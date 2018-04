Překvapení: Feminní ženy touží po zženštilých partnerech, tvrdí studie

Výzkum, který provedla seznamovací agentura eDarling, vycházel z klasického psychologického dotazníku BSRI (Bem Sex Role Inventory). Ten pomáhá stanovit maskulinní a feminní vlastnosti dotazovaných. Mezi ty stereotypně mužské patří třeba dominance, nezávislost a agrese, ženské zahrnují například citlivost, vřelost nebo chápavost.

Experti nejdřív otestovali vlastnosti 304 žen a mužů a pak zjišťovali, jaké vlastnosti preferují u svého protějšku. Výsledek překvapil: celých 82 procent žen, které měly charakteristiku "ženské", vyhledává muže, u kterých také převažují feminní vlastnosti. Naopak pánové, kteří v dotazníku obdrželi nálepku "maskulinní" si vybírají ženy poměrně mužné, přednost jim dalo 63 procent z nich.

Psycholog Jeroným Klimeš má pro nečekané výsledky vysvětlení. "Výběr partnera vždy charakterizují protichůdné tendence, které působí současně," říká. "Jednak to bývá sklon ke spodobě v duchu hesla 'vrána k vráně sedá' a jednak k výběru odlišných vlastností, než jaké máme my sami. První se projevuje především verbálně, druhá spíše v chování."

V praxi to znamená určitý nepoměr mezi tím, co říkáme a co děláme. "Ženy většinou říkají, že chtějí někoho, kdo by jim byl podobný. Ale když si mají ve skutečnosti vybrat mezi dvěma nápadníky, převládnou spíše podvědomé tendence," popisuje Klimeš. Podvědomě tak zatoužíme po vlastnostech, jako je mužnost nebo nepoddajnost.

