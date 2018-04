Štrúdl, omeleta nebo placky. I to se dá připravit z brambor

Bramborový štrúdl

Příprava: 40 minut + cca 40 minut pečení

Na 3 záviny

Na těsto:

* 400 g polohrubé mouky

* 200 ml bílého jogurtu

* 1 hera + 1 lžíce másla

Na náplň:

* 5 žloutků, 4 bílky

* 200 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 200 g másla

* 1 citron

* 500-600 g brambor

* 4 lžíce vaječného likéru

* 3 lžíce jemné strouhanky

Na krém:

* 4 žloutky

* 6 lžic moučkového cukru

* šťáva z 1 velkého citronu

* 40 ml rumu

1. V míse zpracujeme prosetou mouku, nakrájenou heru, jogurt a špetku soli v těsto, zabalíme ho do fólie a necháme v chladničce půl hodiny ztuhnout a odležet.

2. Na náplň vyšleháme žloutky s cukrem, vanilkovým cukrem a změklým máslem do pěny. Vmícháme studené, oloupané a najemno nastrouhané brambory, šťávu a nastrouhanou kůru z citronu a vaječný likér. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů.

3. Těsto rozdělíme na tři stejné díly a každý díl postupně vyválíme na pomoučeném vále na plát. Každý plát pak posypeme strouhankou, do náplně vmícháme tuhý sníh z bílků a náplň naneseme doprostřed těsta. Okraje po delší straně přehneme, konce stiskneme k sobě a otočíme nahoru. Záviny přeneseme na plech vyložený pečicím papírem.

4. Pečeme v předehřáté troubě asi 40 minut dozlatova. Vyjmeme z trouby, povrch potřeme máslem a necháme zchladnout. Na krém v misce utřeme žloutky, cukr, citronovou šťávu a kůru. Misku položíme na hrnec s horkou vodou, vmícháme rum a nad párou vyšleháme. Závin nakrájíme na řezy, poprášíme moučkovým cukrem a podáváme s krémem.

Tip

Těsto plňte přímo na plechu nebo na pruhu pečicího papíru, náplň je jemná a závin se pomocí papíru bude lépe přenášet.

Jemné bramborové placky

Příprava: 10 minut + 30-45 minut opékání

Pro 4 osoby

* 500 g uvařených moučných brambor ve slupce

* 500 ml podmáslí nebo acidofilního mléka

* 150 g polohrubé mouky

* sůl

* 1 vejce

* olej nebo sádlo na opékání

* snítka tymiánu

* škvarková pomazánka k podávání

1. Uvařené studené brambory oloupeme, jemně nastrouháme a promícháme s podmáslím, moukou, solí, jemně usekanými lístky tymiánu a vejcem na hustší těstíčko.

2. Lívanečník nebo pánev rozpálíme, potřeme olejem nebo sádlem a lžící tvoříme malé placičky.

3. Placičky opečeme nejdříve po jedné straně, otočíme a opékáme i z druhé strany dozlatova.

4. Upečené bramborové placky klademe na papírový ubrousek a postupně dále opékáme, dokud nespotřebujeme všechno těsto. Podáváme potřené škvarkovou pomazánkou.

Brambory se sýrem

Příprava: 15 minut + 15-20 minut pečení

Pro 4 osoby

* 1,5 kg nových brambor

* sůl

* 1 lžička kmínu

* 3 snítky libečku

* svazek čerstvých bylinek (rozmarýn, oregano, tymián, petrželka)

* 2 lžíce másla

* 200 g uzeného sýra, např. koliba

* 200 g blaťáckého zlata

1. Brambory ve slupce omyjeme, vydrbeme kartáčkem a vaříme v osolené vodě s kmínem a libečkem do poloměkka. Slité brambory necháme mírně zchladnout a podle velikosti překrájíme na menší kusy.

2. Brambory přendáme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů asi 15 minut dozlatova.

3. Upečené brambory promícháme s posekanými bylinkami a máslem, promícháme s kostičkami sýra, podle chuti osolíme a podáváme.

Recept pro Onu: Lososový puding

Autor: Ondřej Slanina (vaří v pořadu Kluci v akci, vede tým kuchařů restaurace hotelu St. Havel v Praze a horského hotýlku Kladenka. Mimo to vyučuje vaření ve škole Čerstvá škola vaření)

Na 4 porce

* 400 g lososa (filety)

* 800 g brambor

* 150 g cibule

* 50 g másla

* 4 vejce

* 300 ml mléka

* cukr

* sůl, černý pepř

* 2 polévkové lžíce koňaku

* 1 citron

* 1 polévková lžíce čerstvého kopru

1. Lososa očistíme a odstraníme kosti, vetřeme do něj cukr a sůl v poměru 2:1, posekaný kopr a koňak. Rybu zabalíme do potravinářské fólie a necháme nejméně dva dny odležet v chladu.

2. Lososa nakrájíme na tenké plátky. Brambory uvaříme ve slupce, necháme zchladnout a oloupeme. Pak je nakrájíme na plátky, osolíme, opepříme a necháme odležet. Kolečka cibule podusíme na polovině másla.

3. Do zapékací misky klademe střídavě vrstvy brambor,lososa a cibule. Vše opakujeme, až naplní nádobu cca 3 cm pod okraj. Zalijeme rozšlehanými vejci s mlékem a pečeme v troubě 50 minut při 170 stupních. Po upečení přelijeme zbytkem přepuštěného másla, přidáme řez citronu a ozdobíme koprem.

Bramborová omeleta s brokolicí a sýrem

Příprava: 15 minut + 15 minut pečení

Pro 4 osoby

* 1 brokolice

* 4 větší brambory, uvařené ve slupce

* 1 lžíce másla

* 1 lžička oleje

* 1 cibule, najemno

* sůl a mletý pepř

* špetka muškátového oříšku

* špetka mletého kmínu

* 6 vajec

* 100 ml mléka nebo smetany

* 50 g strouhaného sýra, např. gouda

* 1-2 lžíce usekané petrželky

1. Brokolici omyjeme, rozebereme na růžičky a vložíme do hrnce s osolenou vroucí vodou. Povaříme 2 minuty, potom brokolici slijeme, zchladíme ve studené vodě, necháme okapat a překrájíme na hrubší kousky.

2. Uvařené brambory oloupeme a nakrájíme zhruba na půl centimetrové plátky.

3. Ve větší a hlubší pánvi rozehřejeme máslo a olej, vsypeme jemně nakrájenou cibulku a necháme ji zesklovatět. Přidáme brokolici, plátky brambor, osolíme, opepříme a okořeníme muškátovým oříškem a kmínem, promícháme a chvíli společně opékáme a prohřejeme.

4. Poté obsah pánve zalijeme vejci rozmíchanými s mlékem nebo smetanou, solí, nahrubo nastrouhaným sýrem a polovinou petrželky.

5. Pečeme na mírném ohni, dokud vejce odspodu nezpevní. Potom pánev přendáme pod rozpálený gril a dopečeme, trvá to asi 2 minuty.

6. Omeletu necháme chvíli odpočinout, aby zpevnila, a potom ji krájíme na jednotlivé porce a sypeme zbylou čerstvou petrželkou.

Bramborové noky se slaninou

Příprava: 45 minut + chladnutí + 5 minut vaření

Pro 4 osoby

* 1 kg moučných brambor, varný typ C

* 125 g hrubé krupice

* 1 vejce + 1 žloutek

* 2 lžíce másla

* sůl

* 250-300 g hrubé mouky

* 250 g anglické slaniny

* 2 lžíce sádla nebo oleje

* 1 velká cibule

1. Brambory ve slupce dobře omyjeme, vložíme do hrnce s vodou, uvaříme doměkka a slijeme. Brambory oloupeme a ještě horké prolisujeme nebo nastrouháme. Pak je promícháme s krupicí a necháme vychladnout. Slaninu a cibuli nakrájíme na jemno. V pekáči nebo větším kastrole rozehřejeme tuk a opečeme na něm nakrájenou slaninu a cibulku.

2. Do zchladlého těsta zamícháme vejce se žloutkem, změklé máslo, sůl a mouku a vypracujeme hladké těsto. Z něj na pomoučeném vále vyválíme na prst silné dlouhé válečky a nakrájíme z nich špalíčky dlouhé asi 1,5-2 cm. Každý kousek těsta položíme na obrácené struhadlo a uděláme do něj palcem důlek tak, aby se vytvořila v kousku těsta prohlubeň podobná mističce.

3. Bramborové nočky ihned vkládáme do vroucí osolené vody a vaříme je asi 3-5 minut, jen co vyplavou na povrch. Ty vyjmeme pomocí cedníku, necháme okapat a vkládáme je do pekáče s rozškvařenou slaninou a osmahnutou cibulkou. Promícháme a podáváme.