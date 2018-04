Švadlenčino království

Mám šití v obyčejné krabici se dvěma vyklápěcími víky a podle toho taky vypadá moje šicí morálka. Ponožky i jiné děravé svršky se vrší a čekají na atak špatného svědomí. Čím krásnější pomůcky, tím může být chuť do piplavé práce větší. Stojí to aspoň za zkoušku.

A kdyby vás náhodou naše fotky neinspirovaly, můžete je aspoň dát dětem jako nápad na vhodný dárek pro babičku, který můžou stvořit vlastníma rukama. Prakticky všechno potřebné najdete doma.





Vyšijte si na kliku přátelské upozornění, že tady se neběhá, tady je švadlenčino!

ZÁPLATY







Šikovné dřevěné nebo papírové krabičky na šití polepte kostkovanými utěrkami, vyzdobte záplatami a nakonec připevněte k víku poutko na snadné otvírání.

NA DROBNOSTI







Neroztříděné a neroztřiditelné šicí pomůcky se dají přehledně poskládat i do zásobníku na vajíčka. Ozdobte květovanou látkou a na víčko můžete zevnitř přilepit ústřižek na špendlíky a patentky.

KNOFLÍKY, ŠPENDLÍKY







Svůj k svému. Pořádek se vám bude lépe udržovat, když každému druhu šicích pomocníků připravíte vlastní skleničku s víčkem - třeba od paštiky.

KAPSY NA JEHLICE







Za půlhodinku si u šicícho stroje vyrobíte kapsář na pletací jehlice. Vyšijte ke každé kapse velikost.

JEHELNÍČKY







Jehly a špendlíky můžete napíchat do klasických polštářků z molitanu pošitých barevnou látkou nebo je schovat do skleněné lahvičky s víčkem. Jehelníčky můžete dát do krabiček s víčkem.

VŠECHNO NA JEDNOM MÍSTĚ







Jednoduchá policová skříňka pojme v krabicích, skleničkách a taškách veškerou vaši výbavu. Ze zbytků látky si můžete vyrobit i kolážové obrázky na zeď a nezapomeňte na lampičku, abyste si nekazila oči.

NA KLUBÍČKA







Špulky s různobarevnými nitěmi a klubíčka vlny snadno uložíte do dřevěného obalu od květináče nastaveného hezkou modrobílou utěrkou, která je k němu přilepená. Nahoře zavázat mašlí!