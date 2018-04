Svačina při hubnutí: pozor na velké porce a správné složení

Svůj význam má ale i pro snížení glykemického indexu stravy a tedy předcházení vzniku nadváhy nebo cukrovky II. typu.

Energetická hodnota svačiny

Svačina by měla tvořit asi 5 až 10 procent z celkového denního příjmu energie. "Obsahovat by měla jak sacharidy (pečivo, ovoce), tak i bílkoviny, jako jsou sýry, šunka, vejce, mléko a mléčné výrobky. A vhodné je doplnit svačinu porcí zeleniny," vysvětluje Jana Divoká ze společnosti Stop obezitě.

Je samozřejmé, že energetická hodnota se bude lišit dle vašeho životního stylu a také dle toho, zda se snažíte redukovat hmotnost, či si ji udržujete.

"Pokud chcete zhubnout, vaše svačina by se měla pohybovat mezi 400 až 500 kilojouly. U těch, kteří chtějí žít zdravě, může být energetický příjem od 700 do 800 kJ a ti, co mají náročnou práci či intenzivně sportují, si mohou dovolit i svačinu o velikosti 1000 až 1 200 kilojoulů," říká výživová poradkyně Divoká.

A jak porce o dané energetické hodnotě sestavit, aby byly vhodné i po stránce složení?

Podívejte se na názorné příklady dvou typů vhodných svačin pro 400 – 800 – 1200 kJ:

Chléb se šunkou a zeleninou, který má energetickou hodnotu 400 kJ. Toto je vhodná svačina při hubnutí.

Chléb se sýrem a zeleninou, který má energetickou hodnotu 800 kJ. Toto je vhodná svačina při zdravém životním stylu. Pokud chcete zhubnout, měli byste se držet spíše doporučení zhruba 500 kJ na jednu svačinu.

Chléb se syrečky a zeleninou, který má energetickou hodnotu 1 200 kJ. Tato ukázková svačina je energeticky vhodná pro lidi, co mají náročnou práci nebo sportují.

Svačina je jen mezijídlo

Svačina by měla být jakýmsi menším "mezijídlem". Občas podceňujeme hmotnost potravin a tím i jejich energetickou hodnotu. Podívejte se, jak se například liší gramáž a také energetická hodnota pečiva.

Tmavý toustový chléb 20g má energetickou hodnotu 200 kJ. Kaiserka o hmotnosti 50 gramů má 550 kJ. Ciabatta 90 g má energetickou hodnotu 1000 kJ.

Jen tak si něco sníst?

Namísto vyvážené svačiny se mezi hlavními jídly občas odbudeme potravinou, kterou si rychle koupíme v obchodě, protože pocítíme hlad nebo i chuť. Taková potravina však nemusí mít zrovna vhodné složení po stránce obsahu bílkovin, sacharidů, také může našemu tělu dodat zbytečně mnoho energie.

Jeden kus sladkého pečiva může znamenat stejně energie jako svačina pro člověka s fyzicky náročnou prací, dokonce i více.

Croissant čokoládový 55 g má energetickou hodnotu 1200 kJ. Když si dáte jeden muffin, která váží 80 gramů, rázem svoje tělo zásobujete 1400 kJ. Tvarohový šáteček vydá za tři svačiny pro hubnoucí. Jeho energetická hodnota ve 110g kusu z obrázku je 1700 kJ.

Nemáte-li možnost k svačině zakoupit něco vhodného během dne, je dobrou volbou nosit si ji z domova. Pak budete přesně vědět, kolik vaše potravina váží a jaký bude váš energetický příjem. Aby jídlo vydrželo "čerstvé", můžete využít i speciální druhy nádobí na uchovávání potravin.

