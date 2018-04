Stolice: na co byste se nikdy nezeptali

Co je normální a co už ne Černá stolice

Přirozený důsledek

- užívali jste aspirin nebo léky obsahující bismut

- jedli jste lékořici, borůvky, velké množství špenátu nebo jinou listovou zeleninu

- snědli jste jídlo s vysokým obsahem železa nebo užíváte železité tablety

- pili jste velké množství červeného vína Důsledek choroby

- meléna: černá stolice vzniká krvácením do trávicího traktu (kdekoliv od úst až po tlusté střevo). Krev se natrávila do stolice a je proto černá. Červená

Přirozený důsledek

- vypili jste rajčatový džus nebo snědli rajskou polévku

- snědli jste velké množství červené řepy Důsledek choroby

- trpíte hemoroidy

- dochází ke krvácení do tlustého střeva nebo konečníku

- máte zhoubný nádor střeva nebo konečníku (při nálezu krve ve stolici je nutné vždy rychle vyhledat lékaře) Šedá

Důsledek choroby

- máte nedostatek žlučových barviv (k tomu dochází kvůli poruše odtoku žluči do střeva), může také poukazovat na poruchu žlučovodu

- někdy je tato stolice signálem celiakie Zelená

Přirozený důsledek

- snědli jste velké množství listové zeleniny

- pozřeli jste zelené nebo červené potravinové barvivo (želatiny, nanuky)

- zkonzumovali jste příliš železitých doplňků Důsledek choroby

- jídlo putuje do tlustého střeva příliš rychle, např. kvůli průjmu Žlutá/oranžová

Přirozený důsledek

- snědli jste jídlo bohaté na betakaroten (mrkev, meruňky, mango, dýně)

- žlutá barva stolice se objevuje po velkém přísunu mléčné stravy

- objevuje se po některých lécích (obsahujících betakaroten) Důsledek choroby

- máte nadbytek tuků ve stolici kvůli špatnému vstřebávání Bílé nitkovité částečky

Důsledek choroby

- spolu s pálením kolem řiti jde o ukazatele roupů