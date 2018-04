Stydím se za svá povislá prsa

Mammaplastika Čtete první díl seriálu o mammaplastice - modelaci prsů. Díl o průběhu operace uveřejníme ve čtvrtek, 18. října.

"Na možnost přihlásit se do tohoto projektu mě upozornila dcera. Věděla, jaké mám problémy. A tak jsem se odvážila," začíná vyprávět Jitka Kovářová. "To, jak vypadají moje prsa, mě velmi trápí," dodává.





V prosinci jí bude 48 let a má tři děti. Po každém těhotenství vzhled jejích prsou utrpěl. "V těhotenství jsem vždy měla velmi velká prsa. Běžně jsem mívala číslo podprsenky 7. Když se po porodu prsa dostávala zpět do původního stavu, kůže a tkáň dostávaly zabrat," popisuje Jitka Kovářová.





Nespokojenost s tím, jak její prsa vypadají, se vystupňovala asi před sedmi lety, kdy ji opustil manžel. "Manžel si našel mladší partnerku, a tak jsem samozřejmě začala přemýšlet nad tím, proč mě opustil, hledala jsem na sobě chyby. Dalo by se říct, že rozvod byl takovým spouštěcím momentem, kdy jsem začala vážněji o operaci přemýšlet," říká a dodává, že se chce díky operaci zbavit problémů se vztahy a nabýt zase sebevědomí.

Po rozvodu nějaké vztahy sice navázala, ale nevydržely. "Nikdy to nedopadlo. Tolik jsem se styděla svléknout, že ani v intimních chvílích jsem bez prádla nemohla být," přiznává.

Při úplně první konzultaci se rozhodovalo, zda paní Kovářová vůbec na operaci půjde. Primář Šamudovský jí vysvětlil, že pro ni nejsou vhodné implantáty (prsa jsou tak povislá, že by výsledný stav nesplnil očekávání). Doporučil takzvanou mammaplastiku, tedy modelaci prsou. "Vysvětlil mi, jakým způsobem se prsa zmenší a upraví do nějakého pěkného tvaru," usmívá se Jitka Kovářová.

"Do projektu jsme paní Kovářovou vybrali proto, že u ní poklesla prsní žláza velmi nízko, až do současného stavu," dodává MUDr. Šamudovský.

Během cesty domů Jitka Kovářová porovnávala všechna pro i proti. Nakonec prý pro vyhrálo. "Odrazovala mě samozřejmě bolest, narkóza, a také jsem měla obavy, aby se jizvy dobře zahojily," říká a dodává, že kromě povislých prsou na sobě najde další chyby, které by se daly plastickou chirurgií odstranit. Například úzké rty. "To ale považuji za rozmar. Úzké rty mi ani tak nevadí, netrápí mě to tolik jako ta moje prsa," směje se Jitka Kovářová.