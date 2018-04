Blogerka: Rihanna je módní ikona své generace. Provokuje, ale autenticky

Navrhla několik vlastních kolekcí, spolupracovala s kosmetikou MAC, se značkou Puma či s Manolem Blahnikem. Je tváří luxusní značky Dior. Na svém kontě má spousty ocenění, několik cen Grammy, vede hudební žebříčky, za svou kariéru stihla být ženou roku i nejvíce sexy ženou roku, spolupracovala s Eminemem, Coldplay, Jay-Z a mnoha dalšími umělci. Letos dokonce na MTV Video Awards dostala Cenu Michaela Jacksona.



Přes to všechno je Rihanna stále jen člověk, který má city, někdy má „depku“ jako my ostatní a jediné, po čem touží, je sedět u televize a ládovat se brambůrky. Alespoň tak to tvrdí sama zpěvačka.

Dredy proti tradicím?

Když se Rihanna začátkem října objevila na veřejnosti s dredy sahajícími až do pasu, Američani šíleli. Jako by snad udělala něco proti pravidlům, jako by snad jednala protizákonně. Reakce společnosti, která se považuje za moderní, mě upřímně docela zarazila.

Proč Rihanniny dredy strhly takovou vlny vášnivých debat? Blond barva ani červené háro takový rozruch nezpůsobily. Odpůrci ovšem tvrdí, že napletenými dredy znevažuje africko-americkou kulturu. Dredy by měly prý narůst, aby reprezentovaly tradici, kterou představují. Neměly by být jen módním doplňkem, který za pár dní sundáte. Na ulicích ale potkáváme denně různé typy lidí, často se vzhledem mnohem výstřednějším, než jsou Rihanniny módní výstřelky. Těžko říct, co z toho je „pravé“ a co si člověk večer sundá.

Rihanna s napletenými dredy (říjen 2016)

Rihannin styl se neustále vyvíjí a mění. Už od začátku její kariéry vypovídají kostýmy na koncertech, ale i outfity, ve kterých vyráží do města či na večeři, o tom, jak zpěvačka roste. V „temném období“, kdy se vyzpívávala z traumatu po napadení od ex-přítele Chrise Browna, se její garderoba nesla v temném duchu, ostré střihy a tmavé barvy podtrhovaly krátké vlasy.



Éra po vydání alba Loud byla barevná: zářivě červená hříva, květiny a hravé vzory. V současné době jde Rihanna proti proudu, tomu odpovídá i název aktuálního alba ANTI – PROTI. I její šatník je v mnoha ohledech ANTI. Možná to něco napovídá o významu jejích dredů...

Na turné k albu Loud (2011) Na předávání American Music Awards (2013) Na turné k albu Anti (2016)

Nahá, něžná i uličnická

Když si v roce 2014 na předávání cen CFDA oblékla „nahé“ šaty s křišťály Swarovski, prohlásila po vlně odsuzujících komentářů, že jediné, čeho lituje, je, že poseté kamínky nebyly i kalhotky. Stojí si za svým!



Stejně zvláštní a hlasitá jako zpěvačka sama je i kolekce pro jaro a léto 2017, kterou navrhla pro Pumu. Většina věcí je oversized, ale přesto jsou ženské. Sama tvůrkyně se na představení oděla do světle růžového kostýmu (i když klasický kostým to rozhodně nebyl!), krk jí zdobil perlový choker, v ruce měla vějíř. Těžko uvěřit že se jedná o kolekci sportovní značky, že?

Nová kolekce rozhodně není pro každého – stejně jako Rihannina hudba. Pravidel se zpěvačka nedrží, boří konvence, tvoří si vlastní cestu. Přesně to na ní obdivuju, stejně jako nespočet dalších fanoušků.

Rihanna na udílení cen CFDA (2014) a na přehlídce své kolekce Fenty x Puma (2016)

Během léta předvedla zpěvačka svůj módní talent i v ulicích našeho hlavního města. Na projížďku historickou tramvají centrem Prahy se vydala v jehlových podpatcích. Samozřejmě. Základem celého outfitu byly jen bílé šaty, které ale přetvořila na haute couture bílou kožešinou Balenciaga a brýlemi z vlastní kolekce pro Dior. Absence podprsenky už ani nikoho nepřekvapila.



Rihanna si říká „bad gal“, zlobivá holka, ale umí obléci i něžný look. Vždycky si však zachová kus svého rebelství, kus toho uličníka, který v ní dřímá. Přesně takový „něžný“ vzhled (ty uvozovky tam být musí, vždyť je to Rihanna) předvedla na přehlídce Christiana Diora při představení kolekce pro jaro a léto 2017. Vypadala elegantně, ale jinak než ostatní. Přestože měla šaty, nutno dodat, že bílé, a vysoké podpatky, bylo na ní, lépe řečeno v ní, pořád něco rebelského. Něco ANTI.

Rihanna na přehlídce Christian Dior, jaro - léto 2017

Robyn je obyčejná holka

Když se v New Yorku objevila v černých oversized šatech, které vypadaly v podstatě jako velká košile, s velkým štrasovým křížem na krku, s vuittonkou a zmiňovanými kontroverzními dredy, vypadala obyčejně neobyčejně. I v podstatě ordinérní černé plandavé šaty umí zpěvačka okořenit tak, že působí jako outfit vytržený z přehlídkového mola. ́



Rihanna v ulicích New Yorku (2015 a 2016)

To, co mám na Rihanně osobně nejradši, je ovšem Robyn. Původní jméno, kterým ji prý pořád nazývá rodina i přátelé, mluví za vše. Rihanna je totiž pořád ta holka z Barbadosu. Dnes je z ní žena, která ovlivňuje současnou i příští generaci. Žena, která je sebevědomá a nenechala se od agentur tlačit do stylu, který byl sice společensky únosný, ale nevýrazný. Na rozdíl od spousty umělců, jejichž sláva taky rychle pohasla. Žena, která je za všech okolností sama sebou.



A přesně to podle mého názoru dovedlo Robyn ke spolupráci s Jay-Z, ke Grammy, k Diorovi, k Pumě, k Eminemovi, ale především to dovedlo Robyn k Rihanně.

Loni zpěvačka zářila v kampani značky Dior nazvané Secret Garden: