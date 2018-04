Strečink - zahřívání svalů

Strečink rozdělujeme podle toho, zda jej provádíte sami a nebo s pomocí partnera či přístroje



Při dynamickém strečinku se protahuje každý sám. Jedná se o soubor cvičení, která také svaly posilují. Můžete ho využít i na rozhýbání svalů po ránu a zabráníte tak nepříjemným svalovým zraněním.

- Aktivní (dynamický) strečink

- Pasivní (statický) strečink

Cílem tohoto typu strečinku je pocit nebolestivého natažení. Svaly se protahují pomalu a klouby musíte držet v dané poloze 15 - 60 s.

Hodně cvičit a namáhat se k dobré kondici nestačí.

Paradoxně by to mohlo být dokonce naopak, člověku by mohl přehnaný a špatně zvolený způsob ublížit. Jak jsem již zmínil v minulém čísle, nezbytnou a často opomíjenou částí cvičební lekce je strečink. Podle mých zkušeností mnoho cvičenců strečink buď úplně opomíjí, případně se o něj snaží, ale nesprávně. Riskují zranění a další zhoršení stavu svého svalstva.



Zásady strečinku aneb Na co nezapomenout



Aby strečink působil optimálně, je nutné dodržovat několik základních zásad, při jejich nedodržení by šlo o zbytečně vydanou námahu.

1. Strečink je nutné vykonávat pomalu, plynule a nenásilně. Nesmí to bolet. Bolest naopak svědčí o tom, že něco děláte špatně.

2. V protahovaném svalu by měl být cítit pouze tah. Při začátku pohybu je výdech, potom se dýchá plynule.

3. Při základním strečinku držte napětí v protahovaném svalu asi 30 sekund. Účinek se snažte zacílit pouze na protahovaný sval, pak přináší cvičení největší užitek.

4. Protahujte se pokud možno v klidném prostředí, což třeba při domácím cvičení jde dobře. Lépe se tak uvolníte.

5. Nezapomeňte na dostatečné oblečení.

6. Správně vykonávaný strečink nemůže ublížit. Pouze pro lidi, kteří mají extrémně pohyblivé klouby, platí, že by jej neměli vykonávat do krajních poloh.

7. Zařazujte strečink v rámci každého tréninku.



Zázračné cvičení pro krk

Strečink lze vykonávat na začátku každé lekce v rámci rozcvičení, kdy se v optimálním případě protáhne celé tělo. Strečink lze také zařadit v přestávkách mezi jednotlivými cviky. V tomto případě se strečink používá na právě procvičovaný sval nebo na sval protilehlý.

Velice důležitý je strečink zařazovaný na závěr cvičební lekce. Takto zařazený strečink zlepšuje regeneraci právě procvičených svalů. Optimální je protáhnout svaly celého těla. Strečink lze zařazovat také mimo vlastní trénink. U nejvíce zkrácených svalů v těle je to dokonce nutností.

Zázračně může působit protažení svalů krční páteře, protože tyto svaly jsou nejvíce zatěžovány při sedavém zaměstnání. Strečink může potom ulevit bolestem krční páteře, a tím i hlavy. Obecně lze protahovat zkrácené svaly mimo trénink třeba i několikrát denně.