeme do mísy a smícháme s práškem do pečiva. V druhé míse vyšleháme máslo a vsypeme cukr a šleháme další 3–4 minuty, dokud není směs hezky nadýchaná. Přilijeme olej a jemně vetřeme do hmoty. Stranou vyšleháme vejce a vmícháme do máslové hmoty spolu s podmáslím a nakonec přimícháme mouku s práškem do pečiva. Vlijeme do dortové formy a pečeme 30–35 minut.

3. Po vychladnutí rozkrojíme a naplníme jahodovým krémem. Potřeme celý dort nahřátým džemem a pak i základovou máslovou směsí, nakonec hladce potáhneme fondánem.

Krém na naplnění:

250 g tvarohu

125 g smetany ke šlehání

125 g zakysané smetany

100 g cukru moučka

50 g čerstvých rozmixovaných jahod

půl pytlíku želatiny

2 lžíce vody

1. Ušleháme smetanu, snížíme otáčky mixéru a přidáme ke smetaně tvaroh, cukr a zakysanou smetanu. Vše důkladně promícháme a nakonec pomocí stěrky přidáme rozmixované jahody.

2. Připravíme si želatinu a smícháme ji se 2 lžícemi studené vody, necháme ji nabobtnat, poté zahříváme, dokud se nerozpustí. Když je želatina rozpuštěná, vmícháme 2 lžíce krému a celé přidáme do zbylého krému. Šleháme ještě za tepla a ihned naplníme rozříznutý dort.

Krém na pomazání:

3 vejce

200 g krupicového cukru

1 vanilkový cukr (nebo vanilkový lusk)

350 g másla

1. Ve vodní lázni vyšleháme vejce s cukrem, dokud se nerozpustí – zhruba 5 minut. Poté sundáme z lázně a šlehačem na vysoké otáčky šleháme do husté pěny dalších 15 minut.

2. Ve vedlejší misce vyšleháme změklé máslo a pomalu přidáváme do vaječného krému.

Na potáhnutí:

1 kg fondánu (zakoupíte v cukrářských potřebách)

trochu moučkového cukru na podsypání

1. Fondán si rozválíme na cca půl centimetru úzký plát a narolováním na váleček přeneseme nad dort.

2. Položíme na střed, vyhladíme vrchní vrstvu, pak i strany dortu a odstraníme přebývající hmotu.

Tip: Fondán lze obarvit potravinářskými barvami, formičkami vykrájet různé tvary a ty přilepit cukrovým sirupem.

Cupcake s meruňkami

Množství: cca 12 kousků

250 g hladké mouky

80 ml mléka

2 vejce

180 g krupicového cukru

160 g másla

2 lžičky kypřicího prášku

1/2 lžičky soli

50 ml meruňkového džemu (na naplnění a pomazání)

200 g fondánu (zakoupíte v cukrářských potřebách)

1. Papírové košíčky vyložíme na plech (pokud nemáte plech přímo na muffiny, použijte raději dvojitý košíček). Máslo a cukr ušleháme do světlé pěny, postupně po jednom zašleháme vejce. Zvolna přimícháme mouku smíchanou s kypřicím práškem a mléko.

2. Rovnoměrně naplníme košíčky do 2/3. Pečeme v rozehřáté troubě 15 minut na 180 °C. Špejlí zkusíme, zdali jsou dopečené i uvnitř.

3. Necháme úplně vychladnout, v každém cupcaku vytvoříme malou dírku uprostřed a naplníme meruňkovou marmeládou. Povrch potřeme stejnou marmeládou či krémem z vyšlehaného másla a marmelády.

4. Rozválíme fondán a vykrojíme kolečko takové velikosti, aby zakryl vršek cupcaku až ke krajům. Ozdobíme cukrovou polevou a fondánovou květinou.

Máslové sušenky s vanilkou

Množství: cca 40 kousků

Na těsto:

200 g změklého másla

400 g hladké mouky

180 g pískového cukru

20 g vanilkového cukru (nebo 1 vanilkový lusk)

1 vejce

Na polevu:

2 bílky

1 lžíce citronové šťávy

350 g moučkového cukru (záleží na velikosti bílků)

1. Předehřejeme troubu na 180 °C. Máslo, cukr a vanilkový cukr šleháme elektrickým šlehačem na pomalé otáčky, jen dokud se nespojí. Nesmí se přešlehat, jinak by sušenky při pečení mohly ztratit svůj tvar.

2. Poté jemně zašleháme vejce. Přidáme mouku a rukama vypracujeme v lehké těsto. Rozdělíme ho na tři bochánky a zabalíme jednotlivě do fólie. Chladíme v lednici hodinu (ideálně přes noc). Pak každý bochánek postupně rozválíme na pomoučněném vále na tloušťku zhruba půl centimetru a vykrájíme libovolné tvary pomocí formiček na cukroví. Dbáme na to, aby těsto nebylo tenčí, mohlo by být příliš tvrdé.

3. Sušenky vložíme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme 7–9 minut, dokud okraje nezačnou lehce zlátnout.

4. Necháme vychladnout a ozdobíme. Skladované v uzavíratelné nádobě vydrží až měsíc.

Poleva: Bílky s citronovou šťávou šleháme elektrickým šlehačem pouze do spojení. Prosejeme moučkový cukr a přidáme ho k bílkům. Šleháme na nízkou rychlost do smísení a dohladka. Směs si uděláme ve dvou konzistencích. Jednu řidší, na základy sušenek a vyplňování prostor, a druhou přidáním malého množství cukru, hustější na kontury a psaní. Pokud přidáte příliš cukru, přilijte zase pár kapek vody.

Zdobení: Polevu si můžeme obarvit potravinářskými barvami, naplnit do cukrářského sáčku se špičkou a tvořit. Základy si uděláme jako první, necháme zaschnout ideálně přes noc a pokračujeme ve zdobení jemných kontur druhý den.

Whoopi pies

Množství: asi na 15 kousků

Na těsto:

230 g hladké mouky

75 g kakaového prášku

1 čajová lžička prášku do pečiva

1/4 čajové lžičky jedlé sody

1/4 čajové lžičky soli

170 g másla, pokojové teploty

150 g cukru krystal

1 vejce, pokojové teploty

1 čajová lžička vanilkového extraktu

60 ml podmáslí

120 ml vlažné silné kávy

Na krém:

55 g rostlinného tuku

55 g másla, pokojové teploty

115 g moučkového cukru

1 pytlík vanilkového cukru (nebo 1 vanilkový lusk)

120 ml cukrového sirupu

1. Předehřejeme troubu na 190 °C. Ve velké míse prosejeme dohromady mouku, kakaový prášek, prášek do pečiva, sodu a sůl.

2. Ručním mixérem promixujeme máslo s cukrem tak, aby tvořily světlou nadýchanou hmotu. Přidáme vejce a vanilkový extrakt. Smícháme podmáslí a kávu. A při nízké rychlosti přidáváme po troškách mouku, střídavě se směsí kávy a podmáslí. Začneme třemi lžícemi mouky a třemi lžícemi mouky také skončíme.

3. Hotové těsto nandaváme lžící na plech vyložený pečicím papírem nebo silikonovou podložkou, cca 5 cm od sebe. Průměr kolečka by měl být cca 2,5 cm.

4. Pečeme 9–10 minut. Nebo dokud se vrcholky po stisknutí nevrací pružně zpět. Poté vyndáme z trouby a dáme hotová kolečka vychladnout na kovovou mřížku.

Na náplň:

1. Elektrickými metlami si na pomalé otáčky vyšleháme tuk s máslem, dokud směs není jemná a bez hrudek. Přidáme cukr, zvýšíme na střední rychlost a pokračujeme 3–5 minut, dokud směs nebude jemná a lehká. Nakonec opatrně vmícháme vanilkový cukr, cukrový sirup a pokračujeme v míchání, dokud konzistence této hmoty nevypadá jako jemná majonéza.

2. Lžičkou či cukrářským pytlíkem naplníme jednotlivé sušenky a přiklopíme druhou častí sušenek.

3. Sušenky vám vydrží v lednici i několik dní. Podávejte v pokojové teplotě.

Info: Česky by se tahle dobrota nejspíš jmenovala "koláčky jupí!". Pocházejí z Ameriky minulého století, kde je ženy pensylvánských protestantů balily svým mužům jako dezert k obědu do práce. Muži nad nimi prý vždycky zajásali a odtud pochází název. Jinak se jim říká i krémové želvy nebo VTS (velká tlustá sušenka).