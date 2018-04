Chcete opravdu zhubnout? Připravte si svačiny podle našich receptů

Svačinové tipy Dopoledne svačte ovoce, odpoledne zeleninu.

Alespoň k jedné svačině si dejte jogurt nebo tvaroh.

Nesvačte za chůze nebo u počítače.

Na výlety a po sportu se hodí proteinové tyčinky.

Pijte. Jestli přes den flákáte pitný režim, nalijte si ke svačině sklenici vody.

Nízkotučné výrobky často skrývají zradu. Čím méně tuku, tím více cukru nebo škrobu.

Pečivo ke svačině ano, ale celozrnné nebo žitné. Přečtěte si složení, některé tmavé housky jsou jen dobarvované.

Nouzová svačina v kavárně - café latté. Lepší než dort.

Při plánování diety myslíme na to, co budeme snídat, obědvat a večeřet, ale zapomínáme, že u svačin se skrývá největší zrada.

Dopolední hlad v práci vás přiměje vzít si od kolegyně kousek bábovky, odpoledne si nedáte nic, takže večeři zhltáte už v pět. Tomu všemu zabráníte připravenou, nebo alespoň rozmyšlenou svačinou.

Kdo není typ na doma připravované krabičky, měl by si v obchodě udělat čtenářskou chvilku a prostudovat kalorické hodnoty a složení různých jogurtů, tvarohů a müsli tyčinek, aby věděl, co se hodí a co ne. Taky je dobře mít v kabelce a v práci pár zdravých svačin do zásoby.

Balíček sucharů se nikdy neztratí - jeden plátek má kolem stovky kJ (takže na svačinu můžete až čtyři) a v doprovodu čaje zažene nejhorší krizi.

Potřebujete-li zvláštní dodávku energie, vsaďte na mandle, oříšky nebo rozinky. Ale pozor, potřebujete jich mnohem méně, než kolik byste s chutí snědli. Můžete 20 g arašídů, mandlí nebo kešu, 15 g lískových oříšků nebo 30 g rozinek.

Tvaroh se zeleninou

Množství: 1 porce (495 KJ)

Doba přípravy: 10 minut

75 g polotučného tvarohu

1/2 žluté papriky

1 mrkev nakrájená na tyčinky

1. Nakrájejte žlutou papriku nadrobno a vmíchejte do tvarohu. Nechte hodinu odležet v chladničce.

2. Nabírejte mrkvovými tyčinkami.

Houbový štrúdl

Množství: 40 porcí (1 porce = 480 kJ na 2 cm řezu)

Doba přípravy: 50 minut

listové těsto (400 g)

400 g hub

1 střední cibule

2 vejce

trochu másla nebo sádla na smažení

sůl

1. Osmažíme cibulku a potom houby. Podusíme je doměkka a osolíme. Vmícháme dvě vejce, promícháme a odstavíme. Necháme smaženici vychladnout.

2. Z těsta rozválíme dva pláty, naneseme houbovou náplň a zabalíme dva štrúdly. Upečeme při teplotě 180 stupňů za asi 40 minut. Vychladlé krájíme.

Šunkoví šneci

Množství: 10 porcí (1 porce = 483 KJ)

Příprava: 30 minut

200 g hladké mouky (můžete nahradit celozrnnou, ale palačinky budou tužší)

400 ml mléka

1 vejce

špetka soli

pažitka nebo velkolistá petržel

70 g kuřecí šunky

1. Smícháme těsto na palačinky a usmažíme je na olivovém oleji. Pokud máme teflonovou pánev, osmažíme je nasucho.

2. Do odležených palačinek zavineme šunku, nakrájíme na šneky a proti rozvinutí zajistíme párátkem.

Avokádová pomazánka na knäckebrotu

Množství: 2 až 3 porce (625 nebo 420 kJ na porci)

Doba přípravy: 10 minut

1/2 zralého avokáda

2 lžíce bílého jogurtu

1 lžíce citronové nebo limetkové šťávy

1/2 lžíce olivového oleje

1/4 najemno pokrájené cibulky

sůl a pepř

2-3 plátky knäckebrotu

1. Vidličkou rozmačkáme avokádo na kaši s hrudkami. Postupně vmícháme jogurt (nemusí být nízkotučný, to ho raději dejte méně), citronovou nebo limetkovou šťávu, olej a cibulku - třeba červenou.

2. Pomazánku dosolíme a opepříme podle chuti. Namažeme na knäckebroty nebo suchary těsně před podáváním, jinak nasáknou a rozměknou.

Ovocný salát

Množství: 1 porce (590 KJ)

Doba přípravy: 10 minut

1/2 jablka

1/2 červeného pomeranče

1/2 banánu

1/2 kiwi

pár zrníček granátového jablka

trochu citronové šťávy

Ovoce nakrájíme na tenké plátky, promícháme s citronovou šťávou a necháme hodinu uležet v chladu.

TIP: Hodí se jako dopolední svačina na dodání energie, protože je v něm spousta ovocných sacharidů. Rozhodně ničím nedoslazujte.