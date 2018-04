Svatba s agentkou? Peníze navíc, ale bez stresu

Divili byste se, co všechno je možné zpackat na svatbě, když vám ztroskotá organizace. Jedna historka jako důkaz: vdávala se sestra mé kamarádky, pozvala tehdy asi dvacet lidí a většina z nich nestačila protáčet oči. Na obřad se odjíždělo z bytu jejích rodičů, ale nepředstavujte si žádnou spořádanou kolonu ozdobených aut. Každý jel, jak ho napadlo, až zůstalo jediné auto - nevěstino.

Jenže po ruce už nebyl nikdo s řidičákem, sedla tedy za volant a odřídila si to v šatech s vlečkou sama. Další problém nastal v restauraci, kde svatebčany nacpali do salonku, který by stačil čtyřčlenné rodině na slavnostní oběd, ale ne dvaceti lidem na několikahodinové svatební veselí. Hudba nebyla žádná, příbuzní si neměli co říct a už nad dortem toho měli všichni dost.

Připomínám, že se to stalo před deseti lety, tedy v době, kdy spojení ´svatební agentka´ znalo v Česku jen pár lidí. Ještě na dlouho pak byla svatba na klíč symbolem luxusní hostiny, kde se pije nejlepší šampaňské, bouchá ohňostroj a nad hlavami svatebčanů mrskají křídly holubice. Trend se mezitím obrátil tak, že si svatební agentury nemohou na nezájem klientů stěžovat, přestože svateb obecně ubývá a předloni jich bylo nejméně od roku 1918.

Ti, co se rozhodnou vzít, dnes nešetří

Tenhle rozpor má docela logický základ, mnoho lidí si v době krize řeklo, že než chudá svatba, to radši žádná. A ti, kteří se rozhodnou vzít, nešetří a najímají profesionály. "Když už se berou, jsou ochotní dost investovat, aby museli co nejméně slevit ze svých představ," potvrzuje olomoucká svatební agentka Jana Hanzelková.

Do těchto představ zapadá svatba, na níž všechno klapne, lidé se baví, mají co jíst a pít, svědek dohledá po kapsách prstýnky i občanku a rozvedení rodiče na sebe neštěkají.

Přitom ukočírovat takovou svatbu není úplně psina. Hana, která si práci svatební koordinátorky vyzkoušela na svatbě své dcery, už to nikdy nechce absolvovat. "Byl to neskutečný kolotoč. Řešili jsme chybějící příbory, talířky, nevolnost svatebčanů, nefunkční klimatizaci. Pořád bylo nutné přivážet a odvážet různé lidi a věci, v mezičasech rozhýbávat zábavu, když uvadala," popsala Hana na serveru Beremese.cz.

Kdyby existovalo nějaké příště, najala by si svatební agentku. Tedy člověka, který kmitá kolem příprav a ve svatební den dohlíží na to, že nic (a nikdo) nezkolabuje. Podobně jako Jennifer Lopez ve filmu Svatby podle Mary. Jen si odmyslete pár věcí: česká agentka většinou nepobíhá mezi několika stovkami hostů, nediktuje ženichovi jeho slib přes sluchátko v uchu a nevydává příkazy početnému týmu, který si přiveze v menším kamionu.

Když chcete profesionála Co všechno za vás agentka zařídí

* místo na obřad, hostinu, večerní raut

* formality s matrikou

* hudba při obřadu i na hostině, květinová výzdoba, organizace dopravy

* snubní prsteny, svatební dort, výslužka, květiny, svatební oznámení

* kadeřnice, vizážistka, fotograf, kameraman

* ubytování, doprovodný program

* koordinace svatebního dne

Cena: 25 000 Kč bez DPH (Pokud si chcete svatbu organizovat sami, ale potřebujete poradit nebo pomoct s dílčími kroky, můžete si vybrat jen některou z nabízených služeb. Cena: podle časové náročnosti vybraných služeb) Koordinace svatebního dne

* pomoc nevěstě s přípravou na obřad, přebírání květin, organizace kolony

* kontrola všech služeb: dort, fotograf, kameraman, kapela, komunikace s matrikou

* organizace obřadu, koordinace hostů

* kontrola zasedacího pořádku v restauraci, jmenovek, výzdoby, květin

* neustálá asistence nevěstě a ženichovi

Cena: jeden koordinátor: 6 000 Kč, dva koordinátoři: 10 000 Kč, tři koordinátoři: 14 000 Kč (ceny za služby až na 12 hodin) Poradenství

Pokud potřebujete doladit detaily, pomoct s problémy nebo sestavením harmonogramu svatebního dne, můžete si zaplatit jednorázovou konzultaci.

Cena: 250 Kč za hodinu bez DPH (Informace a ceník poskytla Top Agentura v Praze)

"A není to ani taková romantika," směje se Jana Hanzelková, která nejenže chystá svatby na míru, ale pomáhá i budoucím ženichům se zásnubami. "Takže se úplně neromanticky brodím po lese v bahně, když ukrývám stopy, které vedou k ,pokladu‘… Sháním po obchodech formičky na led ve tvaru želvy, protože je to oblíbené zvířátko budoucí nevěsty, a pak jí přidržuji svatební šaty na WC."

Pokud se myšlenkami na vlastní svatbu zaobíráte od chvíle, kdy jste první panenku oblékla do svatebního, agentku neshánějte. Akorát by se vám někdo cizí pletl do příprav. Udělejte to ve chvíli, kdy tápete v tom, co vlastně zařizovat, nemáte kvůli práci dost času a energie a nechcete žádat o pomoc nikoho z rodiny nebo kamarádů. Zaplatit si můžete za přípravu, koordinaci svatebního dne nebo jen za konzultace. To poslední se vám vyplatí, když chystáte menší svatbu.

"Při organizaci můžu klientům snížit náklady, protože jim poradím, kde a jaké služby objednat a za kolik, řeknu jim, kde mohou ušetřit a kde to není vhodné, protože by to bylo vidět," říká Alexandra Procházková, která před čtyřmi roky v Praze založila svatební Top Agenturu. Za tu dobu si všimla toho, že se postoj Čechů (a hlavně Češek) ke svatbám proměňuje. Víc si dávají záležet na tom, aby bylo vše dokonalé: šaty ladily s kyticí, ta zase s mašlí na šatech družiček, mašle se vzorem ubrusu na svatební tabuli, to všechno s polevou svatebního dortu.

Teď se možná některým svobodným udělalo špatně. Nebudete jednou vybírat šaty, ale i barvu lentilek do minikrabiček na stůl... A právě to je prostor pro svatební agentury, které vědí, co je třeba. "Můžu dát klientům i spoustu tipů, čeho se vyvarovat, třeba to, že není dobré nechat hosty hladovět před začátkem obřadu. Nebo jak si taktně říct o peníze místo daru," podotýká Jana Hanzelková.

Dvaatřicetiletá Michaela Musilová si ze své svatby odnesla negativní zkušenost: i na hostině za půl milionu se můžou hosté otravovat, když jim dáte rozpis i na to, v kolik si můžou dát pivo. "Moje agentura to přehnala, bylo to celé vyumělkované. Lidé se začali bavit, až když to skončilo a už nebyl plán," vzpomíná.

Dobrá agentka by tohle neměla dopustit, musí se držet přání klientů. A taky by měla mít přirozenou autoritu, aby si slušně, ale rázně poradila i se vzpurnými příbuznými. Vyhněte se i takové, která chodí pozdě na schůzky. V den svatby by to mohlo vadit...