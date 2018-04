Ve stylu Marilyn Monroe můžete vypadat božsky i dnes. Kopírujte hvězdu

Marilyn Monroe byla sex symbol, módní ikona, vzor krásy a čistá esence ženství. Blonďatý symbol zlaté éry Hollywoodu fascinuje i padesát let po smrti, a to nejen muže. Od božské Marilyn se stále máme co učit, její styl oblékání se skvěle hodí i pro současnou ženu.