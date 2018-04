Nepodceňujte péči o suchou pleť v zimě. Mažte, co to jde

Nejvíc v zimě logicky trpí ti, kteří mají suchou pleť normálně, ale lépe na tom nejsou ani majitelky normální, smíšené a mastné pleti. Chladný zimní vzduch s minimem vlhkosti způsobuje, že krev v pokožce cirkuluje pomaleji, snižuje se produkce mazu, který ve vrchní vrstvě pokožky brání unikání vody z ní.

"Přirozený ochranný kožní film je oslaben, a proto je pokožka zranitelnější, snáze na ní vzniknou odřeniny a odpařováním vody ztrácí potřebnou hydrataci," vysvětluje dermatoložka Monika Arenbergerová z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pleť je mdlá, nevýrazná. Někdy je tak suchá, že popraská. Viníkem ale nejsou jen venkovní mrazy, škodí jí i suchý vzduch z topení a časté přechody z tepla do zimy. Kvůli tomu se nám v obličeji objevují červené fleky a popraskané žilky.

Se suchou pokožkou vám pomůže jediné - důkladná hydratace. Tak jako máme sezonní oblečení, měli bychom mít i sezonní kosmetiku. Celoročně s lehkým hydratačním fluidem nevystačíte. Zimní péče si žádá hutnější složení, pleť touží po olejích a léčivých bylinkách, jako je měsíček či aloe vera, které jí pomáhají se uzdravit. I když v zimě nemíváte tolik žízeň, nezapomínejte vypít denně okolo dvou litrů - vaše pleť potřebuje i vnitřní hydrataci.

Rty

Problém: Olupování, pálení, pnutí a praskání rtů i koutků

Řešení: Tohle je nový zimní zákon - olizovat si rty je od listopadu do března přísně zakázáno! Balzám na rty mějte neustále po ruce a mažte několikrát denně. Čím hutnější složení pomády, tím lépe, vsaďte na bambucké máslo, vazelínu či včelí vosk. Pokud tyčinky nepomáhají, může být problém jinde. "Někdy za popraskání rtů může nedostatek vitaminu B či kvasinková infekce koutků - pomohu tablety s "béčkem" a masti proti kandidám. Omezte konzumaci dráždivých jídel, citrusů a alkoholu," říká lékařka Arenbergerová.

Ruce a nohy

Problém: Rozpraskané paty na nohách, drsná kůže na rukách, záděrky

Řešení: Jednou týdně si udělejte čas, ponořte ruce do teplé lázně z oleje, která kůži promastí a dodá jí vitaminy a výživné látky. Dermatoložka Monika Arenbergerová dává tip, jak na to: mandlový, sezamový a olivový olej zahřejte na 37-40 °C a do olejové lázně ponořte ruce na 10-20 minut. Po vyndání ruce lehce osušte a zbytek oleje vmasírujte do pokožky a okolí nehtů. Pořiďte si také bavlněné rukavice a jednou za pár dní si na noc ruce namažte silnou vrstvou krému a strčte je na spaní do nich. Tvrdé paty (a další místa) na nohách pravidelně obrušujte pemzou u a promazávejte je speciálními krémy.

Tělo

Problém: Přesušená pokožka, která svrbí a pne. Nejkritičtějšími oblastmi jsou ruce, holeně, kde může kůže i popraskat.



Řešení: Musíte celé tělo promazávat výživnými mi krémy. Každý den (ideálně dvakrát). A bez výmluv, že je to zdržování, nuda, necháte to na další den... Přemožte se a po měsíci uvidíte rozdíl. Než se ale namažete, je potřeba tělo umýt. V zimě volte jemné čisticí gely a mýdla, které pleť nevysuší. Vyzkoušejte například sprchové oleje, které v kůži zachovávají její přirozenou vlhkost.

Milovnice horkých van teď zapláčou: v zimě je to nejhorší, co pro svou pleť můžete udělat. Dlouhým rácháním se v příliš teplé vodě se ztenčuje ochranný film pleti, zbavuje se vlhkosti. Proto preferujte kratší sprchy s vlažnou vodou a do tří minut po umytí byste se měla celá promazat krémem - tak se mu podaří uzamknout vlhkost ve vaší pokožce.

Na opravdu u suchá a popraskaná místa na pokožce použijte například bambusové máslo či kokosový olej ve 100% koncentraci. Když je skladujete v chladu, mívají tužší konzistenci, která ale při kontaktu s teplou pokožkou povolí.

Obličej

Problém: Vysušená pleť, pocit pnutí, červené fleky, popraskané žilky, vyrážky a ekzémy.



Řešení: V zimě je pleť citlivější. Nakupte si jemné čisticí pěny, pleťová mléka a micelární vody, vyhýbejte se přípravkům s alkoholem. Kosmetika, kterou v zimě používáte, by měla být na olejové bázi, to znamená, že ve složení bude dominovat olej (oil) před vodou (aqua). Zimní pleťové krémy jsou hutnější a obsahují např. mandlový olej či bambucké máslo.

A jak je to s hydratačními krémy, smí se používat i v zimě? "Ano, pokud je venku teplota vyšší než osm stupňů. Pokud ne, aplikujte tyto krémy raději večer. Jestli se hydratačního krému nechcete vzdát ani v mrazech, nanášejte ho minimálně půl hodiny před odchodem z domova, aby pokožka stihla vstřebat dodanou vodu. Když by voda zůstala na povrchu, začala by se odpařovat, čímž se pleť ochladí a může dojít k jejímu poškození," varuje lékařka Monika Arenbergerová.

Jednou za týden si udělejte šetrný peeling, který odstraní mrtvé buňky, po něm si naordinujte vyživující masku a pleť promažte hutným krémem. Přebytečnou mastnotu nechte po dvaceti minutách vtisknout do ubrousku.