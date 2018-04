Muži se nás snaží rozčílit naschvál. Je to strategie, říkají vědci

Tichá domácnost, italské házení talířů, uštěpačné poznámky. Existuje celá řada způsobů, jak se vyrovnat s neshodami. Ať už je to jakkoli, jen zřídkakdy jsme schopni oslňovat neprůstřelnými argumenty, v konfliktu s partnerem vítězí emoce nad racionálním uvažováním.

Když se nám pak v takové situaci nalije krev do obličeje a oči se naplní slzami rozhořčení, jen těžko si jde představit, že by to byl výsledek promyšlené strategie. Nový výzkum však ukázal, že všechno může být jinak, než se na první pohled jeví.



Když tě naštvu, vyhraju

Vědci z University of California totiž přinesli důkaz, že lidé využívají negativní pocity ostatních ve svůj prospěch, píše britský Daily Mail. Studie, která mapovala přes stovku studentů mužského pohlaví, konkrétně ukázala, jak muži pracují se vztekem svých oponentů.

Při experimentu, během kterého se muži účastnili různých soutěží, se hráči snažili své protivníky schválně vystavit nepříjemným situacím, které je měly rozzlobit. Ve většině případů se tento záměr povedl a poražení doplatili právě na svůj vztek. Zmíněný výzkum tak jen potvrdil účinnost známého fenoménu, který sportovní fanoušci znají pod názvem "Materazziho efekt".

Marco Materazzi není jen mistrný fotbalista, ale hlavně Ital, který díky vášnivé povaze dokáže dokonale ovládnout hru. Znám je hlavně svými výstupy proti francouzskému záložníkovi Zidanemu, kterého dokázal vyprovokovat tak, až byl Zidane vyloučen ze zápasu.

Manipulace se vztekem

Podle Uri Gneezyho, vedoucího citované studie, je vyvolaný vztek přesně to, o co v konfliktu jde. "Účastníci našeho výzkumu se schválně snažili rozčílit své protivníky, jakmile z toho mohli těžit. Tato zjištění tak jasně potvrzují, že lidé jsou si plně vědomi vlivu emocí na chování, čehož se snaží využít ve svůj prospěch," komentuje svůj projekt Gneezy.

Strategická manipulace se vztekem se však neomezuje na sport a soutěže, ale má značný přesah do každodenního života. Osmadvacetiletá Magda o tom ví své. "Nerozčiluji se často, ale když mě to popadne, tak to stojí za to," tvrdí mladá manažerka, která pracuje v realitní společnosti.

"S partnerem se známe už dost dlouho," pokračuje. "Takže moje výbuchy pro něj nejsou výjimečným. Nedávno jsem začala přemýšlet nad tím, jestli mě nedráždí schválně. Dlouhé debaty a promluvy ho totiž nesmírně mučí. Když se naopak rozzlobím tak, že křičím, za pár minut je po všem. A on má pokoj. Jen málokdo mě dokáže tak vyprovokovat."



Pravidlo dvaceti

Teď, když víme, že nám to naši mazaní partneři dělají naschvál, je na čase jim to vrátit. Uvedený výzkum se totiž také soustředil na to, jak se vztekem pracovat. Ačkoli všechny výsledky potvrdily, že vztek dokáže s chováním radikálně zamávat, jeho vliv není nekonečný. Pocity rozzlobení a hněvu totiž po nějaké době úplně ustoupí.

Vědci dokonce přišli s přesnou stopáží: dvacet minut je podle jejich měření doba, během které nad sebou znovu získáme kontrolu. Takže místo toho, abyste rozbíjela nádobí, raději ho půl hodinky myjte. Nebo se koukejte na italský fotbal.

