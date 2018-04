Studie: antikoncepce mění ženský mozek na mužský. Aspoň při čtení map

Výzkumníci z Pensylvánské univerzity testovali prostorovou orientaci a verbální schopnosti čtyř stovek žen a mužů, píše deník Daily Mail. Dámskou část tvořily tři skupiny podle toho, zda hormonální antikoncepci berou, nebo ne, případně který typ pilulek užívají.

V části, která se týkala orientace v prostoru, byli podle očekávání vědců nejúspěšnější muži. Velmi dobře se dařilo i ženám, které berou pilulky monofázické– tedy ty s neměnným poměrem hormonů estrogenu a syntetického gestagenu. Obecně měly v testu lepší výsledky než všechny ostatní ženy, v praxi to znamená, že je pro ně snazší třeba zorientovat se v mapě nebo naskládat nádobí do myčky.

Výzkumníci pro to mají vysvětlení: uživatelky monofázické antikoncepce prý mají nižší hladinu estrogenu. Právě ten pravděpodobně může za to, že se nám někdy nedaří zorientovat na neznámém místě nebo co nejšikovněji využít prostor třeba v kufru auta. Mužský mozek má v této oblasti výhodu, ten ženský se mu ovšem při užívání zmíněných pilulek začíná podobat.

Druhá část testu, která se zabývala schopnostmi práce se slovy, už tak překvapivá nebyla. Ženy tu měly obecně vyšší skóre než muži a jejich výsledky nijak nezávisely na tom, zda prášky proti početí berou, nebo ne.