Střídavá péče: Od táty k mámě a zpět

Kdyby to však mělo zároveň znamenat, že tak nepřijdu ani o jednoho ze svých rodičů, asi bych trochu remcala, ale pak bych zatnula zuby a začala pakovat.



Neříkám to jen tak, ale s čistým svědomím, že jsem se o tomhle problému před nějakými pěti lety hodně napřemýšlela.



Rozcházeli jsme se s bývalým manželem a naší tehdy jedenáctileté dceři jsme střídavou péči nabídli jako nejspravedlivější variantu porozvodového uspořádání. Dodneška tráví dva týdny u mě a dva týdny u svého otce, a ačkoliv jí věčné přendávání věcí z kufru do skříně a naopak občas pěkně leze krkem, říká, že trocha toho nepohodlí stojí za to.

Jen pro rozumné

Náš právní řád umožňuje svěření dítěte do střídavé péče rodičů po rozvodu na základě dohody nebo rozhodnutí soudu už osm let, přesto je tento způsob uspořádání většinou stále vnímán spíše jako okrajový a nadmíru výstřední. Například za minulý rok to u nás bylo jen něco přes 900 případů, kdy soud rozhodl o svěření dítěte po rozvodu do společné nebo střídavé péče.



„Tradiční model, kdy dítě zůstává v péči jednoho z rodičů, většinou matky, je dobrý v tom, že se děti nemusí přizpůsobovat odlišnému chodu ve dvou domácnostech a zachovají si určitou stabilitu,“ říká ředitelka Institutu pro Gestalt terapii Ester Neumanová, která soudí, že například děti s lehkou mozkovou dysfunkcí nebo poruchami soustředění by mohly mít problém srovnat se se dvěma odlišnými způsoby života a výchovy.



Jako všechno, co se týká mezilidských vztahů, je i institut střídavé výchovy velice individuální, a tak vždycky záleží na konkrétním rodinné situaci a na tom, jak ji lidé v ní zúčastnění zvládnou.



„Jestliže dítě se stěhováním mezi rodiči souhlasí, může být toto uspořádání pro ně přínosem už proto, že neztratí kontakt se světem ani jednoho z rodičů, takže s tátou bude třeba vyrážet na kolo nebo modelařit, zatímco s mámou půjde na výstavu nebo si bude jen tak povídat,“ míní psycholožka, která všem, kdo o střídavé péči uvažují, vzkazuje: „Chcete-li, aby to fungovalo, vystupte z rolí naštvaných a zraněných partnerů, nechte za dveřmi výčitky i vztek a buďte ,jen’ rodiči, kterým jde o blaho dítěte a kteří mají jeden společný cíl - spokojené dítě.“

Bez komunikace to nejde

O tom, že střídavá péče může být i formou vyřizování si účtů mezi bývalými manželi, ví své i Vlasta, která na ni přistoupila nerada, ale s vědomím, že pokud si to dítě přeje, bude to v jeho zájmu. Její dnes již 17letý syn se už dva roky každých 14 dní stěhuje z mámina bytu do tátova a naopak.



„Kdybych tehdy věděla, jaké komplikace to přinese, nikdy bych s tím nesouhlasila. Střídavá péče vyžaduje ,dospělé‘ rodiče a v našem případě chtěl otec syna do střídavé péče pouze proto, že se mi chtěl pomstít za to, že jsem se rozhodla pro rozvod. Neplatí výživné, které mu bylo určeno, komunikace mezi námi není žádná a syn je stejně každý den u mě a k otci jde jen přespat. Veškeré jeho koníčky a potřeby financuji já, u otce nemá ani počítač, internet, oblečení mu kupuji jen já, praní a žehlení prádla je celou dobu jen na mně. Samozřejmě nejsem odpůrcem střídavé péče, pokud jsou partneři opravdu schopni se domluvit a funguje to, tak to rozhodně pro dítě lepší řešení je. Jen by se nemělo rozhodnutí ponechávat na jednom člověku, který rozhodne i přes stanovisko sociálních pracovnic, které situaci znaly podstatně lépe.“



Střídavá péče je náročná pro všechny aktéry, protože vyžaduje ochotu improvizovat a vycházet si vstříc, stejně jako schopnost domluvit se o běžných provozních věcech, jako co koupit dítěti na sebe, kam pojede na tábor nebo na jakou školu bude dělat přijímačky. To, co i v kompletní rodině může být zdrojem nesvárů, je tady ještě mnohem citlivější.



„Někdy si myslím, že opičí láska může i uškodit,“ říká Petra, která se se svým bývalým manželem týden co týden střídá o devítiletou dceru. Na střídavé péči se s ním dohodla proto, že před rozvodem to byla ona, kdo chodil do práce, zatímco manžel ze zdravotních důvodů zůstal doma a staral se o dceru, a tak spolu mají velmi úzký vztah.



„Ze začátku to docela klapalo, jenže po nějakém čase přestal spolupracovat a spíš se začal chovat, jako by byl jediný rodič - neinformoval mě o záležitostech týkajících se dcery, přicházela od něj ovlivněna, takže se ke mně nechovala hezky, nebyl schopen se domluvit, co kdo malé koupí, takže to dopadalo tak, že měla čtvery kalhoty a žádné boty. Nakonec jsem požádala o přidělení dcery do péče. Je mi to líto, protože vím, že ji velice miluje a ona jeho. Soud mi dal za pravdu a malou mi přidělil, ale manžel se odvolal, takže je vše při starém. Střídáme se a někdy mě stojí pořádné úsilí to zvládnout. Ustupuji, jen aby malá netrpěla a já se s manželem zbytečně nehádala.“

Putování v prostoru

Pokud rozvedení rodiče bydlí v jednom městě nebo nedaleko od sebe, pak se střídavá péče uplatňuje snadněji. Dítě sice mění pokojíček, kde si píše úkoly, ale škola, kamarádi a kroužky mu zůstávají stejné a to je pro ně podle Ester Neumanové také velice důležité.



Alena a její bývalý manžel si pětiletého syna předávají, ač každý bydlí v jiném městě. Je mu teprve pět let, a tak chodí týden do jedné školky a týden do druhé.



„Komunikace mezi mnou a manželem je bezproblémová, vzájemně si vycházíme vstříc. Bohužel se blíží poslední rok ve školce a my všichni víme, i když toto téma je mezi námi pořád ještě tabu, že to nebude moci zůstat, jak to je. Syn nemůže mít dvě školy. Počítám s oběma variantami. Buď bude syn u mě a budeme se spolu věnovat škole a jeho zájmům s tím, že tatínek má u nás dveře pořád otevřené, nebo bude u otce.“



Alena si prý zatím nepřipouští, že by měla syna jen navštěvovat, trápí ji však rozdílný přístup ve výchově, protože má pocit, že u otce si chlapec může dělat doslova, co chce.



„Přirozeně, že děti mají snahu využívat situace, ve které se nacházejí,“ přitakává psychoterapeutka. Ale to se stává i v ,normálních‘ rodinách, stejně jako tendence rodičů kupovat si děti věcmi, když na ně nemají dost času nebo energie.



„Proto je důležité zajímat se o to, co dítě prožívá, jak by si tu kterou situaci představovalo ono samo,“ upozorňuje Ester Neumanová. „Je toho na ně někdy hodně - nové bydlení, nová rodina, často i noví sourozenci a prarodiče a to všechno hned dvakrát. V lepším případě se z něj stane flexibilní tolerantní osobnost otevřená všemu novému, ale také může cítit vratkou půdu pod nohama, ztrátu stability nebo stres.“

JAK TO VIDÍ ŠESTNÁCTILETÁ IVETA

Rodiče Ivety Neradové se rozešli před dvěma lety, a tak se ona a její o tři roky mladší bratr Miloš každý měsíc balí a jedou buď k mámě, nebo k tátovi. Mají to tři kilometry, takže škola i kamarádi zůstávají. Ivetě letos přibylo ještě další stěhování - dostala se na střední školu, a tak je přes týden na internátu, který je od domova vzdálen stovku kilometrů, a víkendy tráví u toho rodiče, u kterého má právě v tu dobu být. Na tom, že se budou střídat u táty a mámy, se obě děti s rodiči dohodly a Iveta říká, že je ráda. Jaká jsou podle její osobní zkušenosti pozitiva a negativa střídavé péče?

PLUS

„Jsem ráda, že jsem neztratila ani jednoho z rodičů a že s nimi můžu trávit stejné množství času. S mámou třeba chodíme nakupovat nebo šijeme něco pěkného na sebe. S tátou jsem zase v garáži a pomáhám mu spravovat auto. Díky tomu, že se měsíc co měsíc balím, naučila jsem se lépe si organizovat svůj čas a svoje věci a jsem samostatnější.“ MINUS

„Nejhorší je samozřejmě to balení, protože s sebou chci mít spoustu oblečení a věcí, které mám ráda a na které jsem zvyklá. Taky máme trochu rozlítané třeba svátky, nejvíc je to znát o Vánocích, kdy trávíme dopoledne s bráchou u jednoho z rodičů a k tomu druhému jdeme pak večer na regulérní oslavu. Příští rok se to zase vymění.“

VOLILA BYSTE VY SAMA STŘÍDAVOU PÉČI?

TEREZA AGNEWOVÁ (31), PR MANAŽERKA A MATKA DCERY (4)

Máme s manželem krásný vztah, a tak věřím, že tenhle problém nebudu muset řešit.

Ale kdybych musela volit, určitě bych svoji dceru neošidila o čas strávený s jejím otcem. Dítě máme na celý život, a to bez ohledu na to, jak dopadne náš vztah. Oba bychom měli mít možnost dát mu ze sebe to nejlepší.

LUCIE NOVÁKOVÁ (35), NA MATEŘSKÉ, MATKA DCERY (8) A SYNA (4)

Ne, já nikdy, je to nesmysl. Každý má mít jeden domov, jedno ,doma’ - i děti.

Nejlepší je, když se rodiče v klidu dohodnou, děti bydlí u mámy a táta je navštěvuje, kdykoliv chce. Nebo ony chodí k němu domů. Neustálým stěhováním z jednoho bytu do druhého podle mě děti trpí.

KATEŘINA SPIZZIRRI (36), KOORDINÁTORKA PROJEKTŮ A MATKA SYNA (4) Doufám, že nikdy před touto volbou nebudu stát. Ale určitě bych byla pro střídavou péči, protože dítě potřebuje oba rodiče. Ať už jsou zákony jakékoliv, nejdůležitější je, aby se rodiče domluvili, zapojili vzájemnou toleranci a nepřestali si vážit jeden druhého. Už proto, že dítě potřebuje pocit jistoty.

MARCELA KOČANDRLOVÁ (40), MANAŽERKA A MATKA SYNA (5) A DCERY (3) Já jsem se pro střídavou péči rozhodla před půl rokem, protože je to tak lepší pro děti. Jsou týden u mě a týden u otce, se kterým se mají rádi a který je aktivní při jejich výchově. Není to možná ideální řešení, ale řekla bych, že je zdaleka nejlepší ze všech možných.