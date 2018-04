Vítejte na vyšší dívčí. Stylová inspirace pro drobné dámy

Pasová kontrola

Vypasované kalhoty a sukně nejsou jen trendy; jsou také chytřejší než nejnovější model telefonu. Kromě toho, že zdůrazní vaše křivky, umí prodloužit spodní část těla, a tím vám opticky přidat pár centimetrů. Pravidlo číslo jedna zní: dlouhý top zkracuje, vysoký spodní díl naopak prodlužuje.



Navzdory rozšířenému předsudku si i "malé ženy" mohou dovolit kalhoty se sníženým sedem, a dokonce maxisukně. Důležité je, aby vybraný kousek dobře seděl, nebyl příliš široký a končil v nejužším místě pasu. Tady přichází na řadu pravidlo číslo dva: čím delší kalhoty či sukně, tím vyšší boty. Ať už dáte přednost jehlám, klínku nebo masivním podpatkům.



Krátké, kratší, nejkratší

Co naplat, capri kalhoty a kolové sukně do půli lýtek musíme my drobečci přenechat dámám, které nás (fyzicky) převyšují. Naopak minidélku můžeme klidně vyhlásit za svoje teritorium. Ovšem s mírou! Devadesát procent lidí, co za námi stojí na eskalátorech v metru, opravdu neprahne po pohledu do útrob našeho spodního prádla.



Pravidla číslo tři a čtyři jsou jednoduchá. Vždy, když si zkoušíte sukni, šaty či šortky, posaďte se bokem k zrcadlu. Jestli výsledek spíš než dívku z katolické školy připomíná Sharon Stone v Základním instinktu, raději odolejte. Tady je sebekritika na místě. Na druhou stranu platí, že dolní lem by neměl sahat níž než ke kolenům.



Všechno musí sedět

Připadáte si občas na nákupech jako Gulliver v zemi obrů? Je naprosto normální, že oblečení v konfekční velikosti nepadne všem. Šicí stroj není zrovna váš kamarád? Nezdráhejte se navštívit švadlenu, která vám zkrátí ramínka, zúží rukávy či upraví délku nohavic. Nebo se zeptejte přímo v obchodě – mnoho módních řetězců už nabízí úpravu oděvů na zakázku.



Podobná investice se vyplatí zejména u klasických kousků, jako je bílá košile, pouzdrové šaty, černé sako či společenské kalhoty. Vrátí se vám i za několik sezon. A páté pravidlo? Pište si: horní díl by měl vždy dokonale sedět v oblasti ramen, rukávy mají končit u zápěstí a úzké kalhoty ve výšce kotníků.



Menší doplňky pro menší dámy

Přímá úměra platí a pravidlo číslo šest mluví jasně: noste nízké kozačky, úzké pásky a malé kabelky. Že nedáte dopustit na obří kabelu, která dokáže pojmout desky velikosti A4, tablet, kosmetickou taštičku, svačinu a tři čivavy? Rozumíme. Pokud ale nechcete, aby se vaše drobná silueta za rozměrnou taškou ztratila, zkuste úspornější variantu – třeba trendy "přerostlé" psaníčko.