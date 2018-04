Ze studentky Kamily je kočka, za tři měsíce zhubla 14 kilo

"Smažený sýr s tatarkou miluju. Nemá se to, ale nemám čas a vařit neumím. Do školy si koupím nějakou pizzu ve stánku. Čas na to, abych si připravila svačinu, nemám," říká Kamila. I když ji rodiče částečně vedli ke zdravé stravě, nebylo to tak zásadní, aby to změnilo její stravovací návyky.

Kamila Při 188 centimetrech váží 115 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 14 kilogramů. V pase shodila 16 centimetrů a přes boky má minus 8 centimetrů.

"Mým velkým hříchem je sladké, miluju sladké jídlo. Mám super brigádu, přivydělávám si – kontroluju dabing. To znamená, že dostanu seriál nebo film, musím se na něj podívat, jestli tam nejsou chyby. Prostě u té práce ležím, jsem obklopena malými mističkami se spoustou jídla a zobu," svěřuje se studentka.

Ráda si jednou, dvakrát týdně zajde s kamarády do hospody, kde popíjí víno nebo střik. Klidně ale otevře lahev, když za ní přijde na návštěvu kamarádka.

Ale jak správně jíst a žít?

Nadváha ji trápí. Když se nedávno hlásila na další brigádu, nevzali ji. Její matka si myslí, že to bylo právě kvůli postavě.

"Na internetu a v časopisech jsou návody, jak správně žít, jak správně zhubnout. Ale vždycky jdou ty články proti sobě. Každý má jiný názor a já si nejsem jistá, co se má jíst, co se nemá jíst, jaké porce a tak dále," vypráví Kamila.

"Takové problémy, jako mám já, má spousta studentek mého věku. Spousta lidí neví, jak vést pořádný život a jíst zdravě a žít zdravě. Chtěla bych dokázat, že se dá žít zdravě, dobře, zábavně, bez alkoholu a se zdravými potravinami," dodává.

Váhání Kateřiny a Petra

Jenže Kateřina Cajthamlová a Petr Havlíček zpočátku váhají, jestli Kamilu do pořadu Jste to, co jíte vezmou. Neseděly totiž údaje, které napsala.

"Příjem je menší než výdej," říká Petr. "Kdyby jedla, jak napsala, je úplně hubená."

Kamila má pro to jednoduché vysvětlení. Nelhala ani jednou. Jenže v poslední době se snažila změnit stravu k lepšímu. "Předtím jsem třeba jedla víc bílé pečivo než celozrnné. Dala jsem si i něco sladkého. To jsem se teď snažila změnit, takže jsem vlastně napsala už ten změněný jídelníček," vysvětluje Kamila.

Kateřina s Petrem se nakonec rozhodnou, že to s ní zkusí. Kamila je šťastná a hovoří o změně svého života, o novém začátku.

Vlk se nažere, výrobce se řehtá

Kamile se pak od Kateřiny a Petra dostane poučení, jaké jídlo kupovat a kterému se vyhnout. Například i ryby, obecně považované za zdravé jídlo, mohou zákazníkům připravit nejedno nemilé překvapení. Například když si spolu s rybou kupuje i zmraženou vodu.

"Když si kupujete mražené ryby, vždycky si hlídejte složení. Pokud už výrobce deklaruje množství vody, nemělo by to být víc než 5 až 10 procent, což je taková tenká vrstvička ledu na rybě, která zamezuje jejímu vysychání. Pokud je vody více, už pravděpodobně nejde o tuto glazuru, ale o injektáž vody do rybího masa tak, abyste vy měli pocit, že si kupujete levnou rybu, ale přitom si kupujete spoustu vody. Jinými slovy: vlk se nažere a výrobce se řehtá," konstatuje výživový specialista Petr Havlíček.

Tradiční stůl hanby pak Kamile názorně ukáže, jak je její strava plná jednoduchých cukrů, ztužených tuků, alkoholu, kafe. Kamila na sebe prozradí i to, že ani pohyb není nic moc.

Stůl hrůzy je plný tučného a sladkého jídla. Na zdravém stole je ukázán vyvážený jídelníček.

Musí pomoct i maminka

Doktorka Cajthamlová chce, aby Kamile pomohla i její maminka. "Celá naše rodina trpí nadváhou," přiznává matka, podle níž už její maminka držela poměrně drastické diety, kdy například 42 dnů hladověla a pila jenom zeleninové šťávy.

"Jestli jsem správně slyšela, tak celá vaše rodina, která dodržuje tyto nesmyslné věci, trpí celou dobu nadváhou. Jak vám to dává smysl, že přestože něco děláte, ono to nefunguje? Je to tedy dobře?" ptá se Kateřina a obrací se na Kamilu:

"Pokud byste se chtěla naučit jíst, bude vás v tom maminka podporovat?"

"Věřte tomu, že já budu ta ruka, která tím bičem bude švihat," odpovídá matka.

"Já doporučuju, aby se přestalo nad hlavou mávat různými biči, aby se přestal z podpory dělat dril," namítá Kateřina a vysvětluje, jakou podporu má na mysli: pochválit dceru, jak se snaží, co už dokázala, obejmout ji, říct, jak ji má ráda.

"To je divné, my to neděláme, já taková prostě nejsem. Takové to objímání, pusinkování, nebyla jsem na to zvyklá ani já doma," konstatuje matka. Kateřina obě ženy vyzývá, aby to změnily, udělaly tlustou čáru a začaly od začátku.

Správná strava a pohyb

Kromě přesného jídelníčku se Kamila dozvěděla i cviky, které by jí měly pomoci zhubnout, s čímž jí pomohl cvičitel Martin. A Petr zase naučil Kamilu uvařit dietní svíčkovou s jogurtem a celozrnným knedlíkem.

"Myslela jsem si, že nejhorší bude obejít se bez sladkého, ale dám si mango s jogurtem. Je to úplná pecka," vyjadřuje spokojenost Kamila. "Věřím si na sto procent a udělám všechno pro to, abych dodržela, co jsem sama sobě slíbila."

Petr Havlíček je s Kamilou spokojený, což si potvrdil i při přepadové kontrole. Kamila si zrovna dávala slunečnicový chléb se sýrem. "Myslím, že dnešní přepadovka je jedna z nejlepších, jaké jsem kdy absolvoval. Všechno v pořádku," konstatuje Petr.

Příště uvidíte Společné hubnutí sourozenců Devětačtyřicetiletá Jitka (90 kg) a o čtyři roky mladší Petr (100 kg) jsou sourozenci, kteří přišli na casting s tím, že se chtějí v hubnutí vzájemně podporovat. Oba se v minulosti věnovali sportovní gymnastice a byli štíhlí. Co způsobilo, že tolik přibrali? Petra omezuje jeho váha v práci, s Jitčinou nadváhou zase není spokojen její manžel, což ji velmi ovlivňuje psychicky. Motivace je tedy silná... Je stejně silná i vůle obou sourozenců? Nenechte si ujít sourozenecký tandem v pořadu Jste to, co jíte již ve čtvrtek 22. března od 21:20 na Prima Family.

Kamila se dokonce naučila vařit. Dává si zeleninu, těstoviny. "A bylo to výborné," chválí Kamilu její matka.

Minus 16 centimetrů na břiše

Při závěrečném měření je poznat, jak se Kamila snažila.

"Obvod břicha byl 120 centimetrů, nyní je 104, to znamená úbytek 16 centimetrů. Boky byly 127, jsou 119, takže se krásně změnil poměr pas - boky. A to, že jste se hýbala dostatečně, potvrzuje i Martin. Celkově jste posílila všechny svalové partie," říká Petr.

Kamila je rozhodnutá, že neskončí a bude pokračovat dál. "Jedla jsem mnohem více než kdy předtím. Byla jsem plná energie, nebyla jsem unavená a chutnalo mi," usmívá se Kamila. Dokonce si spočítala, že na zdravé stravě ušetřila 2 400 korun.

"Na začátku byla obtloustlá, na mamince závislá, neuměla vařit. A teď je krásná a sebevědomá. Já z ní mám velkou radost," dodává Kateřina Cajthamlová.