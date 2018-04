Jak jste na tom se zdravím? Nakoukněte do záchodu

I když náš tělesný odpad nám může o celkovém zdraví hodně prozradit, málokdo své výkaly před spláchnutím zkoumá. Nikdo vás samozřejmě nenutí, abyste svou stolici podrobovali důkladnější prohlídce pod mikroskopem, ale je určitě dobré vědět, jak má normální stolice vypadat a kdy byste měli naopak zpozornět.

"Zažívací trakt obsahuje více bakteriálních buněk, než je buněk v celém těle," říká doktor Jean-Pierre Raufman, gastroenterolog z lékařské univerzity v Marylandu.

"Je velmi důležité, aby naše střeva fungovala správně, aby vstřebala nezbytné živiny, ale také zabránila přístupu jakýchkoli potravin, chemických látek a mikrobů, které by nám mohly ublížit."

Změna pohybu střev obvykle neznamená nic vážného a může nastat i kvůli změně stravovacích návyků. Někdy však také může signalizovat boj těla s infekcí nebo snahu organismu vyrovnat se s nějakým závažnějším problémem.

Barva

Stolice většinou odráží to, co jíme. Zatímco různé odstíny hnědé se považují za normální, některé barvy, jako je černá, červená nebo žlutá, tak úplně normální nejsou.

"Černá stolice by mohla ukazovat na krvácení do žaludku nebo do první části tenkého střeva," upozorňuje doktor Raufman, který zároveň uklidňuje, že i zvýšený příjem železa v tabletách může ztmavit stolici do tmavě zelena až černa.

Za černou barvou také mohou stát léky, které obsahují bismut, nebo zvýšená konzumace černé lékořice, borůvek nebo červeného vína.

Jasně červená stolice obvykle obsahuje krev pocházející z nižší části zažívacího systému, jako je tlusté střevo, konečník nebo řitní otvor. Přechodně červená stolice se také objevuje po konzumaci červené řepy.

Problém může věstit bledá bílá nebo žlutá barva stolice, která může ukazovat na špatnou činnost slinivky břišní, dále na rakovinu žlučovodu nebo hepatitidu.

Zelená stolice obvykle naznačuje, že strava prošla trávicím traktem příliš rychle, nebo jste snědli velké množství potravy obsahující chlorofyl (např. listová zelenina). Pokud však zelená barva stolice přetrvává déle než dva až tři dny, může signalizovat otravu nebo vážnější nemoc, jako jsou Crohnova nemoc, celiakie či rakovina.

Tvar

Změna tvaru stolice by také neměla zůstat bez povšimnutí. Za normální je považován válcovitý tvar, stolice, která je úzká a velmi tenká může být podle některých expertů ukazatelem rakoviny tlustého střeva.

Doktor Raufman však dodává, že úzká stolice může být také znamením ucpání v dolní části tlustého střeva, což znamená, že střevo je částečně zablokované a stolice nemůže normálně projít.

Dalším příznakem možného problému je měkká a mastná stolice, která se přilepuje dovnitř záchodu a obtížně se splachuje. Tato stolice obsahuje příliš mnoho tuku a bývá znamením nedostatečné činnosti slinivky břišní, jako je chronický zánět slinivky (chronická pankreatitida).

Naopak tvrdá stolice, která rychle klesá ke dnu, ukazuje na nedostatečný pitný režim a nedostatek vlákniny.

Zápach

Zápach po vyprázdnění je naprosto přirozený a je ovlivněn především stravou. Obecně platí, že masitá strava způsobuje zvýšený zápach stolice, stejně tak i fazole nebo pivo. Zvláště nechutný a neobvyklý zápach, který přetrvává, by však mohl signalizovat závažný zdravotní problém, jako je infekce nebo i karcinom tlustého střeva.

Stolice se skládá z nestráveného jídla, bakterií, slizu a odumřelých buněk. Obvykle nepříjemně zapáchá kvůli bakteriím a parazitům, ale také může obsahovat další složky, které produkují zvláště nepříjemný zápach.

"Krev ve stolici obvykle přichází se zvláště divným zápachem," říká doktor Jean-Pierre Raufman. "Také stolice s velkým množstvím tuku může velmi zapáchat."

Zácpa

Suchá tvrdá stolice, kterou je obtížné vyloučit, je příznakem zácpy, která může být způsobena množstvím faktorů včetně špatné stravy, nedostatkem pohybu, určitými léky, nedostatkem tekutin nebo různými střevními obtížemi.

Pokud je ignorována, může zácpa vést ke komplikacím, jako jsou hemoroidy nebo krvácení do konečníku.

Nejlepším způsobem, jak předejít zácpě či ulevit nepříjemným příznakům, je konzumace vyvážené stravy s vysokým obsahem vlákniny, dostatečný pitný režim, pravidelný pohyb a pravidelné vyprazdňování.

Průjem

Průjem nastává, když nepevná vodnatá stolice projde střevy příliš rychle. Obvykle trvá jeden nebo dva dny a sám odezní.

"Je to normální způsob těla, jak se zbavit toxických látek, jako jsou bakterie a virální infekce, ale také může vést k dehydrataci," vysvětluje doktor Raufman.

Průjem mohou způsobit paraziti v jídle a ve vodě, ale vodnatá stolice může naznačovat i vážnější problém. Průjem, který trvá nejméně čtyři týdny může být příznakem chronického onemocnění, jako je syndrom dráždivého tračníku nebo Crohnova nemoc.