Štve nás, když se řeší, zda jsme sexy, říkají technomolky

Pokud záleží jen na dovednostech a neporovnávají se fyzické předpoklady, pak by se zde ženy mohly konečně dočkat uznání a třeba i stejného platového ohodnocení jako muži. Je tomu tak ale ve skutečnosti? Nesetkávají se i v tomto oboru s předsudky a podceňováním?

první "ajťačka" První programátorkou na světě byla Ada Lovelace, která již v 19. století dokázala navrhnout způsob, jak naprogramovat Babbageův mechanický počítač. Jednalo se o velice nadanou matematičku, která je mezi programátory dodnes ceněna. 24. březen je na její počest pojmenován Dnem Ady Lovelace a má připomínat úspěchy žen ve vědě a technice.

Na současné IT scéně je žen jako šafránu, ale najít se dají. "V Česku je v IT rozhodně málo žen. Nemám moc přehled o zahraničí, ale přijde mi, že na západě už se začíná mýtus jménem "žena v IT” tak trochu bořit. Ostatně Google třeba ženám v IT pomáhá a poměrně dost jich také zaměstnává," myslí si Alena Varkočková, která studuje softwarové inženýrství. "Na Fakultě elektrotechnické na ČVUT je nás v poměru ke klukům pořád mizivé procento, přijde mi, ale že každým rokem prvaček se zájmem o IT přibývá," dodává Alena.

"Já pracuju v internetovém marketingu, což je oblast, kde nemusíte vlastně řešit hardware, ani nic neprogramujete. A třeba zrovna v mojí firmě H1.cz je žen relativně hodně, snad i víc než mužů, ale jsme taková anomálie. Vidím to třeba na konferencích a různých oborových setkáních. Není vůbec výjimkou, že jsem tam s klukama sama, například na akcích zaměřených na vývojáře. Mně to nijak nevadí, ale myslím si, že jiné ženy to může odrazovat. Holky jsou stejně chytré jako kluci, takže nemít možnost využít potenciál poloviny populace je chyba," myslí si Eliška Hutníková.

Eliška Hutníková

Možná už jste zaslechli termín geek, který označuje lidi se zálibou v počítačích a nových technologiích, které tento svět pohltil. A z toho důvodu se jeví ostatním lidem tak trochu divní. V zahraničí se postupně ujímá i termín geekgirl nebo geekette, který se vztahuje k dívkám. Jak ale přeložit geekette nebo geekgirl do češtiny? To vrtalo hlavou Ivetě Hajdákové, která studuje antropologii na Univerzitě Karlově a sama se o nové technologie velmi zajímá. Vymyslela proto s kamarádkou termín technomolka.

"Šlo nám o to, aby byl termín pro dívku jednou vymyšlen dřív, než ten pro muže, protože většinou je to obráceně," vysvětluje mladá dívka, která ráda tráví volný čas na internetu a objevuje a zkouší nové technologie. Takže k technomolce není ekvivalent technomol, překlad termínu geek si musí chlapci teprve vymyslet sami.

Každého zajímá, jestli jsme sexy

A považovala byste se za jednu z technomolek? Vyptávám se Ivety Hajdákové. "Mě je to asi úplně jedno," odpoví mi s úsměvem. "Mně spíš vadí, že když se mluví o ženách a IT, tak se řeší, jestli je to sexy nebo jestli ony jsou sexy. Přitom když se budete bavit o mužích a IT, tak o fyzické přitažlivosti nepadne ani slovo, protože to v tomto kontextu není důležité," objasňuje mi. V Tom s ní souhlasí i Eliška Hutníková, která se zabývá internetovým marketingem: "Štve mě, že v článcích o ženách v IT se stále řeší, jak se v IT cítí, jestli mají rády počítače, ne co skvělého dokázaly."

Proč je ale dívek v IT tak málo? Jedním z možných vysvětlení by mohlo být nízké sebevědomí žen v technických a matematických oborech. Podle rozsáhlého průzkumu vědců z americké Filadelfie mají chlapci i dívky téměř totožné matematické schopnosti, dívky ale mají podstatně nižší sebedůvěru ke svým schopnostem než chlapci. Sebevědomí dívek může ovlivňovat především stereotypní konstatování, že "dívky na matematiku nemají buňky", stejně jako nedostatek ženských vzorů spjatých s tímto oborem.

Autorka pojmu "technomolka" Iveta Hajdáková

Holky si v matice nevěří

Podle Lucie Žolté, která IT studuje, je právě nízké sebevědomí důvodem, proč nenajdeme příliš dívek na vysokých školách technického zaměření. "I já mám v porovnání se svými spolužáky hodně nízké sebevědomí. Hlavně v prvních ročnících jsem měla vždy pocit, že jsem ve třídě největší blbec. Všichni kolem se tvářili jako největší odborníci, házeli po sobě termíny, které mi nic neříkaly, a já byla přesvědčena, že budu jediná, která u zkoušky vyletí. První test však ukázal opak a byla jsem nakonec jedna z mála, která předmět úspěšně absolvovala. Ono chvíli trvá, než člověk pochopí, jak s počítačem komunikovat. Když se holky chvíli nechytají, usoudí, že na to nemají a vzdají to."

Stejně jako s přístupem k matematice to může být velmi pravděpodobně s přístupem k novým technologiím a IT. Dalším důvodem, proč mají některé k novým technologiím dále, je i diskriminace ze strany rodičů, ačkoliv je skoro určitě nevědomá.

"První počítač jsem měla asi ve druhé třídě, což tenkrát bylo docela brzo. Ale můj fakticky nebyl, používal ho i táta, i když já jsem na něm trávila nejvíc času a beru ho jako svůj," vzpomíná Eliška Hutníková.

"Já jsem první počítač měla asi od devíti let, kdy jsem na něm hrála hry a možná jsem zkoušela nějaké základy HTML. Zásadní byla velká podpora od mého táty, který počítač koupil a platil nehorázné sumy za dial-up připojení," vypráví o svých počítačových začátcích Alena Varkočková, která pracuje jako virus analytička pro Avast Software, a podporuje tak argument o důležitém vlivu rodičů.





Růžová Barbie je IT inženýrka

Většinou jsou ale ženy vnímány spíše jako konzumentky technologií než jako jejich tvůrkyně, protože si firmy uvědomily marketingový potenciál žen a dívek. Najdete proto notebooky v různých barvách, chytré telefony ozdobené kytičkami a Barbie IT inženýrku.

Ta vyvolala v počítačovém světě tak trochu pozdvižení. Její výrobce umožnil hlasovat na internetu, jaká bude budoucí profese Barbie (již se objevila jako astronautka) ve snaze dohnat její donedávna poněkud zanedbaný profesní život. Jak se dalo očekávat, když byla v nabídce IT inženýrka, tato zpráva se mezi IT experty a nadšenci šířila rychlostí světla a v internetovém hlasování tak zvítězila.

Barbie IT expertka spatřila světlo světa. Má tričko s obrázkem počítače a růžový laptop s binárním kódem. Několik žen si ale stěžovalo, proč musí být žena nutně spojována s růžovou.

Technomolka Pamela Foxová z Austrálie ale vtipně upozornila, že jde o pravý opak. Růžová Barbie technomolka vlastně předsudky boří. Jde o stereotyp, že geekové a technomolky jsou divní, nespolečenští a často neatraktivní lidé, kteří by na sebe rozhodně nevzali růžovou. Takže atraktivní Barbie v růžové vlastně tento předsudek, i když asi bezděčně, boří.

Boří ho i sama Pamela, která se přiznává k tomu, že na univerzitě připadala ostatním studentům až příliš "normální". Oblékala se podle módních trendů, třeba i do krátkých sukní. Líbí se jí romantické komedie a jediná počítačová hra, kterou kdy dohrála, je Solitaire. Aby zapadla, začala nakonec v posledním ročníku tak trochu předstírat. Nakoupila si trička s motivy starých počítačových her a začala vlastní hry i programovat.

Právě proto se jí ale líbí Barbie IT inženýrka v růžovém. Říká totiž malým holčičkám, že mohou být dívky, ale přitom dělat to, co je baví, že se nemusí vzdávat samy sebe a své přirozenosti (třeba záliby v růžové barvě), aby mohly být úspěšné ve studiu a zaměstnání.

Stejně tak se najdou technomolky, které růžovou opravdu milují: "Zbožňuji růžovou. V práci mám růžové pravítko a skoro všechno ostatní. Pro některé lidi je růžová až přehnaně ženská, pro mě ale znamená, že je "moje". Pracuji se samými muži a vím, že si ode mě ze stolu nikdy nic ´nepůjčí´," uvádí programátorka z USA Jennifer Kubina v jedné internetové diskuzi.

proč studovat IT "Své studium na Vysoké škole báňské si nemůžu vynachválit. Největší výhodou, proč studovat IT, je téměř stoprocentní možnost uplatnění. A navíc za velmi slušné peníze. Od prvního ročníku mi chodí na školní e-mail nabídky práce. Softwarové firmy často pořádají na škole nábory. Někteří moji spolužáci neodolali lákavým nabídkám firem a přesto, že měli za sebou jen několik semestrů, nastoupili na dobře placená místa.

Nebudu však tvrdit, že jde o jednoduché studium. Jako holka však nikdy nebudete mít nouzi o pomocníky, kteří vám vše rádi vysvětlí. Pokud tedy nemáte problém s technickým myšlením a počítače se vám zrovna nehnusí, myslím, že byste měla studium informatiky zvážit." Lucie Žoltá, studentka Elektotechnické fakulty VŠB