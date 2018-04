Uspěchaná doba může za obezitu, stres zajídáme sladkostmi

"Stres ve 21. století má zcela jinou podobu, než na jakou je člověk od přírody připraven. V současné době jsme totiž stále více vystaveni sociálnímu stresu," říká Šárka Slabá, klinická psycholožka na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se věnuje hlavně obézním.

Dodává, že někteří ho řeší nadměrnou konzumací zejména sladkostí a jiní naopak nejsou schopni sníst vůbec nic.

Dlouhodobý stres může vést k obezitě a nejen k ní, ale i k mnoha dalším zdravotním komplikacím, jako je například onemocnění srdce a cév, cukrovka, ale také rakovina.

"Je to paradoxní. Člověk by na první pohled řekl, že stres je přece ´spotřeba´ energie, kdežto při relaxaci, kdy se jen ´povalujeme´ a nevykazujeme žádný pohyb, bychom měli přibírat. Bylo by to logické, ale tak to není," říká psycholožka Slabá, která skoro 20 let vede i kurzy snižování nadváhy STOB.

Stres a obezita spolu souvisí hlavně proto, že člověk prožívající stres nejí pravidelně. Jak víme mnohdy i z vlastních zkušeností, nepravidelné jídlo patří mezi nejspolehlivější způsoby, jak rychle přibrat.

Obézním se člověk stává také proto, že ve stresu nemá čas jíst a večer sní jakékoliv jídlo, hlavně že je rychle připravené a zasytí.

Nejhorší je, že si vlastně vytváříme zvyk nic nejíst a jen uzobávat a to zejména sladkosti, které jsou pro nás rychlým zdrojem energie. Poté při každé potřebě uklidnit se sáhneme po sladkém či alkoholu s vidinou, že nám pomůže. Ale pomoc nikde; co získáme, jsou jen kila navíc.

Relaxace vás nastartuje

"I zvyky však můžeme měnit. Čím déle trvají, tím více úsilí nás to bude stát. Ale stav, kdy se máme znovu rádi a cítíme se skvěle, jistě za trochu námahy stojí," říká psycholožka.

Hubněte s odborníky Chcete i vy zkusit zhubnout natrvalo? Společnost Stop obezitě připravila tříměsíční program, kam se může každý přihlásit, a dokonce vyhrát i zajímavé ceny. Pomáhat vám budou nejen lidé, kteří již zhubli, ale také odborníci z řad nejlepších českých lékařů a terapeutů. Více informací a registrace na: www.stobklub.cz

Zkuste si připravovat jídlo dopředu a snažte se jíst v pravidelných intervalech pětkrát denně. Do krabičky si nakrájejte zeleninu, kterou můžete v případě "krize" sníst. Mnohdy je to totiž pouze o tom, že vystresovaný člověk se jídlem jen uklidňuje a zelenina je pro tělo lepší než kalorická čokoláda.

Důležité je najít si alespoň chvilku času na relaxaci. Ta nás učí uvolnit tělo a usměrňovat tok našich myšlenek tak, abychom si vytvořili prostor, ve kterém jsme ryze u sebe.

Ideální na relaxaci je jóga nebo procházky se psem. Jiným ale pomůže třeba běh, jízda na kole, nějaký dynamický sport. Pokud se vám podaří pravidelně do svého programu takovouto aktivitu zapojit, určitě po čase uvidíte výsledky.