Sůl na plný nos

21:07 , aktualizováno 21:07

Dobrý den, jsem sice z řad těch mladších, zkušeností moc nemám, ale na ucpaný nos jednu radu mám. Rozmýchat si kávovou lžičku soli do deci teplé vody a pak to nasát nosem. Je to trochu nepříjemné, ale jde jen o první pocit. Pokud to provedete ráno a večer, máte nos jako nerezovou trubici.