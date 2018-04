Příběh Jany: Střídavá výchova vnukovi škodí, rodiče ho rozmazlují

Manželství mého syna trvalo jen rok. Syn se snachou spolu žili dlouho, aniž by potřebovali svůj vztah stvrdit manželským slibem. Ani narození dítěte je k svatbě nenutilo. Vzali se, když mu bylo sedm. Prý důvodem bylo, aby měli všichni tři stejné příjmení, když jde Honza do školy. Jenže do roka a do dne šli od sebe. Je mi to těžké přiznat, ale byla to vina mého syna, našel si jinou a kvůli ní rozbil rodinu.

Snacha se mi od první chvíle líbila

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v Kavárničce či v partnerské poradně, nebo z dopisů, které posíláte na ona@idnes.cz, a respektují vaši anonymitu.



Snachu Martinu jsem si oblíbila, na rozdíl od druhé ženy mého syna. Martina vyrostla v rodině, kde se rodiče museli hodně ohánět, aby všechny děti uživili. Je jich pět a ona je nejstarší. Díky tomu se dokáže postavit k práci, umí dobře vařit, doma má vždycky uklizeno a navařeno. Od první chvíle se mi líbila, žádná namyšlená holka, přitom je moc hezká a na každém prstu by kluků mohla mít hned několik.

To můj syn Jan, jedináček, měl odmalička všechno, na co si vzpomněl. Víc dětí jsme mít nemohli, tak jsme se s manželem pro něj mnohdy málem rozkrájeli. Podporovali jsme ho ve všem, co si přál. Sportoval, cestoval a také jsme mu umožnili vystudovat vysokou školu v zahraničí. Peníze pro nás naštěstí nebyly problém. Bohužel už jsem sama, manžel zemřel rok před tím, než syn dostudoval.

Janovi a jeho rodině se vedlo dobře, díky studiím v zahraničí, skvělým jazykovým znalostem i vlastní šikovnosti a schopnostem se mu podařilo najít skvělou a dobře placenou práci. Nic jim nechybělo. Martina byla dlouho s Honzíkem doma, když šel do školy, začala pracovat na poště. Bohužel vzdělání nemá, ale plánuje studovat a já ji v tom budu podporovat a pomáhat jí.

14 dní s mámou, 14 dní s tátou

Když se mladí rozvedli, pocítila to snacha dost citelně i finančně. Syn sice na kluka platí, ale tak dobře, jako když žili všichni společně, se nemají. Honzíka mají ve střídavé výchově, čtrnáct dní je s tátou a jeho novou ženou a čtrnáct dní s mámou. Jan po snaše žádné peníze nechce, když ho má u sebe. Naštěstí bydlí obě rodiny jen několik stanic autobusem od sebe, takže Honzík nemá problémy ani s docházením do školy a na kroužky.

Od začátku jsem byla proti tomu, aby si vnuka takto předávali. Martině se to také moc nelíbilo, ale syn trval na svém a ona mu nakonec ustoupila. Byla z rozvodu a zrady svého muže hodně zdeptaná, řekla mi, že neměla sílu proti Janovu požadavku bojovat.

Po téměř dvou letech vidím, že jsem měla pravdu, že střídavá péče klukovi škodí. Se synem to moc nerozebírám, on nesnese kritiku, je přesvědčený, že udělal dobře, když na ní trval a já prý jen kalím vodu. Ale s Martinou to poslední dobou řešíme neustále. A já sama vidím, jaký má střídavá výchova vliv na vnuka.

Rozmazlený fracek

Od Martiny vím, že mu vždycky několik dní trvá, než se srovná s tím, že je zase u ní. A když je to s ním zase v pohodě, tak si balí věci k tátovi. Kluk jí často předhazuje, jak se má u táty líp, jak mu koupil nový počítač, tablet, sluchátka, mobil a spoustu dalších věcí. Také chodí všichni často do restaurací (nová žena neumí totiž vařit) a Honzík si může dát, na co má chuť.

Ale s mámou nic takového nemá, pořád ho prý jen komanduje, že se zase zhoršil ve škole nebo že nemá uklizené věci. U táty to prý s ním nikdo moc neřeší, maceše to je jedno, třikrát do týdne k nim chodí paní na úklid. Táta prý jen zkontroluje žákovskou a nikdy mu kvůli špatným známkám nenadává.

Martina se dokonce začala chovat jako oni, svého syna si kupuje jak novými věcmi, tak mu doma podstrojuje. Jenže já vidím, že to je pro ni hodně vyčerpávající, je to proti jejímu přesvědčení, i finančně to těžko zvládá. A hlavně Honza všechno velmi rychle pochopil, jak mi snacha říkala, občas ji i vydírá tím, že když mu něco nedovolí nebo nekoupí, může klidně zůstat s tátou napořád.

Je mi Martiny moc líto, nemá to vůbec lehké. Navíc mi řekla, že s Janem to nechce řešit, prý se dost změnil, je popudlivý, nervózní a ona prý stále ještě nemá sílu se s ním vidět a bavit. Ráda bych jí pomohla, ale nevím, jestli se mám do toho vůbec míchat. Jenže mně jde i o vnuka, bojím se, co z něho vyroste.

Jana

Názor odbornice: Peníze nejsou všechno

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená paní Jano! Ač se Váš jediný syn rozvedl, zjevně Vaše snacha neztratila báječnou tchyni. Snažíte se snachu vyslechnout, ulevit jí v její nelehké situaci ženy manželem opuštěné kvůli milence. Píšete, že máte starost o vnuka, kterému byla po rozvodu rodičů určena střídavá výchova. Ideálem je, aby dítě vyrůstalo v úplné harmonické rodině. Když to z nějakého důvodu nejde, jsme vždy svědky kompromisu, který se ideálu ani zdaleka neblíží a blížit nemůže.

Pakliže by dítě bylo svěřeno do výhradní výchovy jednoho z rodičů, ztratí běžný každodenní kontakt s druhým. Ač se to nezdá, otec Honzíka s ním ve čtrnácti dnech neřeší jen zábavu, ale nutně se musí zabývat i každodenními povinnostmi či se synem řešit trable, které se aktuálně vynoří. Na druhou stranu, jak zmiňujete, přináší střídavá výchova pravidelné přesuny dítěte mezi dvěma rodinami, které nemusí mít shodný ekonomický status, přístup k výchově dítěte či dokonce hierarchii hodnot.

Ekonomickou nerovnováhu řeší alimenty, které soud nastavuje vždy, tedy i v případě střídavé výchovy. Platí je na dítě ten z rodičů, jehož ekonomický status je vyšší právě proto, aby životní úroveň dítěte razantně neklesala, když bude zrovna pobývat u rodiče méně vydělávajícího.

Ovšem znovu se vraťme k důležitému výroku ze začátku našeho povídání – rozvodem vždy všechny strany tratí. Ekonomicky i ve sféře mezilidských vztahů. Myslím, že je zbytečné, aby se Vaše snacha pokoušela vyrovnat se ekonomicky standardu, který je Honzíkovi dopřáván u otce. Naopak je dobré, aby si našla jinou oblast, kde s dítětem najde společnou řeč. Spíše než si dítě kupovat, je dobré najít si činnost, která je společně bude bavit a za kterou lze dítě ocenit.

Samozřejmě že rodiče pomáhají dítěti držet pravidla a hlídají plnění povinností. Je však dobré si umět s dítětem nalézt také něco pro radost. Vaše snacha je pečlivá máma, hodně nad svým synem uvažuje. Věřím, že přijde na to, co by ji se synem mohlo spojovat.

PhDr. Magdalena Dostálová

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 872