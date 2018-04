Šťourání v nose je nechutné, ale pravděpodobně prospívá zdraví

Na podporu svého tvrzení vyzval kanadský vědec a vysokoškolský profesor své žáky, aby provedli praktický test. Třídu rozdělil na dvě skupiny, z nichž jedna bude konzumovat obsah svých nosních dírek a druhá se tohoto neslušného zlozvyku naopak vyvaruje. Profesor Napper nejdřív vstříkne do nosu všech dobrovolníků určitou látku a pak bude sledovat, jak se zachová imunitní systém účastníků experimentu.

"Budeme sledovat imunitní reakci vůči této látce, a jestliže bude vyšší u studentů, kteří se šťourají v nose, tak se moje domněnka potvrdí," uvedl pro Daily Mail akademik Napper.

Profesor biochemie na Saskatchewanské univerzitě je přitom už teď velkým zastáncem teorie, že konzumace soplů je zdravá. "Příroda nám sama dává najevo, co je zdravé jíst a co ne," uvádí. "A tak když máme nutkání sníst, co najdeme v nose, měli bychom to prostě udělat."

Jeho výzkum navazuje na předchozí studie, které dokazují, že pečlivé dodržování hygienických návyků naopak vede ke snížené odolnosti organismu vůči infekcím a k vyššímu výskytu alergií a jiných autoimunitních onemocnění.

Podle něj se lidstvo z dlouhodobého hlediska vyvíjelo spíš v nepříliš čistých a hygienických podmínkách, takže pravděpodobně děláme z hlediska zdraví velkou chybu, když se posledních pár desítek let snažíme žít ve sterilní čistotě.

Nejen tento nechutný zlozvyk ovšem může být prospěšný našemu zdraví. Například podle britské doktorky Hilary Longhurstové je pravděpodobně zdravé i okusování nehtů. "Když máte špinavé ruce, tak se do vašeho těla dostávají nečistoty, které máte za nehty, a tím se aktivuje imunitní systém," tvrdí imunoložka.

Imunitní systém totiž zjednodušeně řečeno funguje na základě paměti. Informace o látkách, se kterými se setká, si ukládá, a když se s nimi setká podruhé, aktivuje zbraně - říká se jim paměťové lymfocyty - které vědí, jak je zlikvidovat.