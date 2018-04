Stručný průvodce uměním Feng-Šuej

1) Před vchodem do vašeho obydlí by se neměly povalovat žádné boty či pantofle. Je-li to možné, ukliďte je pryč. Nechte prostor v okolí vašeho hlavního vchodu volný a prázdný. Energie čchi vane s větrem a spolu s pachem bot a přezůvek přináší do domu nemoci. Čchi potom proudí vaším domem a hledá vodu, ve které by zůstala. Pokud ale v domě není fontánka či akvárium, rozptýlí energii čchi vítr. 2) Ve vaší ložnici by neměla být televize: pokud se zvyku sledovat televizi nemůžete vzdát, zakryjte po skončení televizi plastovým ubrusem. Pozor, ubrus musí být plastový, nikoli obyčejný látkový. 3) Nikdy si nevěšte zrcadlo naproti nebo vedle své postele. Zrcadlo naproti posteli může přitáhnout třetí osobu do vašeho partnerského vztahu. Proto není dobré umísťovat zrcadla v oblasti, na které vám záleží, a především ne v ložnici. 4) Pořiďte si domů malou vodní fontánku a umístěte ji do oblasti příznivé pro hodnoty, na které chcete ve svém životě dát důraz. 5) Máte-li ve svém obydlí akvárium, buďte opatrní. Správně umístěné akvárium k vám může přitáhnout větší bohatství, neboť tím klepete na dveře "skrýše božského vodního draka". Špatné klepání vám ovšem může přinést soudní pře, bankrot, stres v práci, potíže a problémy. Pokud jste něco takového zaznamenali v průběhu čtyř měsíců po umístění akvária na dané místo, přesuňte jej jinam. 6) Dejte si pozor, aby sporák ve vaší kuchyni nikdy nebyl naproti ledničce, myčce, dřezu či toaletě. Střet ohně a vody způsobuje rozepře mezi členy rodiny. 7) Snažte se zajistit, aby vaše děti nikdy nespaly na matracích na podlaze. Ano, malé děti díky tomu nespadnou z postele, ale také jim to přináší častější nemoci. Důvodem je fakt, že energie čchi nemůže proudit pod postelí. Aby dítě bylo zdravé, energie čchi by měla proudit nejlépe kolem celé matrace, na které váš potomek spí. 8) Je důležité, aby za dětským psacím stolem byla pevná zeď. Vaše dítě tak bude mít oporu za zády při psaní a vydrží sedět a učit se déle. Pokud by zeď za zády nemělo, bude se pravděpodobně učit sotva půl hodiny a pak začne pobíhat kolem. Přemístěte proto vhodně jeho psací stůl. 9) Nenechte své děti spát na palandách, i kdyby to znamenalo úsporu místa. Dítě spící na spodní palandě totiž nemá přísun "čerstvé" energie čchi, což může oslabit jeho zdraví. Pokud vám ovšem stísněný prostor nedává na výběr, sledujte pozorně zdraví dítěte a případně poblíž zavěste větrnou zvonkohru se šesti tyčinkami nebo skleněnou kouli, které dokážou rozbít "zatuchlou" čchi v okolí postele. 10) Pokud toužíte po kvalitním odpočinku, vaše postel by měla stát u pevné zdi. Pevná zeď vám dovolí spát hlubším spánkem, takže si lépe odpočinete a až se ráno probudíte, budete se cítit svěží a odpočatí. Zároveň se budete i lépe soustředit na práci. 11) Nad vaší postelí by nemělo být žádné trámoví. Trám nad hlavou způsobuje tlak na energii čchi, čímž se přenáší tlak i do vašeho života. Proto pod trám nedávejte žádný nábytek, nebo naopak srovnejte trámoví do samostatného patra. Pokud se tak rozhodnete, ujistěte se, že vzniklý prostor bude mít dostatečnou výšku. 12) Máte v práci velký stres? Může to způsobovat mramorový stolek ve vaší jídelně. Odstraňte mramorový stolek a vyměňte ho za dřevěný, jinak budete muset se svým stresem žít dál! 13) Jestli vaše dítě onemocní většinou ve svém pokoji, buď mu dejte pokoj jiný, nebo v něm jednoduše zavěste větrnou zvonkohru se šesti tyčinkami – kovový prvek rozbije veškeré zemské energie v místnosti. Pokud vzduch nevane dostatečně na to, aby zvonkohru rozpohyboval, budete na ni muset "hrát" sami a uvidíte pozitivní výsledky. 14) Nepořizujte si červenou sedací soupravu – červená barva reprezentuje ohnivý element. Pro Feng-Šuej některá místa prostě nemohou mít ve svém sektoru červenou, například oblast bohatství či některé další sektory podle konkrétní Feng-Šuej analýzy. Červená sedací souprava vnáší do vašeho života větší stres v práci, potíže a překážky. 15) Každý den alespoň na 20 minut otevřete okna ve své ložnici, aby dovnitř mohla proudit čerstvá energie čchi. Pokud totiž prospíte celou noc při "zatuchlé" čchi, jak můžete od života očekávat, že vám přinese více bohatství? Velké bohatství a štěstí, které můžete mít, stojí za mnohem víc než čas, který strávíte vyvětráním prachu.