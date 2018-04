Stres dokáže lidem zničit Vánoce

Na nákupech v obchodním centru je čtyřiadvacetiletá žena od rána a zdaleka ještě nekončí.

"V některých obchodech jsem byla i dvakrát, ale pořád nemám všechno," říká.

Na "lov" dárků se vypravila letos už potřetí. Je na mateřské, a aby měla čas, musela si předtím zajistit hlídání dvouleté dcery.

"Nejvíc kupuji právě pro dcerku. Chci jí připravit bohaté Vánoce. Ještě musím sehnat nějakou panenku, jinak bych u Dominiky neměla úspěch," říká.

"Nakupování bych si docela užívala, ale když jsou všude takové mraky lidí, nejde to. Pořád do mě někdo vráží a pomalu se tu nedá pohnout," stěžuje si Lucie. Sehnat dárky ještě před adventem, aby se tak předvánočním tlačenicím vyhnula, by však prý nezvládla.

Stejně jako Lucie se chovají v posledních předvánočních dnech tisíce lidí. Přestože se obchodem rozléhají pokojné tóny koled, nervozita je patrná na zákaznících i prodavačkách.

"Nemáte drobné? Potřebuju drobné," ozývá se každou chvíli od pokladen. "Tomu fakt nerozumím. Tolik lidí a otevřená je jen jedna kasa," říká naštvaně muž, který už dvacet minut stojí v řadě v hračkářství. "To je fúrie," ohodnotí zase asi padesátiletá žena v kožíšku prodavačku, která na její otázku, zda ještě mají chodicí panenku, pouze odsekne.

Psychologové lidi, kteří propadli předvánoční nákupní horečce, neodsuzují. Jen varují, že každý by si měl dobře rozmyslet, co si od Vánoc slibuje.

"Pokud má někdo radost z toho, když je pod stromečkem kupa dárků a všude je uklizeno, není důvod mu šílenství příprav rozmlouvat. Hlavně když z toho má dobrý pocit. Proč by se měl nutit k něčemu jinému,"říká psycholožka Lenka Čadová.

Nebezpečné podle ní je jen to, když lidé smýčí, pečou a nakupují proto, že se to "musí". Pak mají svátky zkažené.



Nákupy? Ani náhodou

Podle psychiatra Jana Cimického je důležité, aby hlavním cílem svátků nebylo mít pod stromečkem to či ono. "Je to zejména prostor k návštěvám těch, kteří jsou sami. Lidé by si zkrátka měli najít čas na ty druhé," uvedl lékař pro ČTK.

Najdou se však i lidé, kteří se předvánočního šílenství straní. "Štvou mě fronty v obchodech, tak se jim vyhýbám. Znám spoustu lepších činností, jak strávit advent," říká Jiří Introvič.

"Lezu po skalách a samotné Vánoce si umím představit třeba i v iglú. Pokud tedy bude sníh," naznačil Introvič své plány. "Dárky dávám blízkým po celý rok a nevidím důvod, proč bych to měl koncentrovat do jediného dne. To mi přijde na Vánocích uhozené," uzavírá.

"Já bych se Vánoc se spoustou dárků nerada vzdala," míní naopak Lucie Neumarová. Přitom přiznává, že nejraději z celého roku má leden, kdy už je vánoční blázinec konečně pryč a ona si může pořádně odpočinout.