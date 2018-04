Sůl nad zlato. Bojujte s chřipkou v solné jeskyni

NEŽ PŮJDETE DO JESKYNĚ * Délka trvání jedné kúry je 45-50 minut

* Jednorázové vstupné se pohybuje mezi 100-150 Kč a závisí na lokalitě

* Při častějších návštěvách je výhodné pořídit si permanentku

* Děti do 6 let mají zpravidla vstup zdarma, snížené vstupné platí pro děti do 15 let a seniory

* Slevy poskytují také zdravotní pojišťovny v rámci preventivních programů, např. VZP pro členy Klubu pevného zdraví

* Seznam solných jeskyní najdete na www.solne-jeskyne.info