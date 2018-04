Šupinaté dobroty. Pochutnejte si na rybách z moře i rybníků

Odborníci na stravu doporučují rybí maso, kudy chodí. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, řadu vitaminů a minerálů. Také tuku mají méně než jiná masa, přitom na rozdíl od nich je rybí tuk vyloženě zdraví prospěšný. Má totiž vysoký podíl polynenasycených mastných kyselin, které pozitivně ovlivňují cholesterol a chrání tak srdce i cévy.

Těstovinový salát s lososem

Pro 4 osoby

* 150 g lososa

* olivový olej

* sůl

* pepř

* 100 g burských oříšků

* 1 menší pórek

* 400 g těstovin

* thajská omáčka

* čerstvý kopr

1. Lososa potřeme olejem, osolíme, opepříme a opékáme na pánvi na rozehřátém oleji čtyři minuty po každé straně.

2. Na pánvi nasucho opražíme burské oříšky. Pórek očistíme a nakrájíme na kolečka. Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu, slijeme a propláchneme studenou vodou a necháme okapat.

3. Hotového lososa rozebereme na kousky a přidáme s pórkem a burskými oříšky do těstovin.

4. Salát dochutíme thajskou omáčkou a nasekaným koprem.

NÁŠ TIP

Salát můžete podávat i teplý, těstoviny neproplachujte a lososa do nich přidejte hned po upečení.

Zavináče ze sledě

Pro 4 osoby

* 200 ml vody

* 300 ml octa

* 8 zrnek celého pepře

* 2 bobkové listy

* sůl

* cukr

* 8 sleďů

* 1 cibule

* 200 g kysaného zelí

* 1 malá červená paprika

* 2 kyselé okurky

* kopr

1. Připravíme si nálev z vody a octa, přidáme celý pepř, bobkový list, lžičku soli a lžičku cukru. Nálev krátce povaříme a necháme vychladnout.

2. Sledě omyjeme, očistíme, odřízneme hlavy a vykostíme. Vykoštěné půlky znovu opláchneme a osušíme ubrouskem.

3. Cibuli oloupeme, rozpůlíme, nakrájíme na plátky. Papriku a okurky nakrájíme na tenčí proužky nebo hranolky.

4. Sledě si položíme kůží dolů, posolíme, rozdělíme na ně kysané zelí, cibuli, papriku a okurky, svineme a spojíme párátkem. Zavináče naskládáme do sklenice a zalijeme nálevem. Přidáme snítky kopru a necháme odležet v chladničce alespoň 7 dní.

NÁŠ TIP

Nasolené plátky sledě můžete potřít hořčicí.

Rybářský koláč

Pro 4 osoby

* olej

* 200 g sýra

* 200 g pangasia

* 1 malá cibule

* 600 g brambor

* 300 g polohrubé mouky

* 50 g másla

* 4 velká vejce

* 1 prášek do pečiva

* sůl

* 200 ml smetany na vaření

* 1 zakysaná smetana

1. Troubu předehřejeme na 180°C. Zapékací mísu vymažeme olejem. Nastrouháme sýr. Rybu opláchneme a osušíme, rozkrájíme na menší kousky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. Na pánvi na oleji zpěníme cibulku, přidáme rybu a orestujeme.

3. Brambory uvaříme ve slupce, ještě horké oloupeme a 2/3 jich nastrouháme. Z mouky, másla, jednoho vejce, soli, prášku do pečiva a teplých brambor zpracujeme těsto, které vyválíme tak, abychom jím mohli vyložit zapékací mísu.

4. Na těsto nasypeme polovinu sýra, poklademe kousky opečené ryby, zalijeme smetanou rozmíchanou se zbylými vejci a sýrem.

5. Koláč poklademe zbylými bramborami nakrájenými na hranolky, potřeme mašlovačkou olejem a pečeme 35-40 minut.

NÁŠ TIP

Zakryjte koláč alobalem, pokud se zdá, že se bude připalovat. Použijte slitého tuňáka ve vlastní šťávě, zbytky upečené ryby, filé, tresky.

Ryba ve vinném těstíčku

Pro 4 osoby

* 1 malá salátová okurka

* 1 svazek ředkviček

* 1 zakysaná smetana

* sůl

* pepř

* 2 vejce

* 200 ml sodovky

* 100 ml bílého vína

* 200 g hladké mouky

* 800 g ryby

* olej

* citron

* 1 hlávkový salát

1. Omytou okurku a ředkvičky nakrájíme na malé kousky, promícháme je se zakysanou smetanou, dochutíme solí a pepřem.

2. V misce prošleháme vejce se sodovkou, bílým vínem, moukou a jednou lžičkou soli.

3. Omytou a osušenou rybu namočíme v těstíčku a smažíme ve vyšší vrstvě oleje dozlatova.

4. Podáváme s ředkvičkovým salátem, na plátky nakrájeným citronem a hlávkovým salátem.

NÁŠ TIP

Usmažte v těstíčku kousky kuřete, krevety nebo širší plátky paprik.

Tagliatelle s rybou a rozinkami

Pro 4 osoby

* 1 hrst rozinek

* 1 malá cibule

* 1 pomeranč

* 250 g tresky

* 100 g plátků slaniny

* 400 g tagliatelle

* 70 g piniových oříšků

* 1 snítka čerstvého kopru

1. Rozinky spaříme horkou vodou a necháme je deset minut bobtnat. Cibuli oloupeme a nakrájíme na malé kousky. Z pomeranče vymačkáme šťávu.

2. Tresku omyjeme, osušíme a nakrájíme na malé kousky.

3. Na pánvi necháme vyškvařit plátky slaniny, odložíme je stranou na papírový ubrousek a na zbylém tuku orestujeme cibuli. Přidáme k ní maso, opečeme a zalijeme pomerančovou šťávou, necháme prohřát. Vmícháme slité a okapané rozinky.

4. V osolené vodě uvaříme těstoviny, slijeme je, promícháme s obsahem pánve, přisypeme piniové oříšky a nasekaný kopr. Naservírujeme na talíře a ozdobíme plátky slaniny.

NÁŠ TIP

Piniové oříšky orestujte nebo je nahraďte jiným druhem ořechů.

Polévka z kapra

Pro 4 osoby * 1/2 kapra * 1 malá cibule * 1 mrkev * 1 petržel * 1/4 celeru * sůl * 1 bobkový list * 3 kuličky pepře * 3 kuličky nového koření * 100 ml smetany na vaření * čerstvá petrželka * 1 malá veka

1. Kapra omyjeme, zeleninu očistíme a vložíme do studené osolené vody i s kořením. Vše vaříme do změknutí zeleniny asi půl hodiny.

2. Polévku přecedíme, zeleninu nakrájíme na menší kousky, z kapra odstraníme kosti a pokrájíme ho.

3. Do scezeného vývaru vložíme nakrájenou zeleninu, maso, přidáme smetanu a nasekanou petrželku.

4. Veku nakrájíme na kostičky, které na sucho na pánvi orestujeme.

NÁŠ TIP

Polévku můžete dochutit i trochou citronové šťávy.

Pečený kapr

Pro 4 osoby

* 750 g brambor

* 1 menší kapr

* sůl

* 4 stroužky česneku

* 3 sušená rajčata naložená v oleji

* 150 g másla

* 150 ml červeného vína

* čerstvá petrželka

1. Brambory uvaříme ve slupce doměkka. Oloupeme a nakrájíme na silnější plátky. Troubu předehřejeme na 190°C.

2. Vykuchaného kapra očistíme a osušíme. Zvenčí i zevnitř ho osolíme a potřeme utřeným česnekem. Dovnitř ryby vložíme sušená rajčata a plátek másla.

3. Ochuceného kapra položíme do pekáče vyloženého plátky másla, rybu poklademe zbylým máslem, podlijeme vínem a pečeme asi 40-50 minut ve vyhřáté troubě.

4. V polovině pečení rybu otočíme a přidáme plátky uvařených brambor. Průběžně přeléváme výpekem,případně podlijeme trochou vody. Hotového kapra servírujeme v pekáčku posypaného čerstvou petrželkou.

NÁŠ TIP

Vyzkoušejte kapra podlitého bílým vínem, naplněného plátky citronu.