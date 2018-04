Stylistka mi doporučila oblečení, kterému se v krámě vyhýbám obloukem

Se stylistkou Lenkou Podlahovou jsme se setkaly v Myslbeku u ovocného baru. Součástí služby je i malý ovocný koktejl. Je to dobře, protože energii budete rozhodně potřebovat.

Nad koktejlem mi expertka vylíčila, co je trendy a co se předvádí na přehlídkových molech v zahraničí. Při rozhovoru jsem samozřejmě zamlčela, že jsem novinářka. Směla jsem si ale vzít někoho s sebou. Místo kamarádky se mnou tedy šel redakční fotograf (samozřejmě také inkognito).

Pak jsme se vydaly do obchodů. Začaly jsme v H&M. Stylistka procházela regály a vždy mi přiložila k tělu nějaký obleček. Zkoumala, jestli se mi barva hodí k očím a střih k postavě. Když se jí něco líbilo, vzala to na vyzkoušení.





Takt stylistce rozhodně chyběl

Odbornice na módu se mě několikrát ptala, jakou mám velikost. Už na začátku jsem jí řekla, že vršek mívám 36 a kalhoty spíš 38. To znamená užší ramena a menší prsa a širší boky a stehna. Během vybírání oblečení mi ale několikrát doporučila velikost 42 a hrozně se divila, proč si myslím, že mi to bude velké.

Po chvíli mě to až naštvalo. Přeci nebudu přemlouvat stylistku, že mám opravdu minimálně o dvě čísla menší velikost, než na mě chce natáhnout. Jednou jsem se přemluvit nechala a kalhoty velikosti 42 si zkusila. Samozřejmě ze mě po dopnutí spadly.

Nakonec jsem si sama vybrala pár kousků a stylistce se většinou líbily. Nakonec to byly právě ty, které mi (podle mě) nejvíce slušely.

Tyhle kalhoty bych si nikdy ani nezkusila

V čem jsem přišla Mé oblečení mi stylistka pochválila. Košile mi ladí k očím, ale džíny jsou prý nudné. Nadšená byla z kabelky, která je prý velmi trendy a ladila mi k botám. Líbil se jí i náramek.

Stylistka vybírala stále jen trička, vestičky a boty. Zmínila jsem se, že bychom mohly také vzít nějaké kalhoty. Právě v té chvíli přišel šok. K mé postavě se prý nejvíce hodí cigaretový střih džínů se zúžením na lýtkách. Takové kalhoty v obchodech neberu ani do ruky, natož na sebe.

Vždycky jsem si myslela, že musím nosit jen volnější kalhoty, které neobepínají problémové partie. Podle stylistky je to právě naopak. Měla bych prý zdůraznit svou ženskost.

Nechala jsem se přemluvit a trubkovité kalhoty si vyzkoušela. Výsledek překvapivě nebyl tak hrozný. Možná to bylo povzbuzováním stylistky. "Vypadáte skvěle, no to je báječné. Vidíte, jak vám to moc sluší," opakovala.

Nejlépe jsem se však cítila v lososových šatech. Byly příjemné a vzdušné. Navíc jsem si je vybrala sama.

Co mi stylistka doporučila * Měla bych nosit úzké kalhoty. Široké nohavice prý rozšiřují a nepodtrhují ženskost.

* Vzhledem k tomu, že mám úzká ramena doporučila mi různé šátky a šály.

* Trička, která mám nosit, mají být těsná, vyvarovat bych se měla nadýchaných rukávků. * Boty spíše na vysokém podpatku nebo aspoň trochu vyvýšené.

* Z barev mi prý sedí tyrkysová, lososová, modrá, červená, bílá.

Zkoušení oblečení trvalo asi dvě hodiny. Zdrželi jsme se fotografováním, proto jsme stihli jen obchod H&M, jinak by nás stylistka zavedla i do jiných obchůdků s oblečením.

Na závěr mě nechala samotnou ve zkušební kabince a šla pro dotazník. Zbyla tam hromada poházených věcí. Jen mi řekla, že je mám vrátit. Trvalo mi asi deset minut, než jsem všechno dala na ramínka a odnesla na správné místo.

Mezitím na mě v klidu čekala s dotazníkem u kavárny. Vyplnila jsem spokojenost se službou a dostala jsem dárek. V taštičce se skrýval časopis s taškou a malý šátek.

A celkový dojem? Všechno nebylo ideální. Spíš než na rady stylistky jsem dala na svůj dojem. Alespoň mě ale k žádnému nákupu nenutila, jen se zmínila, že si oblečení mohu zarezervovat.

Beru také v potaz, že nejspíš nemá žádné psychologické vzdělání, ale podle mě Lence chyběl dostatek taktu a diplomacie, zvlášť v situacích, kdy mi vnucovala úplně jinou velikost. Zase jsem se ale díky ní odvážila obléknout úzké džíny.

Ale když je to zadarmo, no nekupte to...