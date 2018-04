VIDEO: Cvičíme s kočárky a v partě je nám veselo, libují si maminky

Strollering kombinuje aerobní a posilovací cvičení podle Pilatesovy metody, po porodu tak pomůže ženě dostat se do lepší fyzické kondice a vytvarovat svaly.

Celý koncept vymyslela Edita Berková, když byla v roce 2009 na mateřské s dcerou Ellou. Od té doby vyškolila již sto instruktorek, které nabízejí lekce za přívětivou cenu v porovnání s fitness centry.

Navíc si nemusíte shánět hlídání (případně za ně platit) a seznámíte se s ženami z vašeho okolí, které jsou také na mateřské. "Po cvičení si většinou chodíme sednout na kafčo a probíráme všechno možné - hlavně samozřejmě děti," říká cvičitelka Denisa Bohuslavová, jejíž lekce na Parukářce pravidelně navštěvuje stejná skupinka žen.

A dá se strolleringem zhubnout? "Já jsem zhubla dvě kila za necelé dva měsíce, a cítím, že se mi zpevnilo tělo. A to všechno bez diety, nemám problém sníst sama tabulku čokolády," přiznává jedna z maminek.

"Já sem nechodím kvůli kilům, ani se nevážím. Ale je fajn mít partu kamarádek, se kterými můžu řešit děti a co mě trápí okolo výchovy," doplňuje ji druhá. To potvrzují i slova postarší dámy, která mě oslovila po cestě ze cvičení: "To je tak hezké, jak se tu scházíte. Škoda, že se to za našich mladých let nedělalo, mohlo nám být na mateřské veseleji."