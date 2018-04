Stylista Peter Tistan: Nemusím být za každou cenu in

Peter Tistan je stylista a vybírá oblečení nebo pomáhá s jeho výběrem na různá focení, natáčení, přehlídky a akce. Téměř denně se setkává s populárními osobnostmi, které obléká a prozrazuje, že zakrýt nedostatky, nebo je alespoň potlačit a ukázat přednosti, pro něj není žádný problém. My potom jenom tiše závidíme modelkám a televizním tvářím jejich dokonalé postavy, ale kolikrát záleží pouze na vhodném výběru oblečení a šikovné ruce módního stylisty.

Jeho práce není ale vůbec jednoduchá a bývá časově velmi náročná. Hlavně u reklam a natáčení se pracuje pod velkým stresem a je potřeba ohromná dávka flexibility a trpělivosti, protože ne vždy se shoduje názor stylisty s člověkem, kterého obléká a pak je potřeba dojít k nějakému kompromisu, který bude vyhovovat jak herci, zpěvákovi, moderátorovi, tak i účelu, pro který se obléká.

Petra Tistana zajímala móda už jako malého kluka, ale zrovna tak snil i o dráze doktora a pokud možno nejlépe chirurga. Pak vystudoval management a ekonomii, ale nikdy se tímto oborem nezačal zabývat, místo toho zamířil do modelingové agentury, kde se staral o modelky a modely. A z modelingu to byl jen malý krůček ke stylingu. To, že je mladý stylista velice šikovný, se rozneslo velice brzy, takže nabídky z televizí a časopisů se jen hrnuly. Peter ale s oblékáním rád poradí i obyčejným lidem, kteří nemají s šoubyznysem nic společného.

"Je důležité zachovat si profesionální přístup, to znamená, že je mi jedno, jestli člověk, s kterým pracuji, je mediálně známý nebo je to člověk z ulice. Snažím se ale dělit práci a soukromí, takže třeba mým přátelům do oblékání raději nemluvím, když mě ale o to požádají, tak pomůžu rád. Samozřejmě, že si také všímám lidí na ulici, nenazval bych to přímo pracovní deformací, ale spíš se koukám na lidi, kteří mají vkus a líbí se mi, jak jsou oblečení. Je to jistým způsobem i inspirace nebo výzva."

Podle módního stylisty Petra by se daly ženy v Čechách rozdělit na dvě skupiny. Na ženy se vkusem, které se opravdu umí obléct, a na ženy konzervativní, které nejsou otevřené novým věcem. Muži jsou na tom prý podstatně lépe než v minulých letech, ale stále mají co dohánět. Nejdůležitější ovšem je nebát se experimentovat a být sám sebou.

"Každý by měl podtrhnout svoji osobnost a nemít strach zkoušet nové věci, protože právě oblečení je vizitkou každého člověka," vysvětluje módní guru, který sám nejraději nosí džíny, tričko a tenisky.

"Tohle oblečení mám hrozně rád, to jsem prostě já a můžete mě v tom vidět pořád. Obleky ani saka nenosím a v podstatě si ráno vezmu na sebe, na co mám zrovna náladu. Určitě nejsem typ stylisty, který musí být za každou cenu in. Neuznávám to, protože to je častokrát na škodu. Jsem rád sám sebou, a to je podstata oblékání a dobrého stylu."