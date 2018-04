Sundejte ze mě tu ženskou aneb 5 příčin, proč partner nechce sex

Muži se vyhýbají sexu, když je nebaví, nemohou nebo nechtějí souložit. A baví je jen tehdy, pokud je žena přitahuje a říká jim, co chtějí slyšet.

1. Partnerské konflikty a sexuální nesoulad

Podle sexuologa Jaroslava Zvěřiny jsou nepochybně nejčastější příčinou vyhýbání se sexu právě partnerské spory a sexuální nesoulad. Vzácností nejsou ani situace, kdy muž zdánlivě nejeví zájem, ale sexuálně se angažuje mimo konkrétní párový vztah. Někdy jsou důvodem nezájmu i nepříznivé zážitky z dětství či subjektivně nízká erotická přitažlivost konkrétní partnerky.

2. Na vině je psychika

Sexuolog Jan Kolomazník má za to, že hlavní důvody nezájmu muže o sex souvisejí s mužskými sexuálními dysfunkcemi: předčasnou ejakulací, ale především erektilní dysfunkcí. Ta může mít fyzické nebo psychické příčiny. "Poruchy erekce mohou být často jen psychogenní, při nichž bývají noční i ranní erekce, kvalitní ztopoření penisu při masturbaci i během předehry, ale po zavedení penisu do pochvy erekce vymizí a pohlavní styk realizovat nelze," líčí příznaky sexuolog.

Porucha se podle něj objeví často náhle a obvykle souvisí s jednorázovým selháním. Muž se posléze začne pozorovat, tudíž se nedokáže uvolnit a obává se dalšího selhání. "V ambulanci se nezřídka setkávám s pacienty, kteří mají doma sexuální partnerku, která dokáže kastrovat slovem," podotýká Kolomazník. "Doufám, že tentokrát už budeš konečně mužem," prohodí kupříkladu žena a je vymalováno. Po dalším nezdařeném styku pak nelichotivě komentuje kvalitu erekce, začne partnera podezřívat z nevěry, nebo mu dokonce nadávat a vyhrožovat rozvodem. Ještě víc tak podkope mužovo sebevědomí a tím pádem následuje další selhávání a postupně až vyložené vyhýbání se sexu.

3. Okoukaná partnerka

Důvodem k odmítání sexu ze strany muže je také podle Václava Urbánka ze Sexuologického ústavu stereotyp a zevšednění soužití, únava či preference jiných zájmů a ambicí.

Sexuolog Zlatko Pastor své zkušenosti z lékařské praxe zobecňuje pro ženy dost zdrcujícím shrnutím: "Sex se stejnou partnerkou přestane posléze těšit prakticky každého. Můžete tomu sice vzdorovat vůlí, fantazií, ale i těm nejobrazotvornějším je to málo platné." Plnit podle něj takzvané sexuální povinnosti, aniž by vás to bavilo, je jako když s radostí nosíte o dvě čísla menší boty. "Po určité době zatoužíte po jiné velikosti," vysvětluje Pastor.

4. Tělesné poruchy

Ruku v ruce s psychickými příčinami mužských dysfunkcí jdou příčiny fyzické, kterých je celá řada, stejně jako těch duševních. "Vyskytují se častěji u mužů ve věku středním a starším a není vždy úplně snadné přivést nemocného muže k lékaři. Přitom dobře víme, že některá vážná onemocnění se poměrně brzy projeví poruchami v sexuálních funkcích," varuje sexuolog Zvěřina.

"Důvodem nezájmu může být také nízká tvorba testosteronu ve varlatech či nadměrná hladina hormonu prolaktinu, způsobená psychickým stresem nebo nezhoubným nádorkem podvěsku mozkového. Významný je rovněž vliv uklidňujících léků a mnohých psychofarmak," zmiňuje další možnosti Václav Urbánek.

5. Odlišná sexuální orientace či životní styl

Samostatnou kapitolou jsou muži, kteří se heterosexuálním partnerským stykům vyhýbají programově, ať už pro odlišnou sexuální orientaci nebo pro životní styl, často označovaný jako "single" nebo "metrosexualita".

"Sex se ženou nebaví a neuspokojuje muže homosexuálního. Obdobně tomu do určité míry bývá při některých sexuálních deviacích: u mužů pedofilů, transvestitů, transsexuálů i fetišistů," uvádí další z možností nezájmu muže o sex Václav Urbánek a dodává, že existují také jedinci ventilující své pohlaví často či dokonce výhradně jen prostřednictvím masturbace.