Milujte se aspoň dvakrát týdně. Podle nové studie budete mít vyšší plat

Pracovníci, kteří mají aktivnější sexuální život, dostávají větší výplatu. Toto jednoduché sdělení je výsledkem výzkumu Nicka Drydakise, profesora ekonomie na Anglia Ruskin University. Ten zkoumal chování sedm a půl tisíce zaměstnaných obyvatel Řecka a zjistil, že ti kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5 procenta více než ti, co se milují méně často.

Z výsledků studie není jasné, zda častější sex zlepšuje pracovní výkon, a tím zvyšuje šanci dotyčných na zvýšení platu, nebo jestli jsou lidé s vyššími příjmy prostě úspěšnější při svádění. Drydakis se podle svých slov přiklání k první teorii. Opírá se o poměrně známou hierarchii lidských potřeb, kterou před sedmdesáti lety definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow.

„Maslowova teorie říká, že čím spokojenější jsou lidé v životě a čím lépe se jim daří naplňovat své potřeby, tím produktivnější a úspěšnější budou v práci. A to se pak může projevit i na výplatní pásce,“ cituje ekonoma britský The Telegraph. „V první řadě podle ní potřebujeme milovat a být milováni, a to nejen v sexuálním významu. Jinak jsme náchylnější k osamělosti, úzkostem či depresi. A to jsou zase faktory, které mohou ovlivnit náš pracovní výkon.“

Jeho tým se zabýval také tím, jak náš milostný život ovlivňují různá onemocnění. Tak třeba cukrovkáři mají podle nasbíraných dat průměrně o 2,4 procenta méně sexu než zdraví jedinci. Ti, co trpí artritidou a revmatismem, pak souloží o 3,9 procenta méně a pacienti s rakovinou o 5,4 procenta méně. Nejhůře jsou na tom pacienti se srdečními chorobami, kteří se milují dokonce o 11,4 méně než jejich zdraví vrstevníci.