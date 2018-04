Sušené ovoce k obědu i k večeři

Sladká uzená pečeně se sušeným ovocem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 40 min. + 30 min. pečení

* 800 g uzené pečeně (nízké karé)

* 1 větší mrkev

* 1/4 celeru

* 1 petržel

* 1 cibule

* 3 hřebíčky

* 4 celé pepře

* 3 kuličky nového koření

* kousek celé skořice

* snítka čerstvého tymiánu

* 200 g sušených meruněk,

švestek a hrušek

* 250 ml pomerančové šťávy

* 2 lžíce medu

* 2 lžíce meruňkové zavařeniny

* 1 lžíce dijonské hořčice

* citronová šťáva na dochucení

* sůl

* 1 lžička másla

1. Očištěnou zeleninu překrájíme, zalijeme asi 2 l vody, přidáme cibuli se zapíchanými hřebíčky a koření a uvedeme k varu. Přidáme opláchnuté maso a vaříme asi půl hodiny.

2. Sušené ovoce propláchneme horkou vodou, zalijeme částí pomerančové šťávy a necháme změknout. V misce promícháme med s trochou teplé vody, zbylou pomerančovou šťávou, zavařeninou, hořčicí a špetkou soli.

3. Uvařené uzené vyjmeme z vývaru a přendáme do pekáčku. Maso přelijeme medovým přelivem a podlijeme džusem se sušeným ovocem a trochou vody. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 30 minut, dokud se na povrchu neutvoří zlatá kůrčička. Během pečení maso potíráme a přeléváme šťávou a podle potřeby podléváme horkou vodou, aby se šťáva s ovocem nepřipalovala.

4. Nakonec upečené maso vyjmeme a šťávu s ovocem zjemníme kouskem másla, popřípadě chuť dotáhneme solí a citronovou šťávou.



Sušené švestky se slaninou

NA 20 KUSŮ

Příprava: 15 min. + doba na marinování švestek

* 20 sušených švestek

* 50 cl slivovice

* 10 plátků libovější anglické slaniny

* 1 lžíce dijonské hořčice

1. Sušené švestky omyjeme v teplé vodě a důkladně osušíme, případně ještě před zpracováním odstraníme pecky.

2. Takto připravené švestky vložíme do misky, zalijeme slivovicí a necháme dostatečně dlouho uležet. V chladu a přikryté nádobě je můžeme nechat naložené třeba až do druhého dne.

3. Plátky libovější anglické slaniny rozpůlíme, potřeme lehce dijonskou hořčicí a zabalíme do nich marinované švestky bez pecek.

4. Aby lépe držely zabalené ve slanině, můžeme je ještě spíchnout párátkem. Podáváme jako zajímavé a chuťově překvapivé jednohubky na domácí party nebo oslavě.

TIP

Zabalené švestky dáme na plech a v troubě nebo na grilu krátce rozpečeme, stačí tak 3–5 minut, a teprve potom spíchneme párátkem a podáváme. Švestky můžeme marinovat v libovolných lihovinách, ale i v červeném suchém víně nebo v portském či sherry. Místo po pecce je dobré naplnit mandlí nebo ořechy, případně kouskem kvalitní hořké čokolády. Vyzkoušejte hořkou čokoládu s příchutí, například se zeleným pepřem nebo chilli papričkami.



Čokoládový chlebíček se sušenými švestkami

NA 1 CHLEBÍČEK

Příprava: 5 min. + 40–45 min. pečení

* 100 g čokolády na vaření

* 100 g másla + trochu na vymazání formy

* 100 g moučkového cukru

* 60 g mletých mandlí

* 3 vejce, žloutky a bílky zvlášť

* 100 g sušených švestek

* trochu nastrouhané pomerančové kůry

* 50 g hrubé mouky

* 1/4 sáčku kypřicího prášku

* špetka soli

* 1 lžíce mandlových lupínků

1. Předehřejeme si troubu na 170 stupňů. Do větší varné misky nalámeme čokoládu, přidáme nakrájené máslo a moučkový cukr. Misku postavíme nad hrnec s vroucí vodou a mícháme do rozpuštění všech surovin.

2. Do hladkého krému vmícháme mandle a odstavíme ze sporáku. Promícháváme do zchladnutí a do vychladlého těsta postupně zapracujeme žloutky. Švestky omyjeme, osušíme a nasekáme nadrobno. Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh. Mouku promícháme s kypřicím práškem.

3. Do těsta zapracujeme nakrájené švestky, pomerančovou kůru z dobře omytého nebo chemicky neošetřeného pomeranče a zlehka vmícháme sníh a mouku s kypřicím práškem. Těsto vlijeme do tukem vytřené a pečicím papírem vyložené chlebíčkové formy a zvolna pečeme přibližně 40 minut.

4. Před dopečením povrch posypeme mandlovými lupínky. Pokud je těsto na povrchu již tmavé, přikryjeme formu pečicím papírem. Před vyjmutím z trouby zkusíme uprostřed špejlí, jestli těsto nelepí, a necháme ho vychladnout ve formě na mřížce. Po vychladnutí vyklopíme na tác a krájíme na porce. Trpělivost se vyplácí: nejchutnější je totiž čokoládový chlebíček druhý den po upečení.

TIP

Chlebíček můžeme podávat se šlehanou či kysanou smetanou. Místo sušených švestek použijte rozinky nebo višně či brusinky. Zkuste přimíchat k mouce místo prášku do pečiva dvě lžičky prášku do perníku.



Losos s meruňkovo-okurkovým kuskusem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 min. + 8 - 10 minut pečení

4 porce lososa, po 150–200 g

* sůl a mletý pepř

* 2 lžíce olivového oleje

* plátky citronu k podávání

Na kuskus:

* 250 g kuskusu

* 1 lžička mletého zázvoru

* 100 g sušených meruněk

* 100 g salátové okurky

* citronová kůra a šťáva z půlky citronu

* sůl a mletý pepř

* 2–3 lžíce olivového oleje

* 2 lžíce usekaných lístků čerstvé meduňky

1. Sušené meruňky důkladně opláchneme teplou vodou, vložíme do misky a přelijeme trochou vroucí vody, aby změkly. Potom vodu slijeme a okapané meruňky nakrájíme na malé proužky. Salátovou okurku omyjeme a nakrájíme i se slupkou.

2. Kuskus připravíme podle návodu na obalu, dochutíme mletým zázvorem, solí, pepřem, nastrouhanou kůrou z chemicky neošetřeného citronu, citronovou šťávou a vmícháme nakrájené meruňky, okurku a meduňku. Nakonec zakapeme olivovým olejem a promícháme. 3. Jednotlivé porce lososa osolíme, opepříme a opečeme na pánvi na olivovém oleji z obou stran, po každé straně asi čtyři minuty, podle výšky filetů. Podáváme s kuskusem.

TIP

Na přípravu kuskusu použijte vodu nebo zeleninový vývar. Podle druhu kuskusu se liší jeho příprava. Některý kuskus se jen zalije a nechá se pár minut vsáknout. V tom případě vložte do mísy s kuskusem i opláchnuté a nakrájené meruňky a zázvor.







Medový chlebíček s fíky a ořechy

NA 1 CHLEBÍČEK

Příprava: 20 min. + 40 min. pečení

* 300 g špaldové mouky polohrubé

* 1/2 kypřicího prášku do pečiva

* 1 lžička mleté skořice

* špetka mletého hřebíčku

* 100 g cukru krupice

* 1 lžíce tekutého medu

* 1 vejce * 5–6 lžic mléka

* 100 g sušených fíků

* 100 g směsi ořechů (lískových, vlašských, mandlí apod.)

* 50 g rozinek, propláchnutých

* trochu tuku na vymazání formy

1. Smícháme mouku s kypřicím práškem a kořením. Cukr roztavíme na zlatý karamel. Zalijeme vodou, rozmícháme, rozvaříme na sirup a necháme zchladnout.

2. Fíky nakrájíme na proužky, rozinky propláchneme teplou vodou a necháme okapat. Ořechy a mandle překrájíme. K mouce vlijeme vlahý sirup, med, vejce a promícháme, podle potřeby přilejeme mléko. Nakonec zapracujeme ovoce a ořechy.

3. Chlebíčkovou formu vytřeme máslem a vyložíme pečicím papírem. Stěrkou přendáme a urovnáme těsto do formy a pomalu pečeme v předehřáté troubě asi 40 minut. Nejsme-li si jistí, jestli je chlebíček propečený, zkusíme doprostřed těsta píchnout špejlí. Pokud na ní nezůstávají vlhké drobky, je chlebíček hotový. Vyjmeme ho z trouby a necháme asi 15 minut chladnout ve formě.

4. Potom chlebíček vyklopíme z formy pomocí pečicího papíru, necháme nejlépe na mřížce zcela vychladnout a krájíme na jednotlivé porce.