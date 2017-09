Už žádná mazaná houska. Svačiny, kvůli kterým se budou těšit do školy

Vědecké výzkumy dokázaly, že nejen to, co děti snídají, ale i složení jejich svačinek má vliv na jejich mentální kondici, školní výsledky a celkově i psychickou pohodu celý den. A to už stojí za trochu toho rodičovského zamyšlení.



Špatné složení nebo dokonce absence dopoledního jídla může být příčinou nepozornosti, zhoršené koncentrace, únavy nebo bolestí hlavy. Navíc si mnoho rodičů ulevuje tím, že dávají svým potomkům do svačinového boxu pořád to stejné menu, které se časem omrzí.

Správná svačina má být podle nutriční terapeutky rozmanitá a měla by obsahovat jak sacharidy, tak bílkoviny a tuky. Ideální je proto kousek pečiva (v případně starších dětí celozrnného) s máslem či margarínem a šunkou, sýrem, vejcem, rybím masem či jogurtem. Dále by neměla chybět zelenina nebo ovoce. Děti budou bavit i experimenty, jako domácí celozrnné cookies, pestré saláty ze zeleniny či ovoce nebo třeba skleničky s jogurtem, ovocem a cereáliemi.

Zejména rodiče starších školáků to pak řeší raději tím, že dětem dají peníze, ať si něco koupí samy. Jenže, jak si myslíte, že to dopadne? Nákupem čokolády, sladké limonády nebo bonbonů

„Cukr děti zasytí jen na krátkou dobu, ale o to dříve se pak objeví pocit únavy,“ upozorňuje nutriční terapeutka Miroslava Matějková. „Navíc je popíjení limonád a baštění cukrovinek častým důvodem zvyšování tělesné hmotnosti a v kombinaci s nedostatečným pohybem může vést ke vzniku nadváhy a obezity.“

Základem dopoledního jídelníčku každého školáka je proto svačina, která by měla tvořit 10 až 15 % denního energetického příjmu. Do její přípravy přitom můžete zapojit i děti samotné.

Sendvič se zeleninovou pomazánkou a řapíkatým celerem

Ingredience na 1 porci:

1/2 bílé papriky



menší svazek pažitky



řapíkatý celer



100 g krémového sýra



sůl



4 plátky tmavého chleba



Pracovní postup:

Papriku omyjeme, zbavíme jádřince a nakrájíme jí nadrobno. Pažitku nasekáme. Řapíkatý celer očistíme a kousek nasekáme najemno, zbytek pokrájíme na špalíčky dle velikosti svačinového boxu.

V misce smícháme nakrájenou papriku, pažitku a nasekaný řapíkatý celer. Dochutíme solí.

Pomazánkou natřeme dva plátky chleba, přiklopíme dalšími dvěma plátky.

Dáme do svačinového boxu společně s řapíkatým celerem.

Barevný zeleninový salát s quinoou a sýrem feta

Ingredience na 1-2 porce:

1/2 hrnku quinoy



1/2 salátové okurky



1/2 oranžové papriky



4 cherry rajčátka



nasekané bylinky



sůl



olej z vlašských ořechů



citronová šťáva dle chuti



50 g sýra feta



Pracovní postup:

Dáme vařit hrnek vody, když začne vřít, nasypeme do ní quinou a vaříme 15 minut. Pak ji necháme vychladnout, voda by se měla vstřebat, případně přebytečnou scedíme.

Okurku omyjeme a nakrájíme na malé kostičky. Papriku omyjeme, zbavíme jádřince a nakrájíme na nudličky, rajčátka omyjeme a překrojíme na čtvrtky.

Zeleninu smícháme s quinoou, zakápneme olejem z vlašských ořechů a citronovou šťávou, dochutíme troškou soli a bylinkami.

Nakonec vmícháme nakrájený sýr feta a zavřeme do krabičky.

Kokosové cookies s domácím pribinákem

Ingredience na 12 kousků:

40 g másla



5 lžic moučkového cukru

1 žloutek

1/2 hrnku hladké mouky

1/3 hrnku strouhaného kokosu

1/2 lžičky prášku do pečiva

čokoládové pecičky nebo nalámaná čokoláda

Na pribinák:

100 g měkkého tvarohu

2 lžičky vanilkového cukru

2-3 lžíce mléka

Pracovní postup:

Máslo utřeme s cukrem a žloutkem, přidáme mouku s práškem do pečiva, strouhaný kokos a nakonec čokoládové pecičky.

Vypracujeme těsto, které pomocí lžíce nanášíme na plech vyložený pečicím papírem s dostatečnými odstupy – cookies během pečení nabydou.

Pečeme 10 až 15 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Necháme vychladnout.

Mezitím si připravíme pribinák. V misce prošleháme měkký tvaroh s cukrem a mlékem. Dáme do skleničky nebo misky se šroubovacím uzávěrem.



Tip: Část hladké mouky můžete nahradit moukou celozrnnou nebo špaldovou.

Svačinová sklenička s jogurtem a pohankovými pukanci

Ingredience na 1 porci:

1⁄2 hrnek pohankových pukanců



1 kelímek bílého jogurtu



borůvky, maliny, ostružiny aj.



Pracovní postup: