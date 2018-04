Osm příznaků, že trpíte něčím horším než jen stresem

Deprese patří mezi nejrozšířenější duševní poruchy vůbec a postihuje všechny věkové kategorie, děti nevyjímaje. Lidé trpící depresí mají obvykle pocit, že neexistuje naděje na zlepšení. Oproti očekávání jsou deprese docela dobře léčitelné a nemusí se mnohdy jednat ani o dlouhodobou léčbu.



Bohužel se i v dnešní době, kdy se o duševních poruchách a depresích na veřejnosti běžně mluví, většina lidí za svůj stav stydí a než se odhodlají problémy řešit, mohou uplynout i dlouhá léta. Poté je samozřejmě, jako s každou nemocí, kterou necháme příliš dlouho působit na naše tělo, léčba mnohem obtížnější a zdlouhavější.

Jak ale poznáme, že naše stresy a smutky přerostly ve skutečnou depresi? Jaké mohou být dlouhodobé důsledky neléčené nebo včas nerozpoznané deprese? „Zdraví lidé to asi velmi těžko chápou, ale život s depresí je k nesnesení. Život protéká mezi prsty a člověk postupem času ztrácí vše, co mělo smysl. Jakoby uvnitř zhasl plamen, světlo se mění v tmu. Bez správné kvalitní léčby může deprese i zabíjet. Nejhorší je nevyhledat pomoc odborníka a polykat léky, které si sami naordinujete. Je potřeba si uvědomit, že deprese není nedostatek vůle nebo nechuť nemocného. Jde o velmi vážnou a nebezpečnou nemoc. Mění člověka od základu a pomalu a jistě ho ničí. Tedy v tom případě, pokud včas nevyhledáme pomoc,“ popisuje Lucie Mucalová, terapeut pro děti, rodiny a mezilidské vztahy.

A dodává, že jsou bohužel případy, kdy je deprese v takové fázi, že kombinace léku s terapií příliš nepomáhá.

„Je to někdy běh na dlouhou trať. Ale zůstat s depresí sám může být cesta ke smrti. Nemocnému se pak může zdát, že vzít si život je jediné východisko. Deprese si může najít každého z nás. I velmi pozitivní člověk s životním nadhledem může padnout na dno. Do života se vkrádá patologický smutek, ničí zevnitř i zvenčí, bere smysl života. Vše obtěžuje, nic nemá význam, špatná nálada na denním pořádku, do hlavy se vkládají myšlenky, proč mám vlastně žít? Lidé s depresí často říkají, sice žiju, ale jsem uvnitř mrtvý. Vše je mi jedno. Už se mi nechce z postele, nechte mě být. Chci umřít,“ vysvětlila terapeutka Mucalová.

Jak ale zjistit, zda jsou vaše psychické potíže vážnějšího rázu? Kdy se běžné pocity úzkosti, náladovost a nadměrný stres změní na problém, který sami nezvládnete? Napoví vám následující výčet příznaků, které mohou být důvodem k návštěvě odborníka.

Potíže se spánkem

Neschopnost usnout, nekvalitní spánek, ale i nadměrný počet hodin strávených spánkem mohou ukazovat na problémy v duševní oblasti. To alespoň tvrdí psychiatr Sudhir Gadh z New Yorku, který dodává, že spánek je jednou z nejdůležitějších a nezbytných funkcí našeho těla.

Příležitostný nepokoj a občasné nevyspání se přihodí čas od času každému. Varovným signálem by podle doktora Gadha měly být potíže se spánkem, které trvají déle než týden, kdy se vám nedaří usnout bez alkoholu nebo se ráno nemůžete donutit vstát z postele.

Snížený zájem o věci, které vás dříve bavily

Doktor Gadh uvedl, že příznakem deprese nebo vážnější úzkosti může být také apatie a neschopnost radovat se z věcí, zážitků či koníčků, které vás dříve těšily. Můžete také zaznamenat nezvyklé pocity nepřítomnosti nebo rozmrzelost v přítomnosti lidí, které máte rádi.

Všechno vás rozčiluje

Pokud se příliš soustředíte na negativní rysy většiny lidí, se kterými přicházíte denně do styku, jste nepříjemní na svého partnera, přátele, rodinné příslušníky nebo spolupracovníky více než obvykle, nebo máte neodbytný pocit, že celé lidstvo je naprosto hrozné a odsouzeníhodné, může důvod vašeho rozhořčení pramenit z vaší duševní poruchy.

Podrážděnost, agrese nebo změna nálady může být samozřejmě normální reakcí na některé látky v těle, nevyspání nebo i na pokles hladiny cukru v krvi. Jestliže jste však najedení, hydratovaní, dostatečně vyspalí a nejste ničím intoxikovaní nebo jste nepožili nadměrné množství kofeinu, a přesto se neustále potýkáte s podrážděností a vztekem vůči všem lidem kolem sebe, mohlo by to například znamenat, že trpíte poruchou osobnosti, říká doktor Gadh.

Jste zaplaveni hanbou a pocity viny

Nedokážete zapomenout na jízlivou poznámku, kterou na vaši adresu někdo před pár měsíci utrousil? Bojíte se, že jste pro ostatní jen zdrojem smutku a frustrace? Jste přesvědčení, že jste selhali v nějaké významné oblasti svého života? Pokud se vám takové myšlenky pravidelně vkrádají do hlavy a nedají vám odpočinout, může to podle doktora Gadha znamenat něco vážnějšího.

Nadměrné přemítání o tom, co by se stalo, kdyby jste se tehdy zachovali jinak, neustálé „co by, kdyby“ a podobné uvažování, které vlastně k ničemu nevede, nebo přílišný zájem o to, co děláte ve svém životě špatně, naznačuje, že jste narazili na nějaký zlomový bod a potřebujete více podpory, tvrdí doktor Gadh.

Vaše chutě se výrazně změnily

Známým příznakem deprese je ztráta chuti k jídlu, upozornil doktor Gadh. Volnější oblečení tak mnohdy může být ukazatelem emocionálních problémů. Na druhou stranu mnoho jedinců řeší své psychické potíže nadměrnou konzumací potravin, a to především těch nezdravých.

Psychická porucha se také může projevit posedlostí zdravými potravinami, neustálým počítáním kalorií a nadměrným cvičením. Pokud zaznamenáte extrémní odchylky ve vašich běžných stravovacích návycích, měli byste se zamyslet nad tím, z čeho tyto potíže pramení.

Nutriční specialistka Monika Bartolomějová ze Světa zdraví souhlasí s tím, že zvýšená či snížená chuť k jídlu se může pojit jak s depresí, tak i s krátkodobě zhoršenou náladou, nebo dočasně zvýšeným stresem.

„Lepší náladu mohou podpořit například kakaové boby, nebo z nich vyrobená hořká čokoláda s vysokým podílem kakaa. Kakaové boby jsou bohaté nejen na antioxidanty, ale i na látky, které jsou označovány jako přírodní antidepresiva. Dortíčky či jiné pamlsky na zahnání špatné nálady však nedoporučuji. Fungují jen velmi krátkou dobu a jejich vliv na zdraví je pouze negativní,“ varuje Bartolomějová.

Pociťujete nadměrnou únavu

Nevysvětlitelné pocity vyčerpání, kterých se nedokážete zbavit ani po dlouhém spánku, odpočinku a kvalitním jídle, stejně jako mátoživé zpomalené pohyby mohou podle doktora Gadha upozornit na depresi, generalizovanou úzkostnou poruchu a syndrom vyhoření.

Neschopnost se soustředit

Každý je občas roztěkaný a všichni někdy něco zapomenou, ale pokud se přistihnete, že zapomínáte častěji než obvykle, nebo že je pro vás obtížné soustředit se na rozhovor s vaším kolegou či nejste schopní vnímat vyprávění vaší kamarádky při posezení u kávy, může být příčinou těchto potíží nějaký psychický problém. Podle doktora Gadha mohou být tyto změny ve vaší schopnosti soustředit se natolik výrazné, že si jich povšimnete nejen vy, ale také vaše okolí.

Zvažovali jste otázku: „Jaký to má všechno smysl?“ Jestliže vás často přepadají pocity beznaděje a začínáte se příliš zajímat o to, jestli má váš život vůbec smysl, zda jsou vaše vztahy a zájmy smysluplné a vidíte všechno černě, jedná se podle doktora Gadha o nezpochybnitelné známky toho, že něco není v pořádku. Doktor Gadh považuje za ideální svěřit se odborníkovi se svými pocity a úzkostmi dříve, než se vůbec dostanete do stadia, kdy nevidíte žádný smysl života.