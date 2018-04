Strach z piva, tmy i ze sňatku. Na člověka útočí stovky fobií

Aerofobie, kynofobie, demofobie nebo třeba filemofobie. Kdyby se sepsaly všechny chorobné strachy, byl by to seznam o více než 500 položkách. A mezi nimi by nechyběly takové "obvyklé" fobie, jako je třeba strach z uzavřeného prostoru nebo z výšek, ale také "exotické", skoro až neuvěřitelné fobie, například z líbání, ze sňatku, z papeže či ze stromů.