Máte špek na břiše? Podle vědců ohrožuje váš mozek

Problémem je "soupeření" jater a hippocampu v mozku o protein PPARalpha. Játra protein užívají ke spalování tuků na břiše, zatímco mozku pomáhají se funkcí paměti.

Pokud je na břiše mnoho tuku, játra pracují na plné obrátky a spotřebují všechen protein na svou činnost. Když dojdou lokální zásoby, stáhnou si játra protein ze zbytku těla, včetně mozku. Hippocampu pak nezbývá dostatek látky pro správnou funkci paměti a učení.

Nový lék na Alzheimerovu chorobu?

Výzkumníci ze Zdravotnického centra Rushovy Univerzity v Chicagu pod vedením profesora Kalipady Pahana měli dvě skupiny myší, kdy jedné scházel protein PPARalpha v játrech a druhé v mozku. Zjistili, že pokud je dostatek proteinu v mozku, učení a paměť fungují v pořádku. Své výsledky uveřejnili v žurnálu Cell Reports.

Tento objev by mohl znamenat novou cestu k léčbě Alzheimerovy choroby a demence. "Je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom zjistili, jak by se dala zajistit normální hladina PPARalpha v mozku. Ten by se tak stal vlastně stal odolným proti ztrátě paměti," řekl profesor Kalipada Pahan serveru ScienceDaily.com.