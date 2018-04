Strie, povolené svaly a prsa aneb co s vaším tělem udělá těhotenství

"Hned po otěhotnění jsem se zásobila hromadou knížek a časopisů se stohem rad, abych náhodou něco nezanedbala. Celé těhotenství, už asi od druhého měsíce, kdy jsem měla břicho ještě úplně ploché, jsem si ho poctivě masírovala drahými krémy proti striím. K masáži hráze jsem dokonce přemluvila svého manžela a prováděli jsme ji téměř každý den," svěřuje se sedmadvacetiletá Daniela, matka ročního Marka.

"A výsledek? Břicho mám od strií celé popraskané a fialové, takže myslím, že už nikdy nevylezu na veřejnost v bikinách. Po nástřihu jsem si nemohla týden sednout a tři měsíce jsem o sexu nechtěla ani slyšet."

Následky, které na vašem těle zanechá těhotenství, se samozřejmě případ od případu liší. Jsou ale změny, se kterými se po prodělaném těhotenství a porodu potýká většina žen.

Vaše břicho



Smiřte se s tím, že několik týdnů po porodu budete stále vypadat jako těhotná. Šestitýdenní "hájení" nebylo stanoveno náhodou. Právě tolik času potřebuje děloha, aby se zavinula do původní velikosti. Po porodu totiž dosahuje až k vašemu pupíku, zavinování provázejí stahy, které můžete vnímat jako slabé kontrakce. Těsně po porodu děloha váží přibližně jeden kilogram, zatímco na konci šestinedělí už necelých sto gramů.

Zpočátku tedy můžete být zklamaná z toho, že vaše těhotenské břicho se zmenšilo jen nepatrně a stále vypadáte jako v šestém měsíci. Nejste v tom ale sama. Podle výzkumu Body After Baby National Research Survey z roku 2008, kterého se zúčastnilo pět set Američanek, hodnotí po porodu kriticky své břicho víc než devadesát procent žen. Bohužel sedmasedmdesát procent udává, že jejich břišní partie po porodu už nikdy nezískaly původní tvar a pevnost a to i přesto, že zhubly na původní váhu.

Vaše pokožka



Nemusí to být nutně váš případ, ale podle výzkumu Body After Baby National Research Survey zůstanou téměř sedmdesáti procentům žen po porodu strie. Nafialovělé či rudě červené jizvičky nevznikají na povrchu kůže, ale v důsledku popraskání elastických vláken ve středních vrstvách pokožky. Při rychlém váhovém přírůstku se kůže extrémně natahuje.

Čím je organismus starší, tím větší tendenci k tvorbě strií má, jejich vznik ovlivňují i hormonální změny, proto jsou typické právě pro těhotné ženy. Obvykle se objeví na břiše, prsech, hýždích a stehnech; zkrátka na problematických partiích, kde se váhový přírůstek projeví nejdřív a nejdramatičtěji.

Ať už se vám reklamy na kosmetiku snaží nalhat cokoli, strie jsou trvalé a zatím na ně nezabírá žádný prostředek. Jejich vznikem, prevencí a léčbou se podrobně ve svém výzkumu z roku 2001 zabýval například dermatolog Nicholas Perricone z Yale University School of Medicine. Znovu jen potvrdil, že strie postupem času změní barvu a vyblednou do stříbřitého odstínu, zcela zbavit se jich však nelze.

Ohledně možnosti jejich prevence panují mezi odborníky vášnivé diskuse. Zatímco jedni tvrdí, že používáním kvalitních krémů se zvyšuje pružnost pokožky a ta pak zátěž snáší lépe, druzí jsou přesvědčeni o tom, že je to geneticky podmíněná záležitost.

Vaše hmotnost



Váhový přírůstek v těhotenství patří mezi bolestná témata téměř každé ženy. Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER) sestavila ve spolupráci s odborníky přehled doporučených váhových přírůstků v těhotenství.

Podle něj by žena s podváhou (BMI menší než 18,5) měla během těhotenství přibrat třináct až osmnáct kilogramů. Žena s normální hmotností (BMI 18,5 až 24,9) by měla "ztloustnout" o jedenáct až šestnáct kilogramů. Při nadváze (BMI 25 až 29,9) by měl váhový přírůstek činit sedm až jedenáct kilo a obézní žena (BMI vyšší než 30) by měla přibrat jen pět až devět kilogramů.

To, kolik kilogramů "necháte" v porodnici, se přirozeně různí, ale obvykle je to osm až deset (součet váhy dítěte, placenty, plodové vody...). Postupem času váha dále klesá spolu se zavinováním dělohy, odstavením dítěte atd. Počítejte však s tím, že tři až čtyři kilogramy (v ideálním případě) z vašeho těhotenského přírůstku tvoří tukové zásoby, se kterými budete muset bojovat sama úpravou životosprávy.

Již citovaný výzkum zjistil, že přes sedmdesát procent žen po porodu bojuje dlouhodobě s váhou. Téměř u poloviny dotázaných se velikost oblečení po porodu zvětšila o dvě čísla. Ačkoli před otěhotněním nosila bikiny polovina dotázaných žen, po porodu se k nim vrátilo už jen deset procent žen.

Vaše prsa



Nejdřív budete nejspíš nadšená, protože díky tvorbě mléka se vaše prsa zvětší a budou pevná, až ale přestanete kojit, je pravděpodobné, že jejich velikost i pevnost bude menší než před otěhotněním. Také počítejte s tím, že se změní jejich tvar. Na druhou stranu však není pravda, že kojení způsobuje pokleslá prsa. Naposledy to dokázala studie provedená v roce 2007 na University of Kentucky.

Plastičtí chirurgové z UK Health Care Cosmetic Surgery Associates tady podrobili zkoumání dvě stovky žen v průměrném věku třicet devět let, které minimálně jednou porodily. Ukázalo se, že mnohem větší vliv než kojení má na "prověšení" prsů vliv například kouření, kvůli kterému je pokožka méně elastická.

Jistého zlepšení můžete docílit pravidelným cvičením, ale vzhledem k tomu, že prsa nemají vlastní svaly, nečekejte žádné zázraky. Prsní sval totiž končí tam, kde samotná prsa začínají, takže například na tvar či pevnost nemá prakticky žádný vliv. Vsaďte proto raději na kvalitní podprsenku, která ňadrům poskytne dostatečnou podporu.