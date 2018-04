Sto otázek o chřipce. Radíme, jak se ubránit obyčejné i prasečí

Odborná spolupráce Přílohu po odborné stránce zpracoval prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., od roku 2002 profesor epidemiologie, ředitel centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Posledních 15 let se podílí na celosvětovém vývoji nových očkovacích látek, včetně chřipkových a pandemických. Je autorem dvou monografií o chřipce a pěti dalších s tématikou očkování. Patří v této oblasti mezi nejvíce citované české lékaře v zahraničí. Je zástupcem šéfredaktorky časopisu Bio Med Central Infectious Diseases, který vychází v Londýně.

Mám se bát?

Případů prasečí chřipky u nás přibývalo celé léto. Ještě horší to podle lékařů může být v zimních měsících. To navíc uhodí i běžná chřipka.

1. Není to vše planý poplach? Vždyť v Česku onemocnělo jen pár desítek lidí.

Je důležité o prasečí chřipce mluvit, zvyšuje to obezřetnost lidí, a tak se snižuje možnost jejího šíření. Zdravotní systém tak nezahltí chronicky nemocní. Prázdninové šíření viru ukázalo, že nejdůležitější skupinou jsou mladí lidé s velkými sociálními kontakty. Cestování během prázdnin velmi napomohlo šíření viru v cestovatelských velmocích, jako je Anglie a Německo.

2. Nejde jen o hru farmaceutických firem s lidským strachem, takže pak na vakcínách vydělají horentní sumy?

Tak to není, protože přípravu vakcíny, určení virového kmene i nutnost zahájení výroby určuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a je jen na farmaceutických společnostech, zda se do boje proti prasečí chřipce zapojí.

3. Vědci už léta mluví o pandemii chřipky a pořád nic. Přijde?

Podle mě již přišla, protože pandemickým šířením rozumíme nekontrolované šíření viru z kontinentu na kontinent. Tak vznikají v jednotlivých zemích poté epidemie, které mohou mít různý průběh. Epidemická vlna má několik vrcholů, například v Mexiku v tuto dobu dva.

4. Kam se poděla ptačí chřipka? A kam se "schoval" SARS, který svého času odstartoval hotové manévry a umírali na něj lidé?

Ptačí chřipka se nikam neschovala a dál se šíří velmi podobně jako celou dobu od roku 1996. Jen média se jí tolik nevěnují. Hodně lidí, kteří na ni onemocní, zemře, ale velmi nesnadno se šíří, protože dostatečná infekční dávka se musí dostat až do plic. SARS se podařilo eliminovat velmi důslednými protiepidemickými opatřeními, například izolací nemocných.

5. Jaký je poměr mezi lidmi zemřelými na normální chřipku a na prasečí?

Zatím se zdá, že v tomto ohledu je nebezpečnější ta prasečí. Odhaduje se, že celosvětově onemocní nějakou závažnou formou chřipky až půl miliardy lidí, z toho 250 až 500 tisíc lidí zemře. U nás loni onemocnělo 1,2 milionu lidí, víc než 2 500 jich na následky nemoci zemřelo. Světová zdravotnická organizace k 28. srpnu napočítala necelých 210 tisíc nakažených prasečí chřipkou, z toho nejméně 2 185 lidí zemřelo. U nás zatím onemocnělo 258 lidí, nezemřel nikdo.

6. Je prasečí chřipka nebezpečnější než ptačí? V čem?

Daleko lépe se šíří v lidské populaci, avšak doposud nezpůsobila závažné formy a úmrtí v takovém procentu jako ptačí chřipka. Tím, že se lehce šíří, však napadá větší skupinu obyvatel, a tak její celkový dopad je podstatně výraznější.

7. Může se prasečí chřipka zkombinovat s ptačí? Co by to znamenalo?

Teoreticky by ke kombinaci mohlo dojít, společným hostitelem by však neměl být člověk, u kterého taková dvojitá infekce není možná. Já osobně se domnívám, že ke smíšení obou virů nedojde.

8. Kdy se dá čekat největší nápor prasečí chřipky?

S největší pravděpodobností v průběhu zimních měsíců, tedy od konce ledna do počátku března, ale pokud v té době bude převažovat virus sezonní chřipky, pak dojde k většímu výskytu během jarních měsíců, v březnu i dubnu. Může to platit i obráceně.

9. Jaký rozměr může mít pandemie?

S největší pravděpodobností dojde k onemocnění či promoření světové populace během 12-24 měsíců od zjištění onemocnění. To bude první vlna. Pokud dojde ke dramatické změně prasečího chřipkového viru, může se objevit druhá vlna. To se v současnosti ale těžko předpokládá, já osobně se domnívám, že k žádné druhé vlně během následujícího roku nedojde.

10. Kdo zodpovídá za vyhlášení celosvětové pandemie? Nemůže být obviněn z šíření paniky?

Pandemie chřipky byla vyhlášena generální ředitelkou Světové zdravotnické organizace. Oficiální zprávy této organizace jsou odborně podložené a podle ministerstva zdravotnictví je nelze v žádném případě považovat za šíření paniky.

Očkování

11. Mám mít strach z prasečí chřipky, když nejsem očkovaná, ale jinak jsem poměrně zdravý člověk?

Určitě bych neměl větší strach než při jízdě v hromadném dopravním prostředku. Důležité je ale onemocnění rozpoznat, léčit je klidem na lůžku a léky, jež účinně působí na příznaky chřipky, popřípadě antivirotiky. A dodržovat minimálně dvoutýdenní rekonvalescenci s velmi nízkou fyzickou aktivitou.

12. Pomůže proti nákaze prasečí chřipkou očkování proti normální chřipce? Zmírní aspoň průběh?

Obecně předpokládáme, že průběh nezmírní, i když poslední výzkumy ukazují, že existuje určitá procentní shoda mezi antigeny (to jsou látky, které vyvolávají tvorbu protilátek v organismu) prasečí chřipky a jedním z antigenů proti sezonní chřipce. Efekt zřejmě nebude větší než 10 procent.

13. Jak dlouho je očkování proti chřipce spolehlivé?

Za čtrnáct dní po očkování už vakcína ochrání většinu populace, nejvíce působí za tři týdny po aplikaci, na poloviční hodnotě je za půl roku. Protilátky však přetrvávají v menším množství i tři roky, a tak mohou částečně chránit v následujících sezonách proti chřipkovému viru, který neprošel výraznými změnami.

14. Není nebezpečná kombinace očkování sezonní chřipka - prasečí chřipka?

Není. Vakcíny je možné kombinovat dokonce i aplikací v jeden den do dvou oddělených vakcinačních míst, kterými mohou být oba ramenní svaly, tedy pravý a levý. V ideálním případě je dobré posunout očkování mezi vakcínou proti sezonní nebo prasečí chřipce o čtrnáct dní, kdy se může vytvářet imunitní odpověď.

15. Bude dost vakcín proti normální chřipce?

Vakcíny si u distributora objednávají lékárny. Podle ministerstva dovozci a výrobci přislíbili, že jsou na náš trh schopni dodat větší množství vakcíny než v předchozích letech. Očkování pro osoby starší 65 let a pro vybrané indikace hradí pojišťovny. Ostatní si musí vakcínu zaplatit sami. Stojí kolem 300 korun.

16. Proč se nebude nakupovat vakcína proti prasečí chřipce pro všechny obyvatele, tak jako v některých západních zemích?

Očkování celé populace je podle ministerstva zdravotnictví spíše politických aktem než odbornou věcí. S ohledem na výskyt prasečí chřipky a interval dokončení výroby pandemické vakcíny proti ní je nereálné očkovat 100 procent populace, protože logicky někteří onemocní předtím, než bude vakcína k dispozici, a budou tak pravděpodobně vůči této infekci imunní. "Navíc současný vývoj pandemie nenasvědčuje této potřebě," dodává mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

17. Když se na mě nedostane vakcína, ale budu mít strach, že onemocním, mám se nechat očkovat v zahraničí?

I v zahraničí bude očkovací látka proti prasečí chřipce přidělována do rizikových skupin, a tak nepředpokládám, že by mohla kvést vakcinační turistika. Určitě není vhodné si nechat aplikovat vakcínu proti prasečí chřipce z instituce, která ji nemá formou státního přídělu. V každém případě je v našem státě dostatečné množství antivirotik druhé generace, která při okamžitém užívání velmi výrazně snižují výskyt chřipkových příznaků.

18. Když se mi něco stane poté, co se nechám jako státem vybraný jedinec, ať už třeba hasič či doktor naočkovat povinně vakcínou od státu a ochrnu - prostě budu mít kvůli tomu nějaké negativní dopady na zdraví, dá mi někdo nějakou náhradu za újmu na zdraví?

Prokázat příčinnou souvislost by v tomto případě bylo velmi těžké, proto je spíš nepravděpodobné, že byste získal odškodnění.

19. Prodělal jsem vážnou nemoc a pořád mám slabší imunitu. Mám se nechat očkovat proti chřipce? Neohrozí mě už samotná vakcína?

Pro osoby s chronickým onemocněním srdce, plic, cév, ledvin, jater je vhodné očkování proti chřipce. Velmi podobné je to i pro osoby starší 65 let.

U obou skupin je v zásadě imunitní systém oslaben (onemocněním nebo věkem), a tak jej divoká chřipka velmi rychle překoná. Naproti tomu očkování znamená vpravení malého množství účinné látky, na kterou si lidský organismus pomalu zvyká. U obou uvedených skupin očkování snižuje počet hospitalizací o 75 procent a úmrtí o 80 procent v porovnání s neočkovanými osobami.

20. Uvažovalo se, že by i u nás byli očkováni proti prasečí chřipce také chronicky nemocní jako v zahraničí. Nakonec z toho sešlo. Jak se mají tito lidé chránit?

Tyto osoby by měly být léčeny antivirotiky. Počet balení léků, který je k dispozici, je dostatečný k léčbě všech těchto lidí. Vyhnout se viru asi nelze, ale dodržováním správné životosprávy, posilováním imunitního systému, užíváním vitaminů a chráněním či otužováním sliznic nosu a nosohltanu je možné předejít těžšímu průběhu chřipkového nemocnění.

Těhotenství a kojení

21. Když se nenechám očkovat jako těhotná a dostanu chřipku, zanechá to nějaké stopy na miminku?

Prodělání chřipkové infekce vede velmi často ke snížení porodní hmotnosti, předčasnému porodu a případně dalším komplikacím. Těhotenství zvyšuje vnímavost ženy i plodu vůči virovým infekcím. Například v USA je proto doporučováno očkování těhotných žen proti sezonní chřipce v posledním trimestru těhotenství, které nijak nenarušuje vývoj plodu. V případě, že se žena nenechá očkovat, je možné ještě zasáhnout antivirotiky.

22. Existují studie, že je očkování proti chřipce skutečně bezpečné pro nenarozené dítě?

Studie v tuto chvíli neexistují, ale z dosavadních statistik je patrné, že těhotné ženy jsou vůči infekci velmi vnímavé a je pro ně lepší se nechat naočkovat než chřipku prodělat.

23. Předává matka protilátky proti chřipce svému dítěti kojením?

Matka při kojení přenáší protilátky proti různým infekcím včetně chřipky na dítě, a tak je pasivně chráněno. Dá se spolehlivě předpokládat, že chřipkové protilátky by neměly být výjimkou.

24. Je možné se nechat očkovat, když žena kojí?

Ano.

25. Může mě coby těhotnou někdo k očkování nutit?

Určitě nemůže. Rozhodnutí musí padnout po diskusi mezi vámi a vaším ošetřujícím gynekologem.

Děti

26. Od kolika let můžu nechat očkovat děti?

Děti se mohou očkovat od 6 měsíců. Od této doby do 35 měsíců by se dítěti měla píchnout polovina dávky, to znamená 0,25 ml, a druhá dávka by se měla aplikovat s odstupem jednoho měsíce. Dítě kolem 3 let už s největší pravděpodobností chřipku někdy prodělalo, a tak od tohoto věku stačí pouze jedna dávka vakcíny.

27. Je očkování vhodné pro děti s oslabenou imunitou? A pro těžké alergiky?

Záleží na tom, o jaký typ oslabení a alergie se jedná. Například pro děti s těžšími formami astmatu nebo pro diabetiky je určitě očkování velkou výhodou. U vakcín připravovaných na kuřecích embryích je nutné před aplikací vyloučit alergii na vaječný bílek.

28. Jak to, že se teď doporučuje chránit malé děti vakcínou proti chřipce (nikoliv jen té prasečí) už od několika měsíců věku, když normálně lékaři děti do tří let neočkují proti chřipce s odůvodněním, že se vyvíjí imunitní systém?

To je komplikovaná otázka. Studie prováděné v USA ukazují, že očkování proti chřipce u malých dětí velmi výrazně snižuje nemocnost a také cirkulaci viru v další části populace. U nás je očkování odmítáno - očkuje se cca jen 4-7 procent obyvatel, to je méně než ve světě. Nedůvěra v očkování je patrná i u dětských vakcín.

29. Když onemocním, mám se vyhýbat svým dětem, abych je nenakazil?

Určitě je dobré dodržovat opatření proti přenosu infekce, ale rodinné kontakty jsou natolik úzké, že se vůbec nedá předpokládat, že by k přenosu nedošlo. Zatímco sezonní chřipka se může přenášet po dobu jednoho týdne hlavně vzdušnou cestou, prasečí chřipka se přenáší jak vzduchem, tak kontaktem. Virus je až tři týdny vylučován močí, stolicí a v prvních dnech také ve vydechovaném vzduchu.

30. Kolik dětí zatím u nás onemocnělo prasečí chřipkou

V ČR bylo k 31. srpnu hlášeno celkem 60 případů pandemické chřipky u dětí do 18 let. Jde o necelou čtvrtinu všech nakažených.

Prevence

31. Mám raději přestat cestovat? Jsou země, kam se kvůli epidemii prasečí chřipky nedoporučuje jezdit?

Nemá smysl omezovat cestování, pokud jste zdravá osoba, protože se nakonec viru stejně nevyhnete. Zvažovat cestu do oblastí s aktuálně vysokým výskytem chřipky by měli lidé s chronickým onemocněním (například diabetik s inzulinovou pumpou).

32. Mám se vyhýbat cizincům v Praze, abych nedostala tuto chřipku?

Nemá to vůbec cenu. Prasečí chřipka na rozdíl od sezonní se přenáší nejen vzduchem, ale i kontaktem. Lepší než se vyhýbat cizincům je dodržovat základní hygienická pravidla, například často si mýt ruce mýdlem, a to i meziprstí.

33. Mám se před cestou do zahraničí a pak během ní nějak zvlášť chránit - používat cestou v letadle roušku, mít i do hotelu raději svůj ručník?

Uvedená opatření nemají větší smysl. Pokud pojedete, třeba kvůli práci, do ohniska nemoci, vezměte si s sebou antivirotika pro takzvanou pohotovostní léčbu. Jakmile budete mít klasické příznaky prasečí chřipky, můžete lék začít užívat.

34. Je možné se nakazit i od člověka, který sedí u vedlejšího stolu v restauraci a kýchá?

Je to možné, pokud vzdálenost je okolo dvou metrů a vy budete intenzivně vdechovat. Na druhou stranu je asi málo pravděpodobné, aby člověk s akutní formou nemoci, kdy vykašlává velké množství viru, chodil do restaurace. Spíše bude v té době ležet v posteli.

35. Může mě před virem -například v MHD - ochránit pravidelné nošení hygienické roušky z lékárny? Má rouška vůbec nějaký smysl?

Pravidelné nošení roušky vás významně neochrání, protože kromě vzduchu onemocnění můžete dostat i kontaktem.

36. Jaká by případně rouška měla být? Jak dlouho je použitelná?

Mezi rouškami je velký rozdíl. Pokud má například ošetřující personál nějaké používat, pak jen ty, které znemožní prostup viru. Ale i ty se mohou používat maximálně 24 hodin.

37. Můžu dostat prasečí chřipku z klimatizace?

S největší pravděpodobností ne. Moderní klimatizace (ale i vysavače) používají takzvané HEPA filtry, které jsou schopny zachytit virové částice.

38. Když si budu mýt ruce pokaždé, když přijdu zvenku, snížím tím riziko, že chřipku chytnu?

Mytí rukou několikrát denně určitě riziko získání infekce může výrazně snížit. Nesmí však jít o prosté opláchnutí rukou, ale důkladné omytí včetně mýdla.

39. Je pravda, že vir chřipky se mi může do těla dostat přes oči? Protírat si oči je tedy nebezpečné?

Ano, kromě toho, že můžete virus vdechnout ve formě kapének, infekce se může dostat do vašeho těla přes spojivky. V hromadných dopravních prostředcích a jinde, kde se kumulují lidé, si proto na obličej sahejte jen minimálně.

40. Mám se nyní pro jistotu začít cpát vitaminy po hrstech, pomůže mi to pak?

Určitě má význam užívat vitaminy, zvláště pak vitamin C, ale jen ve standardních denních dávkách. Většina vitaminů je nad doporučenou denní dávku vylučována z těla ven a nijak vám nepomůže.

41. Pomůže mi lépe se ubránit chřipce třeba echinacea, nebo je lepší čerstvé ovoce?

Spíše bych se přiklonil k čerstvému ovoci. Echinacea ale neuškodí.

42. Které ovoce má nejvíc vitaminů?

Nejvíce vitaminu C mají citrusové plody, tedy citrony, pomeranče a grapefruity. Dobrým zdrojem vitaminů jsou také jahody a borůvky.

43. Je v kysaném zelí víc vitaminů než v ovoci?

Záleží na tom, kolik ho sníte a v jakém stavu - zda v syrovém či vařeném. Nejlepší je kombinovat oba zdroje vitaminu C a nebýt v příjmu jen jednostranný. V každém případě přirozený zdroj vitaminu C je lepší než tableta.

44. Pomůže jako prevence po ránu "štamprle" slivovice?

Příliš nepomůže. Slivovice vyvolá větší tvorbu žaludečních šťáv, a tak virus jen těžko projde přes takovou bariéru. Po aplikaci alkoholu se rozšíří mírně cévy a zvýší se cirkulace krve. To může mít jak pozitivní (virus potká více bílých krvinek), tak i negativní dopad (virus se rychleji roznáší).

45. Lékař pro mě i děti doporučil oscillococcinum. Je účinné?

Jde o homeopatický lék. Někomu pomáhá a jinému ne. Určitě má navíc výrazný placebo efekt - ten, kdo mu věří, asi tak často neonemocní. A psychika je velmi důležitá pro průběh každé nemoci.

46. Kolik hodin spánku stačí k tomu, aby si organismus odpočinul a byl posílený v době, kdy na něj útočí virus chřipky?

Každý sám dobře ví, kolik hodin potřebuje, aby se cítil dobře. Nicméně vědci nedávno zveřejnili výsledky pokusu, v němž vyšlo, že lidé, kteří spali méně než sedm hodin, byli třikrát náchylnější onemocnět než ti, kteří spali osm hodin a více.

47. Aktivně sportuju. Mám to omezit, abych se v době epidemie moc nevysiloval?

Důležité je nepřepínat se. Pokud není sport extrémně náročný, bylo by spíš kontraproduktivní s ním přestávat. Pravidelná fyzická aktivita je naopak důležitou prevencí chřipky.

48. Doktoři říkají, že pomůže, když přestanu kouřit. Není to nesmysl?

Není to nesmysl. Kouřením zatěžujete svůj dýchací trakt a oslabujete sliznice, a tak budete určitě více vnímavý k viru chřipky. Virus tak může tuto velmi důležitou součást přirozené ochrany jednoduše překonat na rozdíl od nekuřáka. Kuřák navíc ztrácí řasinkový epitel v dýchacích cestách, který působí jako kartáč s pohybem směrem ven a takto odstraňuje vše, co do dýchacích cest nepatří. Tedy i viry.

49. Hrozí víc chřipka lidem, kteří drží redukční dietu?

S největší pravděpodobností ne. Poslední výzkumy z Mexika ukazují, že právě obézní lidé jsou více vnímaví vůči viru prasečí chřipky.

50. Je pravda, že je výhodné chřipkou onemocnět, protože má u nás jen mírný průběh a získáme tak přirozenou imunitu proti té strašlivé, která teprve přijde?

To je nesmysl. Je nerozumné se chřipkou nakazit úmyslně.

Průběh nemoci

51. Může mít prasečí chřipka tak lehký průběh, že ji zaměním za běžnou virózu?

Běžně až dvě třetiny infikovaných osob prodělávají onemocnění bez vyjádřených příznaků, u třetiny se příznaky nemoci projeví a velmi se podobají běžné sezonní chřipce.

V prvních dnech nastoupí pocit únavy, bolesti svalů a kloubů tak výrazně, že upoutává nemocného na lůžko. Na rozdíl od jiných viróz netrpí nemocní v počátečním stadiu rýmou. Mezi základní příznaky patří také suchý dráždivý kašel, bolest v krku, pocit ucpaného nosu, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, výrazná únava a především horečka. Někdy se může objevit i průjem.

52. Jak ji poznám od normální chřipky?

Podle klinických příznaků prasečí chřipku od běžné sezonní chřipky bezpečně neodlišíte, avšak léčba antivirotiky zabírá na oba typy chřipkového viru, sezonní i prasečí.

53. Můžu chřipku dostat bez varujících příznaků?

U spousty lidí může chřipka uhodit z plného zdraví. Je možné, že ani únavou nebudete moci dojít z práce.

54. Jaké příznaky mě mají určitě dovést k lékaři?

Určitě není nutné okamžitě běžet k lékaři a sdělovat mu, že mám prasečí chřipku, a zároveň ji roznést mezi dvacet dalších, kteří čekají v čekárně. Lékaře je nutné kontaktovat, pokud se horečky pohybují kolem 39-40 stupňů Celsia a nereagují na léčbu antipyretiky, tedy ibuprofenem nebo paralenem.

55. Mám se při prvních příznacích chřipky vypravit na pohotovost?

Pokud onemocnění probíhá jako standardní chřipka, pak nemá smysl na pohotovost chodit. Pokud vysoká horečka přetrvává více než 24 hodin a nedaří se ji snížit žádnými léky, konzultujte tuto situaci po telefonu se svým praktickým lékařem. Pohotovosti se raději vyhněte.

56. Sestra přiletěla z Řecka z dovolené a byla nastydlá. Bála se, jestli náhodou nemá prasečí chřipku, a tak čekala, co se stane. Měla zvýšenou teplotu, rýmu, klasickou chřipku. Mohla to být ta prasečí?

Klasický průběh je horečka, suchý dráždivý kašel a nutnost být upoután na lůžko. Běžné nachlazení není chřipka. Člověk s klasickým průběhem chřipky není ani schopen navštívit lékaře pro výraznou únavu, bolest svalů a kloubů.

57. Je lékař nyní povinen při každém onemocnění chřipkou a návratu z ciziny poslat pacienta na vyšetření na prasečí chřipku?

Odebírání vzorků na laboratorní vyšetření je podle ministerstva zdravotnictví třeba provádět uvážlivě podle průběhu onemocnění. Lékař není povinen u každého odebrat krev. Záleží vždy na něm, aby individuálně posoudil každého pacienta.

58. Může si pacient, který má podezření, že má prasečí chřipku, někam dojít na vyšetření sám? Myslím tím, jestli můžu jít na specializované pracoviště, aniž bych předtím navštívil svého praktika. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň doporučuje, aby ve vážných případech pacienti navštívili nejbližší infekční oddělení příslušné nemocnice.

59. Kolik stojí vyšetření, podle kterého se dozvím, zda mám, či nemám prasečí chřipku?

Pacienti za vyšetření neplatí, nicméně podle ministerstva zdravotnictví náklady spojené s jedním takovým vyšetřením dosahují částky až 12 000 korun.

60. Jak prasečí chřipku doktor rozezná od běžné chřipky? Umí to každý praktický lékař i třeba na malém městě?

Žádný praktický lékař podle klinického obrazu nerozliší oba původce. To umějí jen lékařky v Národní referenční laboratoři pro chřipku ve Státním zdravotním ústavu.

61. Budou praktičtí lékaři speciálně školení, aby prasečí chřipku poznali?

Jsou vzděláváni průběžně. A v současné době ministerstvo připravuje další materiály, které budou lékaře o prasečí chřipce informovat.

62. Jak dlouho jsou nemocní chřipkou nakažliví?

Zdá se, že inkubační doba je nejčastěji 1 až 2 dny, může však být až 7 dní. K vylučování viru dýchacími cestami dochází až 2 týdny. K vylučování stolicí a močí může docházet až 3 týdny.

63. Může se projevit zároveň s jinými nemocemi? Třeba angínou?

Paralelně může probíhat bakteriální onemocnění, například streptokoková angína, ale současná infekce dvěma různými chřipkovými viry je málo pravděpodobná.

64. Když mě budou léčit v nemocnici, budu za drahá antivirotika platit? Pokud u vás lékař diagnostikuje prasečí chřipku s komplikacemi a těžkým průběhem, pak vám může předepsat antivirotika. Léčbu v takových případech zabezpečují infekční oddělení. Léky si hradit nebudete.

65. Když jsem v životě neměla chřipku, znamená to, že mě ta prasečí totálně položí?

Pokud jste mladá a zdravá, s největší pravděpodobností bude u vás průběh prasečí chřipky velmi lehký.

66. Pokud jednou prasečí chřipku prodělám, mohu jí onemocnět znovu?

Pokud ji skutečně proděláte, znovu byste ji dostat neměla. Ovšem platí to jen tehdy, pokud se mezitím nepromění virus. Výjimkou mohou být osoby s velmi oslabeným imunitním systémem a především osoby po transplantaci.

67. Když prodělám prasečí chřipku, získám protilátky i proti normální chřipce?

S největší pravděpodobností nezískáte.

68. Když jsem měla boreliózu a jsem oslabená, může to mít to vliv na průběh chřipky?

Pokud se léčíte s chronickou formou lymské nemoci, pak můžete být více vnímavá vůči prasečímu chřipkovému viru. Záleží na vašem současném zdravotním stavu.

69. Loni jsem dostal v Americe chřipku, doktor mi na to dal tamiflu, nějaké mi zbylo. Zabere proti prasečí chřipce?

Ano, tamiflu proti ní zabere. Dávkování však proberte se svým lékařem.

70. Mohou prasečí chřipku od lidí chytit i domácí zvířata? Přenáší se virus i tímto způsobem?

Běžně chovaní domácí mazlíčci by neměli onemocnět prasečí chřipkou.

71. Proč se jí říká prasečí? Můžu ji snad chytit od prasete, které chováme doma?

Protože virus pochází z prasečího chřipkového viru. Chřipkový virus totiž může být například ptačí, koňský, vorvaní a lidský. Prasečí chřipkový virus se postupně adaptoval na to, že může vyvolat onemocnění u lidí. Prase žijící v Čechách by se teoreticky nemělo chřipkovým virem nakazit.

72. Může se chřipka trvale podepsat na zdraví?

Těžký průběh u osob s chronickým onemocněním může vést k jeho zhoršení a k tomu, že je nutné poté celoživotně užívat další léky. Virus negativně působí na průběh těhotenství a může dojít k úmrtí plodu, těžkému onemocní těhotné ženy, výjimkou není ani její smrt.

73. Jak a za jakých okolností se na prasečí chřipku umírá?

Především jsou to osoby, které kombinují několik chronických onemocnění, trpí metabolickým syndromem nebo jde o těhotné ženy. Nejčastěji se umírá na onemocnění plic, ke kterému je nemocný chřipkou obzvlášť náchylný.

74. Kdo je nejohroženější?

Starší osoby, osoby s chronickým onemocněním, těhotné ženy, lidé s potlačenou imunitou, například po transplantaci.

75. Může mít i běžná chřipka v našich podmínkách tak těžký průběh, že se na ni zemře?

Na chřipku umírá každoročně několik tisíc lidí na světě. Jsou to zejména starší lidé, jejichž tělo nevydrží vysoké horečky. Ohrožením jsou také onemocnění plic. Nejčastěji umírají lidé, kteří mají nemocné srdce. Pro mladého zdravého člověka by chřipka neměla být fatální -pokud ji tedy nepřechodí.

76. Když se při chřipce nejčastěji umírá na onemocnění plic, může být prospěšné očkování proti pneumokoku, které mám?

Určitě je výhodné, pokud jsou všechny osoby s chronickým onemocněním či osoby starší 65 let očkovány polysacharidovou vakcínou proti pneumokokům. U těchto osob je výskyt nejenom zápalu plic, ale i ostatních pneumokokových onemocnění výrazně vyšší než u ostatních lidí.

77. Je možné mít při chřipce halucinace?

Při vysokých horečkách mohou mít někteří nemocní pocit, jako by se ocitli mimo vlastní tělo, a nejsou schopní rozlišit, co je sen a co realita. Centrální nervový systém je "přehřátý" a reaguje zmateně.

78. Jak vysoké můžu mít horečky?

Mnohdy vyšplhají až ke čtyřiceti stupňům Celsia. Vzestup teploty doprovází zimnice a třasavka. Pokud je u dospělých teplota nižší než 38,5 stupně, není nutné ji podle lékařů srážet, protože pomáhá bojovat s viry. Pokud vás nesnesitelně bolí hlava nebo horečka stále stoupá, raději už nasaďte léky.

79. Je zábal dobrá varianta, jak snížit horečku? I pro děti?

Když ho uděláte správně, tak ano. Dítě se balí do mokré osušky nebo prostěradla od ramen ke kolenům zhruba na dvacet minut, nepřikrývá se peřinou. Zábaly lze použít jen v případě, že je dítě horké celé, tedy včetně nohou a rukou. Jestliže má končetiny studené nebo je jeho kůže mramorovaná, mohli byste mu zábalem vážně ublížit, utrpělo by teplotní šok. V případě horečky při studených nohách a rukách můžete přiložit chladicí sáčky - vychlazený gel v obalu - na velké tepny v nadklíčkových jamkách a v tříslech.

80. Může chřipku provázet zvracení?

Zvracení je běžné zejména u dětí, ale může nastat i u dospělých. Podráždění může být způsobené horečkou. Pacient by měl dostávat léky spíše ve formě čípků.

81. Budu brát při léčbě prasečí chřipky i jiné léky než tamiflu - například antibiotika?

Při léčbě chřipky se kromě antivirotik užívají i léky na léčbu příznaků. Tedy léky proti horečce, proti kašli, na snížení otoku nosní sliznice. Později je možné aplikovat léky na odkašlávání. Antibiotika na klasickou chřipku nemohou zabírat, léčí se jimi komplikace.

82. Prodává se modafen a nurofen, kterými můžu tlumit příznaky chřipky, dál v lékárně, nebo mi je může předepsat jen doktor?

Situace je složitější. V některých lékárnách to lze, musíte s sebou však mít občanský průkaz. Jinde lékárníci u přípravků Nurofen stopgrip, Modafen, Paralen plus, Panadol Plusgrip, Aspirin complex nebo Daleron trvají na předpisu od lékaře.

83. Které další léky si můžu bez předpisu pořídit na běžnou chřipku?

Kromě výše zmíněných si můžete v lékárně bez předpisu koupit jiné léky. Ty neobsahují pseudoefedrin, látku často zneužívanou narkomany, a proto jsou volně prodejné. Patří mezi ně Coldrex nebo Trigrip.

84. Je na chřipku nejlepší čaj s citronem, jak říkaly naše babičky?

S černým čajem by měli pacienti zacházet opatrně, protože odvádí tekutiny z těla, nemocný by neměl pít jen samotný čaj po celý den. Vhodnější jsou ovocné čaje, minerálky či ovocné šťávy. Citron je dobrá volba, obsahuje vitamin C.

85. Při těžkých nemocech nebývá chuť k jídlu. Mám se při chřipce přemáhat a něco do sebe dostat "násilně", abych se dál neoslaboval hladověním?

Měli byste zkusit nechutenství překonat. Hladovka by vám mohla ublížit. Pokud už nic jiného, zkuste do sebe dostat aspoň kuřecí vývar.

86. Mám nějak během chřipky upravit stravování a jak?

Je lepší dodržovat zásady správné životosprávy, mít dostatečný ale ne nadbytečný přísun energie a strava musí obsahovat jak tuky, cukry, tak i bílkoviny, vitaminy a minerály, aby tělo v žádném směru nestrádalo. Dobré je pečivo s libovou šunkou či již zmiňovaný kuřecí vývar. Dobrým zdrojem živin jsou také banány a jogurty.

87. Mám problémy s krevním tlakem. Mohly by mi léky na chřipku ublížit?

Pacienti, kteří drží dietu s nízkým obsahem sodíku, například lidé s onemocněním srdce a vysokým krevním tlakem, by se měli vyhnout některým lékům s paracetamolem, konkrétně Panadolu rapid šumivé tablety a Panadol rapid tablety.

88. Slyšela jsem, že při užívání ibuprofenu se nesmí kouřit. Když budu tento lék při chřipce užívat, mám raději přestat?

Nikotin stimuluje vylučování žaludeční šťávy a snižuje odolnost vůči bakteriím, které způsobují zánět a vředy žaludeční sliznice. V kombinaci s účinnou látkou ibuprofenem (ale také kyselinou acetylsalicylovou) se zvyšuje riziko poškození žaludku. Uvedené látky obsahuje acylpyrin, ibuprofen, ibalgin, modafen a nurofen stopgrip.

89. Když chřipku zvládnu, jak rychle a čím dostanu organismus zase do kondice?

Nejlépe tím, že se prvních čtrnáct dnů po prodělané chřipce nebudete přetěžovat ani psychicky ani fyzicky. Je důležité dodržovat správný spánkový režim a postupně zapojovat běžné denní aktivity, na které jste byli zvyklí před onemocněním prasečí chřipkou.

90. Mohou mi při rekonvalescenci pomoci probiotika?

Stav střevní flóry je velice důležitý pro organismus. Probiotika je dobré užívat jako prevenci, stejně tak vám mohou pomoci po těžké nemoci. Pokud vás ohrozí komplikovaná chřipka a budou zapotřebí antibiotika, lékař vám zřejmě probiotika doporučí.

Tamiflu a relenza

91. Jsou léky - antivirotika Tamiflu a Relenza - jen na předpis?

Ano, dostat je můžete jen od svého lékaře.

92. Nedají se sehnat levněji na internetu?

Vytvářet si rodinné zásoby tímto způsobem se nevyplatí. Lék sice sehnat můžete, protože podvodníci mohou využívat strachu lidí z pandemie, ale nikdo vám nezaručí, že jde o pravé léky.

93. Doporučuje se brát je preventivně?

Při současných podmínkách výskytu viru prasečí chřipky a relativně pomalém průběhu epidemie na našem území se preventivní užívání nedoporučuje. Maximální délka preventivního podání je navíc limitována časově, a to na 4 týdny.

94. Jaké mají tyto léky nežádoucí účinky?

Mezi nejběžnější nežádoucí účinky Tamiflu patří pocit na zvracení či zvracení a bolesti břicha. U preparátu Relenza je nejčastějším nežádoucím účinkem zúžení průdušek.

95. Hodí se pro děti?

Může se používat i u dětí. Britští vědci ale v srpnu zveřejnili výsledky studie, podle nichž třetina dětí, které užívaly tamiflu, trpěla nevolností. Některé děti měly hororové sny.

96. Jak přesně antivirotika působí?

Součástí chřipkového viru je takzvaná neuraminidáza, díky které se virus rychle šíří po těle infikovaného člověka nebo zvířete a napadá další a další buňky. Účinná látka v tamiflu a relenze neuraminidázu zablokuje.

97. Jak dlouho můžu léky brát?

Nemocní inhalují relenzu po 12 hodinách po dobu pěti dnů. Preventivně se inhaluje jednou denně po čtyři týdny. Léčba pomocí tamiflu je podobná: pacienti užívají tobolku dvakrát denně pět dnů. Jako prevence se doporučuje jedna tobolka denně v období nejvyššího výskytu nemoci, užívat se může maximálně šest týdnů.

98. Jsou léky, se kterými se nedají kombinovat?

V podstatě je možné kombinovat se všemi léky. Pacienti užívající tamiflu by měli být opatrní při podání chlorpropamidu, metotrexatu a fenylbutazonu.

99. Předepíší lékaři tamiflu či relenzu každému?

Předepisování antivirotik by mělo být obezřetné, a to jen v případech, kdy se u pacienta projevila chřipka. Jen výjimečně by ho lékaři měli předepisovat preventivně. Při léčbě prasečí chřipky by je měli dostat pacienti starší 65 let a chronicky nemocní.

100. Mohou ho brát i těhotné ženy?

Pro léčbu standardní sezonní chřipky se léčba antivirotiky u těhotných žen nedoporučuje. V případě epidemie prasečí chřipky je pro nemocnou ženu lepší, užívá-li tyto léky. A to i pokud je léčba zahájena později než za 48 hodin, což je běžný postup. Moje doporučení však je, aby se antivirotika podávala k léčbě těhotných žen až po skončeném prvním trimestru, nejlépe v posledním trimestru těhotenství.