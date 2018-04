Štrasburská játra s cibulí

Na čtyřiceti gramech Planty opečeme po obou stranách dozlatova kroužky jablek pokapaná citrónovou šťávou, aby nezhnědla. Jablka vyjmeme z pánve a uložíme na teplém místě. Do šťávy po opékání přidáme cibuli nakrájenou na tenké půlkroužky a pěkně do zlatova ji opečeme.

Plátky jater obalíme po jedné straně v mouce a opečeme po obou stranách do zlatohněda na zbývající Plantě na druhé pánvi. Opečená játra vyjmeme a dáme na teplé místo.

Na šťávě po opékání jater lehce osmahneme jemně usekanou petrželku, zakapeme worcesterem, osolíme, opeříme, přidáme 1/4 kostky hovězího bujónu, podlijeme vodou a krátce povaříme. Přidáme plátky jater, jablkové kroužky a cibuli.

Pánev položíme na dřevěný podnos. Teprve u stolu flambujeme vlažným koňakem.

K flambovaným játrům podáváme vařené brambory nebo plátky bílé veky.

(časopis Dobrou chuť!)