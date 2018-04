Sušenky z kysané smetany

Ve velké míse umícháme všechny přísady mixérem, až se vytvoří hladké těsto. Z těsta zformujeme bochánek, zabalíme jej do alobalu a dáme přes noc do chladničky. Bochánek těsta potom rozválíme na dlouhou šišku, konce zarovnáme, aby se zužovaly, a šišku položíme na vymaštěný nízký plech a dáme péct do horké trouby na 8 - 10 minut, až jsou na povrchu růžové a okraje právě začínají hnědnout. Hotové sušenky sundáme z plechu a necháme vychladnout. V chladu v uzavřené krabici se udrží několik dní.