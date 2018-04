NA 4 PORCE

Příprava: 10 minut + 30 minut pečení

* 10 vajec

* 250 g šunky

* sůl a pepř na dochucení

* máslo na vymazání formy

Troubu předehřejte na 180 stupňů. Vejce rozšlehejte s drobně pokrájenou šunkou, solí, pepřem. Vlijte do menší formy nebo pekáčku vymazaného máslem. Vložte do většího, naplněného do poloviny horkou vodou, a pečte ve vodní lázni, až směs zpevní.