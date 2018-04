Studie: ženy myslí na svůj vzhled 252 krát týdně

Výzkumu se zúčastnilo sto žen ve věku od 35 do 69 let, které klikly na počítadlo v průměru 36 krát denně. Přesně tolikrát za bdělého stavu pomyslely na to, jak vypadají celkově, či zda je vhodně upraven jejich obličej, vlasy či jiná část těla.

"Je nás tolik, že zde musí být nějaký běžný standard, takže se musíme spojit a musíme to změnit, musíme změnit samy sebe," tvrdí jedna z účastnic britské studie Sherrie Hewsonová.

Ona sama si nechala vypracovat před deseti roky facelift. Výsledek? Myslí na svůj vzhled neustále. Sama klikla na počítadlo 1 400 krát za celý týden.

"Když se podívám do zrcadla, vždycky mě přemůže pomyšlení, že tu osobu neznám. Já se probudím v tomto obličeji a mám pocit, že je to někdo jiný. Vše, co vidím, je věk, který se ke mně plíží. Pro mě byl tak nejhorší čas s ohledem na to klikání ráno," přiznala Hewsonová pro britský Daily Mail.

Výzkum provedly pro britskou televizi ITV instruktorka fitness Irene Estryová a psycholožka Emma Kennyová, aby demonstrovaly vliv vzhledem posedlé společnosti na tvorbu tzv. ageismu ve společnosti.