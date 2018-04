Čtenářský recept: Šťovíkový boršč

Doba přípravy: 1,5 hodiny

Množství: 6 porcí

celý mladý kohoutek nebo slepička případně kuře

300 g jemně nasekaných šťovíkových listů

250 g brambor

3 cibule

lžíce sádla

1-2 lžíce hl. mouky

2 vejce

sůl

2 lžíce sekaného kopru

250 g kysané smetany

1. Kohoutka, sůl a celou oloupanou cibuli dáme vcelku vařit v dostatku vody (cca 1 litr) tak, aby vše bylo ponořené do vody. Maso vaříme do změknutí (jde od kosti).

Uvařeného kohoutka vykostíme a jemně nakrájíme, uvařenou cibuli rozmačkáme, vývar přecedíme. Do vývaru vrátíme maso, cibuli a necháme na mírném ohni provařit.

2. Než se uvaří kohout, uvaříme oloupané nakrájené brambory v osolené vodě. K bramborám dáme vařit celou oloupanou cibuli. Vše uvaříme doměkka.Vařenou cibuli rozmačkáme ve vodě, ve které se vařily brambory, vodu ale nesléváme.

3. Do třetího hrnce nebo pánve dáme rozpustit lžíci vepřového sádla a na něm pomalu zesklovatíme jemně nakrájenou cibuli. Na ni nasypeme nasekaný štovík a pomalu restujeme, než štovík změní barvu (zbledne), pak ho poprášíme hladkou moukou a zamícháme do hladka.

4. Do prvního hrnce, kde se pomalu ve vývaru vaří nakrájené maso, přidáme vařené brambory s rozmačkanou cibuli a zalijete vývarem z brambor a cibule. Provaříme. Nakonec přidáme orestovaný štovík. stále mícháme a zavaříme. Polévku zahustíme 2 rozkvedlanými vejci, dle chuti přisolíme a vmícháme 2 lžíce nasekaného kopru.

Hrnec odstavíte z ohně a vmícháte kysanou smetanou. Polévku servírujeme v hlubokém talíři a nakonec na talíři zjemníme lžící kysané smetany.

TIP: Pozor, když šťovík převaříte, zhnědne. Polévka chutná stále, jen není zelenkavá.

Poznámka: Šťovíkový boršč je vynikající úžasně nakyslá polévka lahodné vyvážené chuti. Polévku mě naučila babička Marie Suková která pocházela z Žitomiru a do Čech přišla s dědou Ferdinandem po druhé světové válce. V naší rodině se vždy vařil a vaří stále. Šťovík najdete na loukách, ale u nás (u rodičů) se pěstuje na záhonku. Původně to bylo jídlo, které se jedlo na podzim v čase, kdy dorostla jarní kuřátka a zabíjeli se mladí kohoutci.

Šťovík se sklízí 2 - 3 za rok, první na jaře, na konci léta a nakonec před mrazíkem. Sklizený orestovaný šťovík dnes mrazíme. Babička ho, ale dříve zalívala sádlem a ukládala do kameninových hrnců.