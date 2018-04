Stýskání na táboře zmírní dopisy

"Spíše se jej snažit povzbudit a poradit mu. Třeba jak najít kamarády nebo zavzpomínat, jak jste podobnou situaci řešili, když jste byli dětmi," vysvětluje.

Často dětem pište

Skutečnost většinou nebývá tak horká, jak to snad z dopisů či SMS vypadá.

"Tím, jak si stěžují, že je všechno příšerné, si píší o podporu a dávají najevo, že je jim smutno. Když pak rodič zavolá vedoucím, zjistí, že se vlastně nic tak hrozného neděje," říká Čadová.

Pravděpodobnost, že se bude dítěti stýskat, je vyšší u táborů, kde nikoho nezná. Pokud jede s oddílem, do kterého chodí celý rok, s odloučením se vyrovná mnohem snáz.

Tím hlavním prostředkem, jak mu pomoci, jsou dopisy. Na rozdíl od telefonování si je dítě může schovat, vracet se k nim a těšit se jimi. "Je třeba psát hodně, klidně každý den, bez ohledu na to, jak často píše dítě," doporučuje dětský psycholog Václav Mertin.

Psychologové radí raději za dětmi nejezdit. Loučení by pak bylo pro ně obzvlášť těžké. Ale pokud je v táboře oficiální návštěvní den, měli by naopak rodiče na něj jet.

Přijeďte si pro mě

Na stýskání má na táboře dítě nárok. Pokud je smutné jenom večer a přes den si normálně hraje s ostatními, není důvod pro ně jezdit.

Některé děti zvládají tábory bez potíží, ale co dělat v případě, že tomu tak není? Je na rodičích, aby dítěti pomohli problém zvládnout, a aby jeho obavy nezlehčovali.

Situace první: dítě odmítá odjet

Zdálo se, že je všechno v pořádku. Krosna už je sbalená v předsíni, svačina na cestu připravená v batůžku, dohoda o kapesném proběhla ke spokojenosti obou stran. Ale najednou se dítě zapře a nechce nikam jet.

Jak v takovéto situaci postupovat? "V tomto případě bych přece jen zvolil formu nátlaku. Je třeba dát dítěti najevo, že mu sice rozumíme, ale že je to už domluvené a zaplacené. Potřebuje povzbuzení, slyšet - ty to určitě zvládneš," říká Václav Mertin.

Na místě je podle něj také nabídnout pomoc při řešení konkrétních obav. Třeba spolu s vedoucím domluvit, s kým bude dítě spát, aby mělo už při odjezdu nějaký pevný bod.

Situace druhá: dítěti se stýská

Těžké rozhodování pro rodiče nastává, když dítě sice v pořádku odjelo, ale po pár dnech začnou chodit ustýskané dopisy. Jet pro dítě, nebo nejet?

"Rozhodně bych nedoporučoval hned sednout do auta a uhánět na tábor. První takový signál je možné brát s rezervou. Možná, že se dítě jen těžko aklimatizuje v neznámém prostředí a v okamžiku, kdy psaní čteme, je už všechno v pořádku," říká Mertin.

Pokud se takové dopisy množí, měl by rodič zavolat vedoucím. "Není třeba jim říkat, co vše dítě píše. Předpokládám, že rodič si předem prověřil, že své dítě svěřuje slušným lidem a ti by mu řekli, kdyby bylo něco opravdu v nepořádku," říká psycholog.

Hodně pro zmírnění stýskání mohou udělat vedoucí. Měli by uznat, že stesk je něco, na co má každý právo. "Neměli by říkat - jsi už velký kluk, to už bys neměl brečet, ale spíše si večer přisednout, popovídat, něco přečíst," říká Václav Mertin.

Pokud se dítě přes den zapojuje do programu, normálně jí a pláče jenom večer, je to pro všechny snesitelné. Když se ale nepřetržitě trápí celý týden, je lépe je přece jen vzít domů. "Vedoucí by to pak neměli brát jako své selhání. Prostě se to stalo," doporučuje Mertin.

Mobil na táboře

Nejednotný názor panuje na to, zda dětem dát s sebou na tábor mobilní telefon. Vedoucí obvykle hlasují pro to, aby mobily zůstaly doma.

"Není to ani tak proto, že bychom se báli, že děti budou domů podávat hlášení o každém nepovedeném jídle. Spíše je u menších dětí nepříjemné, když některé mobil má a jiné ne. Ty bez něj pak vidí, že si někdo povídá s maminkou, a je jim to líto," říká zkušená táborová vedoucí Marta Hauznerová.

"Přesto bych dětem mobil striktně nezakazovala. Volání by však mělo být omezené. Vždyť přece můžeme dítěti vysvětlit, že ho máme rádi, i když se s ním nevybavujeme každý den půl hodiny," říká psycholožka Lenka Čadová.