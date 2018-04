Sůl zabila tříměsíční dítě

Malý Leroy Elders dostal sníst jídlo pro dospělé místo speciálně připravené kojenecké výživy, protože bylo levnější a rodiče si mysleli, že suroviny jsou stejné.

Ovšem sůl v jídle, které obsahovalo obiloviny, bramborovou kaši a šťávu z masa, tragicky poškodila dětské trávicí ústrojí. Lékaři se pět dní pokoušeli malého Leroye zachránit, ale nakonec zemřel v matčině náručí, když rodiče dali souhlas s odpojením od přístrojů, které ho udržovaly při životě.

Leroyova matka, dvacetiletá Joanne Shortová řekla deníku Daily Mail: "Jsme z toho s manželem oba ještě stále zdrceni. Mluvila jsem se svými přáteli, kteří mají také děti a 85 procent z nich dělá to samé, co jsme udělali my - dává dětem jídlo pro dospělé. Protože jsme necítili, že děláme chybu, chceme nyní varovat všechny rodiče, ať si dají pozor."



Otec, osmnáctiletý David Elders, prohlásil: "Nebyli jsme nedbalí. Našeho syna velmi milovali."

Pondělní pitva ukázala, že Leroyovo tělo obsahovalo devět gramů soli, což je průměrná denní dávka pro dospělého, ale dost na to, aby zabila dítě, jehož nedostatečně vyvinuté ledviny dokážou zpracovat jen zlomek tohoto množství.

Rodiče uvedli, že srovnávali obsah surovin na obalu s kojeneckou výživou a připadalo jim stejné.